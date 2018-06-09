Televizyonun ünlü babaları ve çocukları
Hepimizin ilk kahramanlarına sevgisini en yoğun göstereceği Babalar Günü’ne az bir süre kaldı. Biz de kutlamayı erkene aldık, sizlere televizyonların ve sosyal medyanın sevimli babaları ile çocuklarını hatırlatalım dedik.
Ada’nın babası Uraz Kaygılaroğlu
Sosyal medyada kızıyla paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken bir diğer ünlü isim ise Uraz Kaygılaroğlu. 2016 yılında kucağına aldığı Ada ile birbirinden ilginç pozlar veren ünlü oyuncunun takipçilerinden de beğeniler ard arda geliyor. Sosyal medyada fenomen babalar arasına giren Uraz Kaygılaroğlu, en son bir dergi için kızı Ada ile kamera karşısına geçti.
Duru’nun babası Bülent Alkış
Ekranın başarılı oyuncularından Bülent Alkış, 12 yaşındaki kızı Duru ile keyifli anılarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarıyla takipçilerden tam not alan ünlü oyuncu, bundan yaklaşık iki sene önce kızı Duru’yla aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşamıştı. Osmanlı polisiyesi Filinta’nın Padişah’ı Bülent Alkış’ın dizideki kızını ise gerçek hayattaki kızı Duru oynamıştı.
Behzat ve Nejat’ın babası Behzat Uygur
Ailesinin tiyatro geleneğini sürdüren ve bunu çocuklarına da aşılayan Behzat Uygur, oğulları Behzat ve Nejat’ın sosyal medyada eğlence için çektiği komik videolara da konuk oluyor. Takipçilerinden de olumlu yorum alan bu aile umarız bir gün aynı proje de rol arkadaşı olur.
Okan Ali ve Melisa’nın babası Bülent Şakrak
2017 yılında oğlu Okan Ali’yi kucağına alan oyuncu Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci’nin serebral palsi hastası kızı Melisa’ya da babalık yapıyor. Hem oğlu hem kızıyla çektiği eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından komik postlarla paylaşan ünlü oyuncu, babalığıyla herkesten takdir topluyor. Özellikle oğlu Okan Ali’yi şekilden şekle soktuğu fotoğraflar en çok beğeni alan paylaşımlardan.
Filiz, Murat ve Kaan’ın babası Cüneyt Arkın
Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ı hep oğulları Murat ve Kaan’la bir arada görüyoruz. Hem Murat hem de Kaan babalarından saygı ve sevgiyle bahsettikleri röportajlarla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Hatta usta oyuncu oğullarıyla aynı projede yer almaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiriyor. İki oğluyla mutlu mesut yaşamını sürdüren Cüneyt Arkın’ın bilinmeyen bir kızı ve bir üvey oğlu var. İlk eşinden kızı Filiz Canlı ve eşi Betül Işıl Cüreklibatır’ın ilk evliliğinden Cem Saffari. Ancak Cüneyt Arkın ve kızı uzun yıllardır görüşmüyor. Umarız bu Babalar Günü’nde baba kız bir araya gelir ve aradaki buzları eritir.
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