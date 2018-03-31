Trump’a öfkelendi Kudüs filmi çekti

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kudüs Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni geçtiğimiz Çarşamba günü yapıldı. “Kudüs’ün sahibi var” sloganıyla düzenlenen törende ödül alan eserlerden biri de Meriem Remili’nin yönetmenliğini yaptığı filmdi. Sahneye davet edilen ve Kudüs ziyareti ödülü takdim edilen Meriem, bir teşekkür konuşması yaptı. Ancak, o göründüğü kadar mutlu değildi. Çünkü, ülkesi Cezayir, kendi vatandaşları için İsrail topraklarına girişe izin vermiyor. Kudüs’e gitmek üzere İsrail vizesi alan ve pasaportuna mühür vurulacak olan Meriem eğer bu seyahati yaparsa ülkesinde pek çok sıkıntı ve ağır yaptırımlar kendisini bekliyor. Bu üzüntüsünü de şu sözlerle dile getiriyor: “Ben ödülü kazandım ama bir Cezayirli olarak Kudüs’e gitmem yasak, Kudüs’e gitmek benim hayalimdi, şu an çok mutluyum ama gidemiyorum. İnşallah bir gün bu yasaklar kalkar.”

Kudüs Filistin’in ebedi başkenti

“Kudüs için ben ne yapabilirim” diye yola düşen iki kuzen, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu teni ve ırkı birbirinden farklı olan, farklı ülkelerden kişilere söyletiyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Meriem Remili’nin yaptığı ve orijinali Arapça olan filmin dublajını da Türkçe hocası Yahya Kurt yapmış. “Yakın Zamanda” isimli film, “Sana uzak olsam da yakın hissediyorum, Beyaz Saray’dan siyah bir kararla sınırları çizip, başkentleri değiştirdiler. Sen ise her zaman aynısın, insanlığın başkenti ve son nefesisin” sözleriyle başlıyor. Kudüs için, “İnsanlığın vicdanı, Cezayir’in vatanı, Arapların lisanı, Türklerin toprağı, zamanın dirilişi...” tanımlaması yapılıyor. Sonunda ise, “Farklı dillerde bağırarak söylüyorum, insan bağırışları, ne zaman, ne mekan, ne dil ve unvan. Kudüs Filistin’in başkentidir” vurgusuyla film bitiriliyor.

İnsanlığa ortak çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasına çok sinirlenen Meriem Remili, kendi kendime neler yapabilirim diye düşünmüş ve hemen harekete geçip bir senaryo yazmış ve buna bir video çekmiş. Yarışmaya katılma amacını da, “Kudüs konusu benim için çok önemli. Bizim çektiğimiz kısa filmde de bir mesaj var. Farklı ülkelerden insanlar, ‘Kudüs Filistin’in başkentidir’ diyorlar. Biz de tüm insanlığı Kudüs için bir araya gelmeye çağırıyoruz. Bir araya gelsinler, Amerika’nın ve İsrail’in aldığı kararlara karşı dursunlar” sözleriyle açıklıyor.

HEDEFİ YÖNETMENLİK

19 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Türkçe dersleri alan 23 yaşındaki Meriem Remili, tam da ödül aldığı bu alanda ilerlemek üzere Türkiye’ye gelmiş. “Cezayir’de sinema ve televizyon bölümü yok. Ben bu bölümde okuyup filmler çekmek istiyorum” diyen Meriem, bu hayaline bir adım atmış bulunuyor. Türkçe’yi öğrendikten sonra önümüzdeki yıl sınavlara girip, üniversitede sinema ve televizyon okumaya hazırlanıyor. Bu alana sevgisinden dolayı lisans eğitimi aldığı Biyoloji üzerine çalışmayan Remili, Türkiye’ye gelişini ise, Türk ve Cezayir kültürünün birbirine çok yakın olmasıyla açıklıyor. Şimdi Samsun’da, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yüksek lisans yapan kuzeni Emel Haşimi ve İşletme eğitimi alan diğer kuzeni İman Haşimi ile birlikte eğitimine devam ediyor.

“Derdim Müslümanları iyi anlatmak”

Sinema alanına ilgisini fotoğraf çekmeyi ve video çekmeyi çok sevmesiyle açıklayan Meriem, Cezayir’de fotoğraf çekimi ve röportaj kurslarına gitmiş.

Elbette çok daha derinlikli bir hedefi de var kamera arkasına geçmek isterken: “Benim bir fikrim var, insanlara bunu aktarmak istiyorum. İnsanlar güzel işler görmek istiyorlar. Günümüzde medya çok önemli bir şey. Mesela bizim Araplar Amerika’da ‘Müslümanlar kötüdür’ algısıyla sunuluyor. Ben ‘Müslümanlar iyidir’ algısının yerleşmesi için çalışacağım. İyi şeyleri göstermek, bununla ilgili filmler yapmak istiyorum.”

NOLAN’A HAYRAN

Sinema ve televizyonun bir kadın için ve Müslüman için zor bir alan olduğunu söyleyen Meriem Remili, bu alanda seçici olacağını şimdiden söylüyor: “Ama benim prensibim var. İyi filmler, sosyal filmler, dini filmler yapacağım. Bir derdi olan, insanlara bir şeyler anlatan,mesajı olan filmler çekeceğim” diyor. Ürdün’de yaşayan Filistinli yönetmen Ala Hamdan’ı beğeniyor. Remili, Amerikalı yönetmenlerden ise Cristopher Nolan’ı kendisine yakın buluyor ve filmlerini izliyor.

Cezayir’de sinema ve televizyon bölümü olmadığı için bu alanda kendini yetiştirmek üzere Türkiye’ye gelen Cezayirli Meriem Remili, ÖNDER’in Kudüs Kısa Film Yarışması’nda ödül kazandı.