Sorunu anlamadan çözüm bulamayız

Vakıf bu araştırma kapsamında, okumayan ve çalışmayan genç grubunu tanıyarak okumama ve çalışmama sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı hedefledi. Bu hedefler doğrultusunda nicel, nitel ve en iyi örnekler araştırmalarını yürüterek elde ettiği verileri rapor haline getirdi. Proje kapsamında yapılan nicel araştırmanın sonuçları, 6 şehirde (Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) yapılan 120 birebir görüşme ve 4 ilde gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile yürütülen nitel araştırmaya bir yol haritası oluşturdu. Araştırma kapsamında gençlerin yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyo-ekonomik durumları ekseninde okumuyor ve çalışmıyor olma durumlarının sosyo-ekonomik belirleyicileri, zaman kullanımı ve hayat deneyimleri, yaşam memnuniyetleri, geleceğe dair beklentileri, değerleri, güven algıları, siyasal ve sosyal hayata katılımları gibi çeşitli konular hakkında, gençlerle görüşüldü. Nitel araştırmaları içeren bölümünde ise gençlerle bir araya gelinerek bu konular derinlemesine incelendi, gençlerin aile yapıları, refah algıları, eğitimden beklentileri, çalışma hayatı hakkındaki düşünceleri gibi konular analiz edildi. Çalışmanın ‘En iyi örnekler’ kısmında ise dünyanın sekiz ülkesinde, okumayan ve çalışmayan genç nüfusunun azaltılması hedefiyle uygulanan farklı projeler incelenerek en iyi örneklerin Türkiye’ye uygulanabilirliği tartışıldı. Türkiye’nin gerçeklerini gözler önüne seren bu proje gelecek için ne yapmamız gerektiğini anlatıyor bizlere. Gelin sonuçlara siz de göz atın…

Demografik geçiş sürecini tamamlamak üzere olan Türkiye, yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının hüküm sürdüğü bir durumdan, doğumların kontrol edildiği ve ölüm oranlarının düşmüş olduğu yeni bir duruma geçmekte. Ülkemizde çalışan gençlerin çalışma koşulları incelendiğinde uzun iş günü, güvencesizlik, düşük ücret, yetersiz iş ve eğitim gibi sorunların, gençlerin bağımsızlıklarını kazanmaları ve özerklik geliştirerek kendi yaşamlarını kurmaları önünde önemli engeller oluşturduğu görülüyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin üçte birine yakını, ne eğitim ne de çalışma hayatına katılamıyor. Bu oran ile Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor. Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması da işte bu çarpıcı verinin öznesi konumunda olan okumayan ve çalışmayan gençlerin sorunlarının görünür olması hedefiyle hayata geçirildi. Çözüm için atılacak en güçlü adımın öncelikle sorunun kapsamlı olarak incelenmesi ve saptanması olduğunun bilinciyle harekete geçilerek gençlerin eğitim ve iş hayatına katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.