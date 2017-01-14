Türk teknolojisi anne ve bebeğin yanında

Türk firmaların geliştirdiği yenilikçi anne-bebek dostu ürünler dünya pazarlarındaki ürünlerle rekabet eder hale geldi. 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da yapılan 32’inci Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye’de, bebek ve çocuk hazır giyimi, aksesuar, mobilya, ev tekstili ve bebek arabası, puset, biberon gibi araç gereç gruplarında ihtiyaç duyulan tüm ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında hem ulusal hem de uluslararası firmaların geliştirdikleri yenilikçi ürünler dikkat çekiyor. Bizim en çok dikkatimizi çeken Türk ürünleriyle şunlar oldu:

-Türk markası Mamajoo’nun ürettiği ‘Elektrikli Usb Çiftli Göğüs Pompası’ Amazon’da satılan ilk Türk bebek beslenme ürünü markası oldu. Pil yerine USB ile çalışan ürün son derecede sesiz, kolay ve hızlı süt sağımı gerçekleştiriyor.

-Kendiliğinden Isıtıcılı Biberon, sütü 60 saniyede ideal anne sütü sıcaklığına getiriyor ve sütü gereğinden fazla ısıtmayarak besin değerinin korunmasını sağlıyor. Şarj edilebilen seramik ısıtıcıya sahip biberon, ebeynlere elektriğin olmadığı ortamlarda seyahat özgürlüğü sağlıyor.

-Yaşa Göre Ayarlanabilir Baş ve Emniyet Kemerli Oto Koltuğu, yüksekliği ayarlanabilen baş destek yastığı ve emniyet kemer sistemine sahip. ISOFIX sistemi ile çocukların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanan uluslararası ürün Koala Inıfix II, 9 ay ile 12 yaş arasındaki bebek ve çocuklar için aynı oto koltuğunu kullanmaya devam edebilme imkanı sunuyor.

‘Kafa Koruyucu Kask & Emekleme Dizliği’ çocukların hareket etmeye başladığı ilk aylarda başlarına gelebilecek kaza ve yaralanmalara karşı koruma amaçlı tasarlandı. Bebek emeklerken ürünün yumuşak dokusu dizlerin doğrudan yerle temasını engelliyor.

‘Anne-Baba Yanı Bebek Yatağı’ ve ‘Kafa Koruyucu Kask & Emekleme Dizliği’ Türk markası Babyjem tarafından tasarlanan iki yenilikçi ürün.Yatak bebeklere anne karnındaki gibi bir yuva sağlıyor.

Yine bir Türk firması olan Sevi Bebe tarafından geliştirilen ‘Gaz Giderici Termal Patik’, kanola tohumları içeriyor ve ayaklara sıcak kompres yaparak bebeklerin gaz sancısını gideriyor.