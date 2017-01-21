Trump’sız Davos, prenssiz Hamlet

İş dünyası, akademi, siyasetçiler ve medyanın her yıl bir araya geldiği İsviçre’nin karla kaplı Alp Dağları’nın eteğindeki Davos’ta önceki yıllara göre bir tedirginlik konuşmacıların yorumlarından anlaşılıyordu. Bir zamanlar küreselleşme vurgusunun hakim olduğu, küreselleşmenin herkesin hayatını daha iyi yapmadığı yönünde eleştirilere bile kulak tıkayan ‘elit’lerin gündeminde bu yıl ekonomik korunmacılığın küreselleşmeye etkisi, yükselen popülist siyasi hareketler ve en önemlisi de ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın ABD ekonomisini canlandırma adına daha korunmacı bir ekonomi siyaseti uygulayacağı ve bunun dünya ekonomisine etkisi vardı. Belki yemin töreni nedeniyle Davos’a katılmayan Trump’un bu yokluğu Avrupa basınında Davos’ta bu dönemde olması gereken ama gelmeyen bir kişinin yokluğunda toplandığı yorumları hakimdi. Hatta ‘Trump’sız Davos, Prens’siz Hamlet’ gibi benzetmeler de yapıldı. Dünya’nın, küresel anlamda en etkin ülkesi olan ABD’nin Başkan koltuğunda oturacak kişinin ekonomi başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde uygulayacağı politikalar ve bunun yansımaları yine de Davos’ta konuşuldu. Bir zamanlar Batı tarafından kapalı bir ekonomi yeteri kadar serbest piyasaya ayak uydurmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Çin, Davos’ta küreselleşme vurgusunu yaptı. ‘Kimse kapalı kapılar ardında yaşayamam’ diyerek ‘ serbest ticaret’in önemini vurguladı. Trump’ın daha göreve başlamadan otomotiv şirketlerine yönelik ‘ABD’de yatırımlarınızı yapın önerisi’ Avrupalı ülkelerden eleştirilere neden olurken, bu tür ekonomik söylemlerin küresel ekonomi ve serbest ticaretin geleceğine olumsuz etkisi olacağı Davos’un kapalı kapıları arkasındaki gündemiydi.

Gelir dağılımındaki eşitsizliğe, zengin ve fakir arasındaki dengesizliğe küreselleşmenin bir çözüm üretmesi gerektiği siyasi liderlerin vurguladığı konular olurken, Avrupa’da yükselen aşırı sağ veya popülist siyasi hareketlerin de dünya ekonomisinin geleceği konusunda şüphe duyma eşiğini aşarak ciddiye alınması gereken bir seviyeye ulaştığı da altı çizilen konular oldu. Davos’ta her yıl bir başlık altında forumun etkisini daha güçlü kılmak için toplanırdı. Bu yıl Davos’daki ‘küresel elitler’in kaygısı hakimdi. Terörün küresel ölçekte artması, gelir adaletsizliği, korunmacı ekonomilerin küresel ekonomik entegrasyonu sekteye uğratacağı Davos’daki konukların kaygıları arasındaydı.