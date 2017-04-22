Zülfikar: Teknik bilgi değil felsefe kazandırıyoruz

İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV) ailenin önemine inanan, hem iş hayatında hem de evinde sorumluluklarını yerine getiren, evlatları ve eşleri nedeniyle yolları kesişen kadınların kurduğu bir vakıf. Biz de bu vakfın Başkanı Gül Zülfikar ile bir araya gelerek vakfın kurulma amacını, verdikleri eğitimleri ve öğrencileri ile olan ilişkilerini sorduk.

İSTEV ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?

Vakıf insanın yaradılış sorumluluğunun, kendini, ailesini ve toplumu her zaman geliştirmek olduğu inancıyla, sahip olduğu medeniyetinin yanında, dünya tarihini, edebiyat ve sanatın ruhunu, felsefesini anlayarak yaşadığımız dünyaya yeni izler bırakmak amacıyla kuruldu. 2012 yılından bu yana tarih, sanat, edebiyat ve ilmi alanlarında, halkımızın ilgisine yönelik eğitim programları sunuyoruz. Bunların yanında, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle akademik çalışmalar yapıyoruz.

Peki vakfınızı benzerlerinden ayıran özellikler nedir?

İlim dünyasında geçmiş değerlerimizi bugüne ulaştırmak, onları uluslar arası alanda ve yeni nesle tanıtarak geleceğe taşımak bizi diğer vakıflardan ayıran en önemli özelliğimiz.

Nasıl eğitimler veriyorsunuz?

Dijital çağın hızına yetişmeye çalışan insanımıza sahip olduğu değerleri, bir ruhunun ve varoluş felsefesinin olduğunu fark ettirerek, kendi düşünme sistemini harekete geçirici interaktif eğitimler veriyoruz. Mesela, Gazali’yi ve Kant’ı karşılaştırmalı okutuyoruz. Düşünce ve irade yönetimi insanın kendine aittir. Doğru yönetilebilmesi için bilgiyle beslenmelidir. Gençlerimize ‘Satır Arası Buluşmaları’ başlığında çeşitli eğitimler hazırlıyoruz. Onlardan gelen talepleri ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu konuları göz önüne alarak kısa, orta veya uzun dönemli programlar sunuyoruz. Modern Sanat eğitimleri, geziler, film okumaları, sosyal girişimcilik okulu bunlardan bazıları. Bu yıl gençlerle biraz daha kapsamlı bir proje olan ‘114 Keşif’i de yapıyoruz. Sureler işleniyor, tartışılıyor ve güncel olaylarla bağlantıları kuruluyor. ‘Anlam Arayışı’ ve ‘Esma-i Hüsna’ eğitimlerimizde ise hem Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak hem de kendimizi hem de yaratıcımızı tanımak üzerene dersler veriyoruz. Aynı zamanda vakfımızda her çarşamba akşamı halka açık Sema geleneğini de devam ettiriyoruz.

Tüm bu eğitimleri bir ücret karşılığında mı veriyorsunuz?

Öğrencilerimizden biri “Hocam sizin bize verdiğiniz bilgiler burstan daha kıymetli. Bursu diğer kurumlardan bulabiliriz ama bu bilgiler deneyim sadece burada var” dedi. İşte o zaman doğru yolda olduğumuzu bir kez daha hatırladım. Burslarımızda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik vermemize rağmen kısıtlı sayıda lisans öğrencisine de katkı sağlıyoruz. Lisans altındaki gençlere sunduğumuz tüm eğitimlerimiz ücretsiz.

VAKTİ GELDİĞİNDE YUVADAN UÇMALARINA İZİN VERİYORUZ

Gençlerin eğitimi bittikten sonra onlarla nasıl bir iletişim sürdürüyorsunuz?

Gençlerimizle eğitimlerimiz boyunca kurduğumuz doğru iletişim sonucu onlar hazır olduklarında yuvadan uçmalarına izin veriyoruz. Burslu yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin ise uygun programlarla vakıf bünyesinde dersler vermelerini sağlayarak gelişirken geliştirmek mantığını devam ettirmelerine olanak sağlıyoruz. Eğitimlerimizi alan ve çeşitli kuruluşlarda çalışmaya başlayan arkadaşlarımızdan tanıtım, duyuru ve bazen de gönüllü hizmetler de almaktayız. Şimdiye kadar birçok alanda eğitimi biten arkadaşlarımızın desteğini almış bulunmaktayız.

Gençlerin aydınlatılması öncelikli hedefimiz

İSTEV Hikmet Okulu, diğer eğitimlerinizden biraz daha farklı ve özel gibi...

Uzun soluklu programlarımızdan biri. Vakıf olarak bu projede bakış açımızı genişletmek, olayların görünen yüzlerinin yanı sıra, tarihe, ortaya çıkış felsefesine odaklanma ihtiyacı hissettik. Bu konuda günlük siyaset dilinden uzak, fikirlerle uğraşan ve bilimi önceleyen bir akademisyen ekiple çalışıyoruz. Bu ekipte Prof. İhsan Fazlıoğlu’nun rehberliğinde Engin Koca, Esra Kartal Soysal, Abuzer Dişkaya, Zeynep Kuleli yer alıyor. Eğitim içeriği yayınlandıktan sonra online kayıtlar alıyoruz. Katılımcılar her derse gelmekle yükümlü ve yüzde 75 devam eden kişiler ancak ileri seviye derslerine katılmaya hak kazanıyor.

TOPLUMUN İNŞASINDA ALIN TERİMİZ OLSUN İSTEDİK

Vakfın kurucuları ve yöneticileri kadınlardan oluşuyor. Özel bir sebebi var mı?

Bizler ailenin önemine inanan, hem iş hayatında hem de evinde sorumluluklarımızı yerine getirirken, evlatlarımız ve eşlerimiz nedeniyle yolları kesişen kadınlarız. Vakıf kültürümüzü yaşatmak, medeniyetimizin ve toplumun yeniden inşasında bizlerin de emeği, fikri, alın teri ve cesareti olsun istedik. Milli ve manevi değerlerine sahip, dünya tarihini bilen, sanatın estetiğini içine sindirmiş, dilini ustaca kullanarak iletişimde çağı yakalamış gençlerimizin, kadınlarımızın ve erkeklerimizin yetişmesi için bir aradayız.