Sözde değil cephede asker

Sen hiç Behlül Mustafa ismini duydun mu Muharrem İnce? Ya da Vahit? Peki şanlı Kop Dağı savunmasından haberin var mı? Bayburt Taht Köyü’nden Behlül Mustafa, ‘Dört ay sonra İstanbul’u alırız’ diyen Rus generali ve ordusunu Kop Dağı’nda durduran kahraman köylülerden biri. O direnişle Rusların köyüne girmesine ve başkent İstanbul’un düşmesine izin vermedi ama köyüne, çocuklarına da bir daha dönemedi. Binlerce Kop şehidi köylüden biriydi çünkü. Ya çocukları? ‘Vatan koruma’ görevini babasından devralan genç Vahit, İstiklal Savaşı gazisi... Son nefesine kadar İstiklal madalyasını gururla taşıdı. İstiklal Savaşı kazanılarak vatan kurtarılmıştı ama zorlu bir coğrafyada bu vatanı korumak da gerekiyordu. Üçüncü kuşak Taht Köylü Metin Temel ülkeyi bölmek isteyen PKK’ya karşı hayatının son 40 yılı Güneydoğu ve Doğu Anadolu dağlarında geçmiş bir kahraman. Hani sen ve senin gibi pek çok CHP’linin ucuz kahramanlık sloganı olarak kullandığınız ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı var ya. Eğer seçimleri kazanırsan apoletlerini sökeceğini söylediğin Metin Temel Paşa, babası, dedesi işte böyle gerçek Mustafa Kemal’in askerleri, Cumhuriyet ve millet için üç kuşaktır canını ortaya koyan gerçek kahramanlar. Senin apolet tartışması yaptığın günlerde ise Metin Paşa Suriye’de PKK’dan temizlenen kamplarda Mehmetçik ile omuz omuza vatanı koruyor, iftar yapıyor yani Afrin üzerinden Anadolu’ya yönelen teröre karşı askerlik yapıyordu, siyaset değil.

ASIL HEDEF ERDOĞAN

Peki ama Muharrem İnce, böyle şanlı bir ailenin kahraman çocuğunu neden hedef alır? Bilgisizlik, yanlış yönlendirme ya da eski tip siyaset anlayışıyla Metin Paşa üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak 24 Haziran seçimlerinde yeni bir polemik yaratmak mı? ‘Siyasete karıştı’ iddiasının arkasında sakın başka amaçlar olmasın? Önce ‘siyaset’ iddiasına sonra o karanlık amaçlara bakmak gerekirse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’ya indiğinde onu karşılayanlar arasında protokol gereği merkezi Malatya’da bulunan 2. Ordu Komutanı Metin Temel Paşa da var. Komutan protokole uyup karşılamasın mı? Cumhurbaşkanı onu bizzat yemeğe davet ediyor. Gitmesin mi? Cumhurbaşkanı konuşurken Metin Paşa, masada yanında bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile sohbet ediyorlar ve ikiliden birisinin belli ki komik bir sözünden sonra ikili gülüyor. Tam o esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını bütün salon alkışlıyor ve o da refleks olarak alkışlıyor. Cumhurbaşkanını herkes alkışlarken o alkışlamasın, 28 Şubat’ın darbeci generalleri gibi tavır mı alsın? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında ne Muharrem İnce’nin adı geçiyor ne de başka bir siyasinin. İnce neden buradan kendine pay çıkarıyor? Neden hayatını vatanı ve milletini korumaya adamış, bu uğurda defalarca PKK’nın, FETÖ’nün suikast girişimlerinin hedefi olmuş böyle bir komutanı şimdi de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hedef alıyor? Bu sorunun yanıtı, Türkiye’deki ‘Millilik’ sorunuyla da yakından alakalı olsa gerek.