Sözde değil cephede asker
Her fırsatta ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ sloganı atan CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, neden Afrin kahramanı Korgeneral Metin Temel’i apoletlerini sökmekle tehdit etti? Bu sorunun cevabı için hem CHP’nin hem de terör örgütlerinin hedefindeki Temel’in kahramanlıklarla dolu aile tarihine ışık tuttuk.
- SELİM EFE ERDEM
Sen hiç Behlül Mustafa ismini duydun mu Muharrem İnce? Ya da Vahit? Peki şanlı Kop Dağı savunmasından haberin var mı? Bayburt Taht Köyü’nden Behlül Mustafa, ‘Dört ay sonra İstanbul’u alırız’ diyen Rus generali ve ordusunu Kop Dağı’nda durduran kahraman köylülerden biri. O direnişle Rusların köyüne girmesine ve başkent İstanbul’un düşmesine izin vermedi ama köyüne, çocuklarına da bir daha dönemedi. Binlerce Kop şehidi köylüden biriydi çünkü. Ya çocukları? ‘Vatan koruma’ görevini babasından devralan genç Vahit, İstiklal Savaşı gazisi... Son nefesine kadar İstiklal madalyasını gururla taşıdı. İstiklal Savaşı kazanılarak vatan kurtarılmıştı ama zorlu bir coğrafyada bu vatanı korumak da gerekiyordu. Üçüncü kuşak Taht Köylü Metin Temel ülkeyi bölmek isteyen PKK’ya karşı hayatının son 40 yılı Güneydoğu ve Doğu Anadolu dağlarında geçmiş bir kahraman. Hani sen ve senin gibi pek çok CHP’linin ucuz kahramanlık sloganı olarak kullandığınız ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı var ya. Eğer seçimleri kazanırsan apoletlerini sökeceğini söylediğin Metin Temel Paşa, babası, dedesi işte böyle gerçek Mustafa Kemal’in askerleri, Cumhuriyet ve millet için üç kuşaktır canını ortaya koyan gerçek kahramanlar. Senin apolet tartışması yaptığın günlerde ise Metin Paşa Suriye’de PKK’dan temizlenen kamplarda Mehmetçik ile omuz omuza vatanı koruyor, iftar yapıyor yani Afrin üzerinden Anadolu’ya yönelen teröre karşı askerlik yapıyordu, siyaset değil.
ASIL HEDEF ERDOĞAN
Peki ama Muharrem İnce, böyle şanlı bir ailenin kahraman çocuğunu neden hedef alır? Bilgisizlik, yanlış yönlendirme ya da eski tip siyaset anlayışıyla Metin Paşa üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak 24 Haziran seçimlerinde yeni bir polemik yaratmak mı? ‘Siyasete karıştı’ iddiasının arkasında sakın başka amaçlar olmasın? Önce ‘siyaset’ iddiasına sonra o karanlık amaçlara bakmak gerekirse...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’ya indiğinde onu karşılayanlar arasında protokol gereği merkezi Malatya’da bulunan 2. Ordu Komutanı Metin Temel Paşa da var. Komutan protokole uyup karşılamasın mı? Cumhurbaşkanı onu bizzat yemeğe davet ediyor. Gitmesin mi? Cumhurbaşkanı konuşurken Metin Paşa, masada yanında bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile sohbet ediyorlar ve ikiliden birisinin belli ki komik bir sözünden sonra ikili gülüyor. Tam o esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını bütün salon alkışlıyor ve o da refleks olarak alkışlıyor. Cumhurbaşkanını herkes alkışlarken o alkışlamasın, 28 Şubat’ın darbeci generalleri gibi tavır mı alsın? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında ne Muharrem İnce’nin adı geçiyor ne de başka bir siyasinin. İnce neden buradan kendine pay çıkarıyor? Neden hayatını vatanı ve milletini korumaya adamış, bu uğurda defalarca PKK’nın, FETÖ’nün suikast girişimlerinin hedefi olmuş böyle bir komutanı şimdi de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hedef alıyor? Bu sorunun yanıtı, Türkiye’deki ‘Millilik’ sorunuyla da yakından alakalı olsa gerek.
İnce’den önce PKK ve FETÖ’nün hedefiydi
1958’de Bayburt’ta dünyaya gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana’ya yerleşti. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Fırat Kalkanı Harekatı’nı yönetti ve Suriye’nin İdlib şehrinde Astana sürecine bağlı olarak Türk gözetleme kulelerinin ve güvenlik noktalarının oluşturulmasını üstlendi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbecilere karşı direnen Korgeneral İsmail Metin Temel’i öldürmek için Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde ‘susturuculu’ 8 kişilik suikast timi gönderildi. Kendisini arayıp ‘almaya geleceklerini’ söyleyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’ye “Bizde kapıya gelene sıkılmaz, nerdesin söyle ben geleyim” diyen Metin Paşa, FETÖ’nün hep hedefinde subaylardan biriydi.
KOP KAHRAMANI BEHLÜL MUSTAFA
Türk tarihinin ünlü vatan savunmalarıdır Kanije, Plevne, Çanakkale. Pek bilinmez ama Kop Dağı Savaşı, en az onlar kadar kahramanlık destanları içerir. Sarıkamış faciasının ardından Erzurum’a kadar gelen Rus Kafkas Ordu Komutanı General Yüdeniç, 15 Şubat 1916’da ‘Artık karşılarında Türk Ordusu diye bir kuvvetin kalmadığını, Çar’ın emri gereğince Haziran ayında İstanbul önlerinde olacaklarını’ söylerken, Metin Temel Paşa’nın dedesi Behlül Mustafa gibi Bayburtlu köylülerin oluşturduğu milis kuvvetlerini hesaba katmamanın bedelini ağır ödeyecekti... Altı ay süren Kop savunmasında Ruslar 40 bin asker kaybederken, Türk askeri ve milis kuvvetleri 9 bin 700 şehit, 15 bin yaralı olmak üzere toplam 24 bin kayba uğradı. Ama Rusların İstanbul’u alıp meşhur sıcak denizlere inme hayaline geçit verilmedi.
ÜÇ KUŞAK KAHRAMAN İŞTE BU ANADOLU KÖYÜNDEN ÇIKTI
O muhteşem Kop savunmasının kahramanlarının ve Metin Paşa’nın doğduğu Bayburt Taht Köyü’nde bildiriyor DHA muhabiri Murat Söylemez... “Komutanımız burada doğdu, 15 yaşında kadar büyüdüğü ev işte burası, Bayburt Taht Köyü. Babasının seferberlik görevinden sonra kendisinin buraya dönüşü olmadı. Dedesi de şehit. Onun her zaman yanındayız. Ben Paşamla gurur duyuyorum. Öyle bir Paşa’yı da her ana doğurmaz” diye anlatıyor kahramanlıklarla dolu Temel ailesinin öyküsünü Korgeneral İsmail Metin Temel’in akrabası Cengiz Gürbüz. “Afrin’de askerlerle birlikte çorbasını içer, cephede birlikte savaşırdı o adam. Öyle komutana canımız kurban. Kimseye onu yem ettirmeyiz, apoletlerini kimse sökemez”
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