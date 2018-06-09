Televizyonun ünlü babaları ve çocukları

Filiz, Murat ve Kaan’ın babası Cüneyt Arkın

Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ı hep oğulları Murat ve Kaan’la bir arada görüyoruz. Hem Murat hem de Kaan babalarından saygı ve sevgiyle bahsettikleri röportajlarla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Hatta usta oyuncu oğullarıyla aynı projede yer almaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiriyor. İki oğluyla mutlu mesut yaşamını sürdüren Cüneyt Arkın’ın bilinmeyen bir kızı ve bir üvey oğlu var. İlk eşinden kızı Filiz Canlı ve eşi Betül Işıl Cüreklibatır’ın ilk evliliğinden Cem Saffari. Ancak Cüneyt Arkın ve kızı uzun yıllardır görüşmüyor. Umarız bu Babalar Günü’nde baba kız bir araya gelir ve aradaki buzları eritir.