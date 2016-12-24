Daren Poole: Teknolojinin olduðu her yerde reklamcýlar peþimizde!

Reklam ajanslarý, medya planlama ve satýn alma þirketleri, araþtýrma, dijital, sosyal, mobil ajanslar, halka iliþkiler þirketleri, marka danýþmanlýklarý gibi farklý kollardan oluþan WPP’nin bilgi, iç görü ve danýþmanlýk ayaðýný oluþturan Kantar Milwardbrown ve Kantar TNS geçtiðimiz günlerde özellikle reklam sektörü çalýþanlarý için son derece faydalý bir oturum gerçekleþtirdi. 2016 Kantar Mobil Zirvesi’ne katýlan Küresel Marka Direktörü Daren Poole’un ‘Mobil Yaratýcýlýðýn Anahtar Prensipleri’ baþlýklý konuþmasý oldukça dikkatimizi çekti. Poole, yeni jenerasyona ulaþabilmek için de ‘genç’ düþünmek gerektiðini vurguladý ve bizlerle reklam sektörünün can damarý olan prensipleri paylaþtý.

GENÇ OLMAK AVANTAJ

Söze baþlarken teknoloji ve yeni yetiþen jenerasyonun tavrý nedeniyle reklamcýlýk sektöründe çok þeyin deðiþtiðini vurgulayan Kantar Grubu Küresel Marka Direktörü Daren Poole “Her zaman yenilikçi ve kreatif olmak gerekiyor. Teknolojiyi de iyi bilmek þart. Bunlarý göz önüne aldýðýmýzda þu an reklam sektöründe deneyimli olmaktan çok genç olmak avantajlý. Y ve Z jenerasyonu çok aktif. 16-25 yaþ aralýðýndaki bu jenerasyona reklam izletmek istiyorsanýz 10 saniyeden daha uzun bir þey olmamalý. Ama eski TV reklamlarýna alýþýk olan X jenerasyonuna hitap ediyorsanýz 40 saniyelik bir reklam filmini izletebilirsiniz” diyor.

ÇAÐA UYDURMAK ÞART

Reklamýn tarihsel geçmiþine baktýðýnýz zaman online reklamcýlýðýn çok fazla etki etmediðini görüyoruz. Aslýna bakarsanýz online reklamlar hala son derece etkililer ama eskiye oranla azalma var. Çünkü kullanýcýlar artýk mobil cihazlarýnda bu reklamlarý görmek istemiyor. Ýþte çözmeye çalýþtýðýmýz en önemli sorunumuz bu! Özellikle bu mobil reklamlarý verdiðimiz zaman bu marka bilinirliðini, marka sadakatini ve ayný zamanda alým gücünü etkiliyor. Bu sorunlarý aþmak için bir takým prensipler var. Reklamlarý daha kreatif ve etkili þekilde yapýlabilmesi için üretilen çözümler var.

Vazgeçilmez olun

- Birinci Prensip: Tüketicilerin sizi sevmesi gerekiyor. Müþteri markayla temas etmekten mutlu olmalý. Geçmiþte TV’de yayýnlanan reklamlar için de bu kural geçerliydi. Tek taraflý olarak ürünleri insanlara anlatmaktan ziyade eðlenceli, alýcýnýn hayatlarýna hitap eden baðlamlar barýndýran iþler ürettiler. O nedenle yeni nesil reklamcýlarýn vermek istedikleri mesajý daha az düþünmeleri ve onun yerine ürünün alýcýya yaþatacaðý deneyimi daha fazla ön plana çýkarmaya çalýþmalýlar.

Kiþisel deneyim oluþturun

- Ýkinci Prensip: Kiþiselleþtirme. Kiþiye özel reklam yapabilmek þimdiye dek hiç bu kadar önemli olmamýþtý. Elinizdeki mobil cihazlar sayesinde baðlamsal, davranýþsal, coðrafi ve zamansal hedefleme yapabiliyoruz. Ýngiliz markasý House of Fraser kýrmýzý halýya sponsor olmuþtu. Kýrmýzý halýdaki görüntüleri sosyal medyaya taþýdýlar. Bir de Snapchat filtresi tasarladýlar. Ýnsanlar fotoðraflarýný çektiklerinde sanki kýrmýzý halýda magazinciler fotoðraflarýný çekiyormuþ gibi flaþlar patlýyordu. Böylece House of Fraser’nýn da hikayesi yayýlmaya baþladý. Bu nedenle kiþiselleþtirme interaktif, mobil reklamlarýn en önemli parçalarýndan biri.

Alýcýnýn bilinçaltýna mesaj

- Üçüncü Prensip: Ýntegrasyon. Ýçeriði görünmez bir þekilde bir yere entegre edebildiðinizde daha çok baþarý elde edebilirsiniz. Kiþinin lokasyonunu belirleyen sinyaller sayesinde evin dýþýndayken reklam yapma olanaðýna sahip oluyoruz. Ya da ‘pearing’ sistemiyle farklý dijital cihazlarý birbirine baðlayabiliyoruz. Biraz korkutucu gelebilir ama akýllý televizyonunuz akýllý telefonunuza görünmeyen sinyaller yollayabiliyor. Bu yöntemle TV’de izlediðiniz þeyi destekleyen reklamlarý telefonunuzda görebilirsiniz.

TÜRKÝYE’DE BÜYÜK POTANSÝYEL VAR

Kantar Grubu’nun yaptýðý iþleri ve önemini þirketin Türkiye CEO’su Carmen Bohoyo’dan dinledik. Bohoyo “Kantar Milwardbrown ve Kantar TNS olarak markalar için iç görü topluyoruz. Bu ‘veri tabanlý danýþmanlýk ve analiz hizmeti’ demek. Amacýmýz müþterilerimizin iþini ve markasýný geliþtirebilmek. Onlar için strateji, iletiþim ve medya kanallarý belirliyoruz. Ayný zamanda markalarýn geliþimlerini takip ediyoruz. Þu anda ‘gerçeklik anlarý’ olarak çevirebileceðimiz bir konu üzerine çalýþýyoruz. Bunun amacý da yine müþterilerimizin iþlerini büyütebilmek fakat bunu yaparken bir markanýn bütün yolculuðunu ele alýyoruz ve bu yolculuktaki önemli anlarý yakalamaya çalýþýyoruz.”

PAZARI TANIMAK ÝÇÝN ÝÇ GÖRÜ

“Bizde Kantar Emea bölgesi var ve biz aslýnda buradaki bütün operasyonlardan yararlanýyoruz. Çalýþtýðýmýz tüm ülkelerdeki verilerden bilgi ediniyoruz. Ancak Türkiye’de bu yöntemi kullanan pek marka yok. Bu nedenle çok büyük bir potansiyel olduðunu söylemek mümkün. Bunun iki temel nedeni var. Ekonomi kötüye gitmeye baþladý. Þirketler satýþ yapabilmek için farklý yöntemler aramaya baþladýlar. Ýkincisi de buradaki þirketlerin çoðu yerel deðil. O nedenle farklý müþterileri ve farklý pazarlar için de bu iç görü toplama yöntemine baþvurmaya baþladýlar.”