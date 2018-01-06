Trump’ın beyni İvanka’nın gizli dünyası
ABD’nin ilk kadın başkanı olacağı söylenen İvanka Trump’ı ne kadar tanıyoruz? Babasının gözbebeği ve kara kutusu olarak bilinen İvanka’nın hayatını, evliliğini, gizli yaşamını sizler için derledik...
Dünya basınında şimdiden büyük ses getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın hayatının anlatıldığı ‘Gazap ve Öfke Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapta bir iddia var ki seçimlerden bu yana gözleri üzerinde tutan Ivanka Trump’a dikkatleri çekiyor. Kitaba göre İvanka Trump ABD’nin ilk kadın başkanı olacak. İlk günden bu yana evliliği, babasının yanındaki gücü ve zarafetiyle adından söz ettiren İvanka Trump’ı ne kadar tanıyoruz? ABD tarihinde ilk kez Beyaz Saray’ın First Lady’lik tahtından Başkan eşini indirip bu koltuğa oturan kız evlat olarak geçen İvanka, babasına düşkün bir kız mı, yoksa intikam yemini etmiş bir çocuk mu? Trump’ın son eşi Melania’nın kıskandığı kadın olarak bilinen İvanka’nın gizli bahçesine izinsiz girdik. İşte onun hakkında dış basına yansıyıp kapatılan gizli gerçekler...
ÜVEY ANNELERLE İLK SAVAŞI 11 YAŞINDA BAŞLADI
Ivanka 11 yaşındayken anne babası boşandı. Ağabeyi Donald Trump Jr. ve erkek kardeşi Eric Trump annelerine daha yakın olurken, Ivanka babasının yanında kalmayı tercih etti. Babası, Marla Maples ile evlenince Ivanka’yı Choate Rosemary Hall yatılı okuluna transfer ettirdi. Yatılı okuldan ayrılmak için modellik yapmaya başlayan Ivanka bu sayede evine ve babasına geri döndü. Bu arada Ivanka’nın üvey bir kız kardeşi olmuştu. Tiffany Trump, Ivanka gibi güçlü bir abla karşısında altın çocuk olamadı. Lise sonrası eğitimine Pensilvanya Üniversitesi bünyesindeki Wharton Business School’da devam eden Trump, buradaki ekonomi eğitimini 2004’te en yüksek onur derecesiyle tamamladı.
ANNELER KAVGASINI FIRSATA ÇEVİRDİ
Ivanka her ne kadar babasına yakın duran bir kız çocuk gibi görünse de annesiyle ilişkilerini hep sıcak tuttu. Hatta Donald Trump’ın boşandığından bu yana Ivanka Trump ile yakın ilişkide olmasını sağlayan isim olarak yine kızının adı geçiyor. Anne kız sık sık bir araya geliyor. Bu arada Melania’nın en çok kıskandığı ismin kocasının ilk eşi Ivanka olduğunu söylemeye gerek yok. Öte yandan Melania evlendiği günden itibaren Ivanka’nın otoritesi altında eziliyor. Eşinin her fırsatta öve öve bitiremediği kızına benzemek için estetik operasyon yaptırdığı da deşifre olmuş durumda.
SERVETİN AÇIKLANAN KISMI
Beyaz Saray’daki üst düzey çalışanların mal varlıkları geçen yıl açıklandı. Başkan Trump’ın asistanı olan kızı Ivanka Trump ve kıdemli danışmanı olan damadı Jared Kushner çifti, 740 milyon dolarlık servetle göze çarpıyor. Çiftin sadece geçen yılki kazançlarının 195 milyon dolar olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak listede yer alıyor. Çiftin gelirlerinin önemli bir bölümü, Başkan Trump’ın otellerinde olan hisselerinden geliyor.
KADINLARI SÖMÜRÜR HAKLARINI SAVUNURUM!
Ivanka Trump da günümüzün modası olan şöhretlerin kitap yazması saçmalığından geri kalmayıp, 2017 baharında bir kitap çıkarmıştı. Kendisi bu kitapta, çalışan kadınların hayatını iyileştirmenin kendisinin ‘hayati vazifesi’ olduğunu duyururken, The Post’un raporunda, zat-ı alilerinin şirketinin, dünyanın pek çok yerinde bulunan ve çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturduğu fabrikalarında çalışanlarına yönelik muameleyi gözlemlemek konusunda, diğer sömürü devlerinden bile geride olduğunu öne sürdü. Kendi giyim zincirinde ortaya attığı ‘çalışan kadınların hayatını iyileştirme’ teması bir yana, Ivanka Trump’ın ürünlerini yapan işçi kadınlar, Bangladeş’te, Vietnam’da, Çin’de çok düşük ücretlerle çalışıyor, çöken fabrika binalarının altında can veriyor. Bangladeşli eski bir tekstil işçisi şöyle diyor: “Sizi güzelleştiriyoruz ama biz açlıktan ölüyoruz.”
GÜZELLİĞİNİ TÜRK HAMAMI VE ESTETİKLERE BORÇLU
Ivanka her ne kadar güzellik sırrını birkaç krem ve makyaj malzemesi olarak verse de eski fotoğrafları ve estetik uzmanı gerçeği ifşa ediyor. İlk olarak burnunu küçülttüren İvanka, zamanla göğüs büyütme, yüz inceltme, çene ve elmacık kemikleri implantı ve ikinci bir burun estetiği daha yaptırdı. Doktoru Franklin Rose, American ABC kanalına başkanlık seçimi öncesi Ivanka’ya göz kapağı kaldırma ve yüz kontürü işlemlerini yaptığını itiraf etti. Ivanka’nın rutin uyguluyorum dediği bakımlar ise şöyle: La Roche-Posay’s Anthelios güneş kremi olmazsa olmazı. Burt’s Bees dudak koruyucu. İEstée Lauder Smoothing Crème kapatıcısı ise çantasından çıkmıyor. Bulgar gülü içerikli kişiye özel parfüm kullanıyor. Türk hamamından vazgeçemiyor. Yürüyüş ise günlük rutini.
7 BİN DOLARLIK ÇARŞAFLARDA BÜYÜDÜ
Emlak kralının kızı olarak magazin basının önünde büyüyen bir kız çocuğuydu. Bugün ABD’yi yöneten gizli beyin olarak karşımızda. Eşiyle birlikte Beyaz Saray danışmanlığı yapan ABD’nin ilk kız evlat First Ladysi İvanka Trump 1981 doğumlu. Babasının ilk evliliğini yaptığı İvanka Trump’tan olan üç çocuğunun ortancası olan İvanka için altın emzikle büyüdü demek yanlış olmaz. Eski Çek model annesi 1990’da bir gazeteye Ivanka’ya aldığı 7 bin dolarlık marka yatak çarşafıyla manşet olmuştu. Paparazzilerin 9 yaşından bu yana kıskaca aldığı Ivanka, okul hayatına Manhattan’ın elit sınıfının tercih ettiği Chaplin School’da başladı.
AŞK MI YOKSA PROJE EVLİLİĞİ Mİ
Günümüz önemli ismi Jared Kushner de Ivanka gibi 1981 doğumlu. Harvard ve New York üniversitelerinde eğitimini iyi dereceler ile bitirdi ve iş hayatına baba tezgahında devam etti. İşbirliği yaptığı şirketlerin başında İsrail’in önde gelen kurumları yer alıyor. Kushner, 2009’da İvanka ile evlendi. Nişan öncesi eşi gibi Yahudi olan Ivanka Yael ismini aldı. Bu din değişikliği Donald Trump’ın Yahudi cemaati ile ilişkilerini güçlendirdi. Trump’ın seçim başarının bir kısmının Yahudi damada mal edildiği ve Kushner’ın karısını başkan yapmak için destek topladığı biliniyor.
BABASININ TEK İMZA YETKİSİ ONDA
Üniversite mezuniyetinden sonra yeni mezun olarak bir emlak firmasında çalışmaya başlayan İvanka, kısa bir süre sonra babası Trump’ın yanına geçti. Kardeşleri Eric ve Donald Jr. ile birlikte Trump Organizasyonu’nda Başkan Yardımcısı görevinde olan İvanka, ‘şirkette kimsenin olmadığı kadar yetki sahibi’ olarak görülüyor. Hatta Trump’ın büyük çocuklarına rağmen imza yetkisi kızı Ivanka’da bulunuyor. Trump Organizasyonu’nun en büyük anlaşmalarıyla ilgilenen İvanka, babasının kavgacı tavrının aksine mali açıdan muhafazakar bir tutum izliyor.
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