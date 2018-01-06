Tarihimizin zarafet temsilcileri: Hanım Sultanlar

Ecdadımızın tarihinde iyiliğin, zarafetin ve şefkatin temsilcileri olan Hanım Sultanlar, geride bıraktıkları eserler sayesinde ülkemizin dört bir yanında adlarıyla yaşıyor. Hanım Sultanlar şehri olarak da bilinen İstanbul’un bu şan ile anılmasını sağlayan pek çok camide, köşkte ve diğer tarihi yapıda onların isimleri yankılanıyor. Osmanlı’nın yedi cihanda hüküm sürdüğü her karış toprakta onların yaptırdığı külliye, hamam, çeşme ve benzeri eserlerle Osmanlı Saray Sultanları, her coğrafyada iyilik ve merhametin birer temsilcisi oldu. Onların izlerini tazelemek; Anadolu kültürünün zarafetini ve ihtişamını en güzel şekilde üzerinde taşıyan bu güçlü ve asil sultanları, yetişen yeni nesil ile bir araya getirerek yarınlara ulaştırmak isteyen Üsküdar Belediyesi ise ‘Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu’ adlı projesiyle çıktı karşımıza.

BİRE BİR AYNI GİYDİRİLDİ

Belediye, beş adet kitre bebekle çıktığı bu yolculukta bugün 30 bebek ile meraklısına ulaşıyor. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda hayata geçirilen projede her bir sultanın kendi dönemine ait kumaş desenleri, bebeklerin ölçülerine göre küçültüldü ve tasarım atölyesinde çizimleri yapıldı. Tamamen doğal bir malzeme olan kitreden el yapımı üretilen bebeklerin kıyafetlerinin nakışı, giyimi ve kuyumculuğu eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, Osmanlı Sarayı kültürünü en güzel şekilde yansıtan muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Gelin bu vesileyle Hanım Sultanlarımızı birlikte analım, bebekleri incelerken Sultanlarımızın tarihlerine de kısaca göz atalım…

HÜRREM SULTAN (1504-1558)

Kanunî Sultan Süleyman’ın hasekisi, II. Selim’in vâlidesi Hürrem Sultan, hayırları ve vakıflarıyla tanınıyor. Hürrem Sultan’ın kaftan kumaşında yer alan lale motifi, Osmanlı sanatında Allah sevgisini temsil ediyor. Kaftanın içinde iç entari, şalvar, cevherî kemer, mücevherli hançer, alın çatkısı 16. yüzyılın giyim özelliklerini yansıtmakta.