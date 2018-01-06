Trump’ın beyni İvanka’nın gizli dünyası

Dünya basınında şimdiden büyük ses getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın hayatının anlatıldığı ‘Gazap ve Öfke Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapta bir iddia var ki seçimlerden bu yana gözleri üzerinde tutan Ivanka Trump’a dikkatleri çekiyor. Kitaba göre İvanka Trump ABD’nin ilk kadın başkanı olacak. İlk günden bu yana evliliği, babasının yanındaki gücü ve zarafetiyle adından söz ettiren İvanka Trump’ı ne kadar tanıyoruz? ABD tarihinde ilk kez Beyaz Saray’ın First Lady’lik tahtından Başkan eşini indirip bu koltuğa oturan kız evlat olarak geçen İvanka, babasına düşkün bir kız mı, yoksa intikam yemini etmiş bir çocuk mu? Trump’ın son eşi Melania’nın kıskandığı kadın olarak bilinen İvanka’nın gizli bahçesine izinsiz girdik. İşte onun hakkında dış basına yansıyıp kapatılan gizli gerçekler...

ÜVEY ANNELERLE İLK SAVAŞI 11 YAŞINDA BAŞLADI

Ivanka 11 yaşındayken anne babası boşandı. Ağabeyi Donald Trump Jr. ve erkek kardeşi Eric Trump annelerine daha yakın olurken, Ivanka babasının yanında kalmayı tercih etti. Babası, Marla Maples ile evlenince Ivanka’yı Choate Rosemary Hall yatılı okuluna transfer ettirdi. Yatılı okuldan ayrılmak için modellik yapmaya başlayan Ivanka bu sayede evine ve babasına geri döndü. Bu arada Ivanka’nın üvey bir kız kardeşi olmuştu. Tiffany Trump, Ivanka gibi güçlü bir abla karşısında altın çocuk olamadı. Lise sonrası eğitimine Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Wharton Business School’da devam eden Trump, buradaki ekonomi eğitimini 2004’te en yüksek onur derecesiyle tamamladı.

ANNELER KAVGASINI FIRSATA ÇEVİRDİ

Ivanka her ne kadar babasına yakın duran bir kız çocuk gibi görünse de annesiyle ilişkilerini hep sıcak tuttu. Hatta Donald Trump’ın boşandığından bu yana Ivanka Trump ile yakın ilişkide olmasını sağlayan isim olarak yine kızının adı geçiyor. Anne kız sık sık bir araya geliyor. Bu arada Melania’nın en çok kıskandığı ismin kocasının ilk eşi Ivanka olduğunu söylemeye gerek yok. Öte yandan Melania evlendiği günden itibaren Ivanka’nın otoritesi altında eziliyor. Eşinin her fırsatta öve öve bitiremediği kızına benzemek için estetik operasyon yaptırdığı da deşifre olmuş durumda.