Statükoyu rahatsız etmeye gelen lider

Beyaz Saray’ın yeni sahibi, şimdiden Avrupa ve dünya liderlerini korkutmaya başladı bile.

İşte ABD’nin yeni Başkanının dünyayı yönetenleri tedirgin edecek dış politika fikirleri

1-Köhnemiş NATO devrinin sonu

Donald Trump’ın NATO hakkındaki düşünceleri, özellikle Rus tehdidine karşı ordu kapasitesi yetersiz Baltık ve İskandinav ülkelerinde şimdiden endişe yaratmış durumda. Soğuk Savaş’ın başından beri ABD dış politikasının alâmetifarikası olan NATO’nun köhnemiş bir yapı olduğunu ve terörizme karşı mücadeleyi yürütemediğini belirten Trump, ayrıca üye ülkelerin kendi üzerlerine düşen parayı ödemediğini de savunuyor. Avrupa’yı en çok tedirgin edense maliyetin bölüşülmemesi halinde ABD’nın eski kıtadaki askeri varlığını azaltma tehdidi.

2-Brexit’e tam destek

Seçimlerinden ardından Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde aktif rol oynayan aşırı sağcı parti UKIP’in eski lideri Nigel Farage’la görüşerek herkesi şaşırtmıştı. Times gazetesi ile gerçekleştirdiği mülakatta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) yanlısı Eski Adalet Bakanı Michael Gove’u yanına alarak Trump, bir kez daha tarafını belli etti. Röportajında ABD Başkanının, Londra yönetiminin Birlik’ten ayrılma kararını ‘zekice’ olarak nitelendirmesi ve aynı gün AB karşıtı Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Trump Tower’da görüntülenmesi, ABD’nin liberal ortağı Avrupa için tehlike çanlarının çalmaya başladığı yorumlarına neden oldu.

3-Meksika sınırına ABD seddi

Yeni Başkan için en büyük sorun ülkeye yasadışı yollarla Meksika’dan geçen Hispanik kökenliler. Trump’ın çözümü ise oldukça basit: Sınıra duvar ör ve parasını Meksikalılardan al. Ancak bu pek kolay gözükmüyor. Komşusunun yeni Dışişleri Bakanı Trump’çı olmakla eleştirilse de Meksika hala böyle bşir şeye izin vermeyeceğini söylüyor. Konu hakkında açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, “Meksika’nın duvar için ödeme yapmayacağını Trump’a da açıkça belirttim” demişti.

4- Suriye’de güvenli bölge

Ortadoğu hakkında pek bir şey bilmediği seçim kampanyası süresince anlaşılan ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce danışmanı olarak atadığı Jared Kushner’ın bölge barışından sorumlu elçi olarak görevlendirdi. Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak istediğini belirten Trump’ın bu politikası, Türkiye’nin teziyle uyuşsa da mali kaynağı Körfez ülkelerinden sağlama isteği durumu biraz karikatürize ediyor.

5- Kremlin ile sıkı dostluk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘güçlü bir lider’ olarak tanımlayan Trump, Kremlin’in seçimlere siber saldırılarla müdahale ettiği ve elinde kendisine ait şantaj için kullanılacak hassas belgeler olduğu iddialarına rağmen tavrından vazgeçmiş değil. Yeni Başkana göre nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya’ya yönelik yaptırımlar kalkabilir. ABD’nin tarihsel Rus karşıtlığı düşünüldüğünde Moskova ile iyi geçinme fikri hâkim sınıfta tedirginlik yaratsa da, Trump’ın Rusya’yı yanına çekerek Çin’i yalnızlaştıracağını düşünenler de var.

6-Tahran’la savaş

ABD Başkanının başından beri düşmanlığını gizlemediği iki ülkeden biri İran. Trump, kampanya boyunca nükleer anlaşmayı feshetmekle tehdit ettiği Tahran yönetiminin bölgede Washington’ın yokluğunda fazla rahat olduğunu düşünüyor. İran hakkında son mülakatında Trump, “Ben kartlarımı göstermek istemiyorum. Ben çıkıp da ‘Ben şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım” diye söylemeyeceğim. Yapmam gerekeni yapacağım” diye konuşmuştu.

7-Kore’yi Çin’e boğdurtmak

Yeni Başkan, seçim döneminde yaptığı bir konuşmasında Pekin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u ortadan kaldırması gerektiğini söylemişti. Hatta devam edip Çin’in ancak bu tip hareketlerle ABD’yi kazanabileceğini ima etmişti. Üzerinde pek fazla durulmasa da bu tez, Güney Kore’ye savunma füzeleri yerleştirme hazırlığındaki Washington için Pasifik’teki gerilimi tırmandırarak Japonya’yla dostluğu sürdürme stratejisinin devamı olarak okunabilir.

8-Tüm anlaşmaların feshi

Şüphesiz Donald Trump’ın en tehlikeli tavrı iş kaybına neden olduğunu öne sürdüğü serbest ticaret anlaşmalarını çöpe atmak gibi görünüyor. Irak işgalinin yanlış bir karar olduğunu belirterek dış müdahale istemediğinin sinyalini veren ABD Başkanı, ekonomik anlamda da bir tip korumacılıktan yana. Trump, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı gözden geçirmek ve anlaşma sağlanamaması halinde hepsini feshetmekten bahsediyor. Seçim döneminde biraz daha abartıp ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden çekilebileceğini dahi söylemişti.

9-İklim işleri yalan dolan

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşı olduğu olgular sadece politikayla sınırlı değil. Kendisi kampanya süresince pek çok defa ‘aldatmaca’ olarak nitelendirdiği iklim değişikliği üzerine geliştirilen çevreci oluşumlara da düşmanlık benziyor. Başkan seçildikten sonra “Tekrar değerlendireceğim” dese de Trump, hala Paris İklim Sözleşmesi’nden ABD’nin imzasını çekme kararından dönmedi. Çevreciler tarafından eleştirilse de Trump’ın planını uygun maliyetle enerji sağlayacağı ve ekonomiyi canlandıracağı için destekleyenler de var.