Sonunda marsa yerleşiyoruz!
İnsanlar neredeyse 100 yıldır uçan arabanın hayalini kuruyor, henüz elde edemedik ama kurulan diğer hayallerden çoğu gerçekleşti. Bugünün fütüristlerinin gündeminde ise uzay meselesi var. Söylediklerine göre 2059’da Mars’a yerleşiyoruz!
- BÜŞRA UĞRAŞ
Gelecek… İnsanlığın her zaman en çok merak ettiği konulardan biri. Sürekli bize ne olacağını sorgulayıp duruyoruz. ‘Gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağız?’ 20. yüzyılda bu sorunun yanıtlarını arayan gelecek bilimcilerin tahminlerinden hangileri tuttu dersiniz? Peki önümüzdeki 100 yıl için söylenenler? Onların gerçekleşme olasılığı var mı? Gerçekleştilerse bile muhtemelen pek çoğunu bugün yetişkin olanlarımız göremeyecek. Olumsuz tahminler bir kenarda dursun, biz çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı günleri için ortaya atılan varsayımlara bir göz atalım…
PEK ÇOK ŞEYİ BİLDİLER
20. yüzyıldan bu yana teknoloji, iklim ve siyaset hakkında varsayımlarda bulunan gelecek bilimcilerin o zamanlar ütopik görünen tahminlerinden bir çoğu şu an hayatın içinde. O dönem iletişim alanında tahminde bulunan fütüristler, görüntülü konuşma, kablosuz telefonlar gibi pek çok iletişim biçimini öngörebilmişti. Şubat 1950 tarihli Modern Mechanix dergisinin hazırladığı bir dosya haberde 50 yılda göreceğimiz teknolojik mucizeler anlatılmış, görüntülü telefon aracılığı ile alışveriş yapılabileceği öne sürülmüştü. Oysa bugün biz bunun çok daha ötesindeyiz; online alışveriş! 1981 yılında Byte dergisinin kapağında bilgisayarın geleceği olan kola takılabilen versiyonların üretileceği söylenmiş. Bugünün akıllı saatlerini düşünürsek bunun da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ancak N.C Robesonian’ın ortaya attığı 2000 yılında TV gibi cihazların resim ya da filmlerdeki kokuları da algılayıp aktarabileceğine dair öngörü tutmadı…
ARABALAR HALA UÇMUYOR
İnsanların en büyük hayallerinden biri uçan araçlar kullanmak. Neredeyse 1900’lü yılların başına dek uzanan bir hayal bu. 1901’da Jules Bois, gelecekte uçan bisikletlerin olacağı tahmininde bulunmuştu. Bois bu bisikletlerin sadece iş için kullanılacağını öne sürmüştü. Uçan bisiklet hayallerini 1950’li yıllarda uçan araba olarak değiştirmişler. Hatta o yıllarda insanlar, 2000’li yıllarda bunun olacağına son derece emin görünüyor. Ne yazık ki arabalar hala yerde, trafik ise dünyanın çözemediği büyük bir problem. Tarihi eskiye dayanan bir başka hayal de uzay yolculuğu. Kentucky New Era’da yayınlanan makalede bilim adamları 2000 yılında uzay kolonileri kurulacağından bahsediyorlar. İnsanoğlu uzaya gitti gitmesine. Ancak 2000’li yıllarda ayda ve diğer gezegenlerde koloniler kurulacağına yönelik hayaller beklemede. Uzay seyahatiyse ucuz olmaktan çok uzak. 1982’de New York Times’ta yayınlanan bir makalede de fütürist Barbara Hubbard, 2002’de kozmik uygarlığın başlayacağını Dünya gibi yaşanabilir binlerce gezegen, ay ve asteroidin varolduğunun ortaya çıkacağını savundu. Isaac Asimov’un 1964’te, 2014’e dair ileri sürdüğü öngörülerinde yeraltı evleri ve otomatize edilmiş mutfaklardan söz ediyor. Yeraltında yerleşim gerçekleşmedi. Ama günümüz futuristlerinin de listesinde.
2034’TE IŞIK HIZINA ULAŞIYORUZ
Gelecek bilimciler her geçen gün yeni teoriler atıyor ortaya. Buna göre önümüzdeki yıllarda 5G kullanmaya, Hologram TV izlemeye başlıyor, yapay böbrek üretiyor, uçan taksiler kullanıyor, beyne yerleştirdiğimiz implantlar ile unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ayrıca kripto para yaygınlaşıyor, internetten model indirilip 3D yazıcılarda kendi kıyafetimizi üretiyoruz. İnsansı yapay zeka sayesinde kasiyer ve tezgahtarlar da robot oluyor. Gelecek 10 yılın özeti böyle. Biraz daha ileri tarihe de bakalım: 2034’te Mars’ın uydusu Phobos’a ilk insanlı sefer yapılacak. Astreoid madenciliği başlayacak. İlk kez ses hızında seyahat edilecek. 2035’te Ay’da ilk insanlı üs kurulacak. 2038’de kompleks organik moleküllerin ışınlanma olacak. 2040’da sanal telepatik iletişim insani ilişkilere hükmedecek. 2058’de 1 milyar insan beyni aynı anda bilgisayarda simule edilebilecek. 2059’da petrol devri sona erecek. Mars’ta ilk insan kolonisi kurulacak. 2067’de yakıtı anti-madde olan ilk uzay aracı üretilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.