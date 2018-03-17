Sonunda marsa yerleşiyoruz!

Gelecek… İnsanlığın her zaman en çok merak ettiği konulardan biri. Sürekli bize ne olacağını sorgulayıp duruyoruz. ‘Gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağız?’ 20. yüzyılda bu sorunun yanıtlarını arayan gelecek bilimcilerin tahminlerinden hangileri tuttu dersiniz? Peki önümüzdeki 100 yıl için söylenenler? Onların gerçekleşme olasılığı var mı? Gerçekleştilerse bile muhtemelen pek çoğunu bugün yetişkin olanlarımız göremeyecek. Olumsuz tahminler bir kenarda dursun, biz çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı günleri için ortaya atılan varsayımlara bir göz atalım…

PEK ÇOK ŞEYİ BİLDİLER

20. yüzyıldan bu yana teknoloji, iklim ve siyaset hakkında varsayımlarda bulunan gelecek bilimcilerin o zamanlar ütopik görünen tahminlerinden bir çoğu şu an hayatın içinde. O dönem iletişim alanında tahminde bulunan fütüristler, görüntülü konuşma, kablosuz telefonlar gibi pek çok iletişim biçimini öngörebilmişti. Şubat 1950 tarihli Modern Mechanix dergisinin hazırladığı bir dosya haberde 50 yılda göreceğimiz teknolojik mucizeler anlatılmış, görüntülü telefon aracılığı ile alışveriş yapılabileceği öne sürülmüştü. Oysa bugün biz bunun çok daha ötesindeyiz; online alışveriş! 1981 yılında Byte dergisinin kapağında bilgisayarın geleceği olan kola takılabilen versiyonların üretileceği söylenmiş. Bugünün akıllı saatlerini düşünürsek bunun da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ancak N.C Robesonian’ın ortaya attığı 2000 yılında TV gibi cihazların resim ya da filmlerdeki kokuları da algılayıp aktarabileceğine dair öngörü tutmadı…

ARABALAR HALA UÇMUYOR

İnsanların en büyük hayallerinden biri uçan araçlar kullanmak. Neredeyse 1900’lü yılların başına dek uzanan bir hayal bu. 1901’da Jules Bois, gelecekte uçan bisikletlerin olacağı tahmininde bulunmuştu. Bois bu bisikletlerin sadece iş için kullanılacağını öne sürmüştü. Uçan bisiklet hayallerini 1950’li yıllarda uçan araba olarak değiştirmişler. Hatta o yıllarda insanlar, 2000’li yıllarda bunun olacağına son derece emin görünüyor. Ne yazık ki arabalar hala yerde, trafik ise dünyanın çözemediği büyük bir problem. Tarihi eskiye dayanan bir başka hayal de uzay yolculuğu. Kentucky New Era’da yayınlanan makalede bilim adamları 2000 yılında uzay kolonileri kurulacağından bahsediyorlar. İnsanoğlu uzaya gitti gitmesine. Ancak 2000’li yıllarda ayda ve diğer gezegenlerde koloniler kurulacağına yönelik hayaller beklemede. Uzay seyahatiyse ucuz olmaktan çok uzak. 1982’de New York Times’ta yayınlanan bir makalede de fütürist Barbara Hubbard, 2002’de kozmik uygarlığın başlayacağını Dünya gibi yaşanabilir binlerce gezegen, ay ve asteroidin varolduğunun ortaya çıkacağını savundu. Isaac Asimov’un 1964’te, 2014’e dair ileri sürdüğü öngörülerinde yeraltı evleri ve otomatize edilmiş mutfaklardan söz ediyor. Yeraltında yerleşim gerçekleşmedi. Ama günümüz futuristlerinin de listesinde.