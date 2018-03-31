Türk tiyatrosu nasıl kurtarılır
Türk tiyatrosuna yönelik eleştiriler 40 yıl boyunca çok değişmedi. Ses dergisinin 1 Nisan 1972’de 11 usta isme sorduğu ‘Türk tiyatrosu nasıl kurtarılır?’ sorusunu usta tiyatrocular Metin Akpınar, Zihni Göktay ve Süha Uygur’a yönelttik.
- FATMA ERSOY
Batı etkisiyle yoğrulan, geleneksel ile modern arasında seçim yapmaya itilen Türk tiyatrosu, yüzyılı aşkın süredir değiştirdiği kabuklarla eleştirilerin odağında yer aldı. En temel eleştiriler ise Türk tiyatrosunun kimlikli, özgün, gelenekle bağı olan bir çizgiye gelemeyişine dair. Hâlbuki William Shakespeare’in de söylediği gibi “Bir milletin güzel söyleyiş kudreti edebiyatında; edebiyatın da en canlı ifadesi tiyatrosunda belli olur.” Kıssadan hisse yapmak gerekirse söze can katıp, eyleme dönüştüren tiyatro sanatı, var olduğu toplumun aynasıdır. Ses Dergisi de 1 Nisan 1972’de Altan Erbulak, Ayfer Feray, Gazanfer Özcan, Haldun Dormen, Nejat Uygur, Nisa Serezli, Suna Pekuysal, Toto Karaca, Ulvi Uraz ve Yıldız Kenter gibi usta sanatçılara ‘Türk tiyatrosu nasıl kurtulur?’ sorusunu yönelterek cevap aramış. Biz de 46 yıl sonra tiyatromuzun geçirdiği evrimleri ve gelişmesi için yapılması gerekenleri usta oyuncular Metin Akpınar, Zihni Göktay ve merhum Nejat Uygur’un büyük oğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’a sorduk.
SES DERGİSİ 1 NİSAN 1972’DE ‘TÜRK TİYATROSU NASIL KURTULUR?’ SORUSUNU 11 TİYATRO USTASINA SORMUŞ.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur
EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ SALON
Aslında Türk tiyatrosu kurulduğundan bu yana değerini bence seyircinin karşısında bulmuş bir sanat dalıdır. Tabii ki zorlukları, karşılaştığımız engeller, maddi ve manevi boğuştuğumuz sıkıntılar var. Ama bunların hiçbirinin tiyatro sanatını ikinci plana atması gerektiğini düşünmüyorum çünkü tiyatro fedakarlık sanatıdır. Bu işe gönül vermişseniz her türlü zorluğu da kabul ederek yola çıkacaksınız. Türkiye’de tiyatro yapmak geçmişten bu yana 71-72 sezonu ustalarının, rahmetli babam da dâhil, bahsettiği sıkıntılardan günümüze değişen pek bir şey yok. Her sezon yeni tiyatrolar açılıyor ama kendisini ispatlamış ve her türlü zorluğa rağmen mücadele veren tiyatrolar hala ayakta.
TİYATRO KOMPLEKSLERİ YAPILMALI
Devletin sanat politikasını belli bir yere kadar kabul edebiliyorum. O da şudur; Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara her sene destek veriyor. Bu güzel bir şey. Ama ben de diyorum ki; bu maddi destek yerine tiyatroların oynayabilecekleri salon açsınlar. Şu an ben hem resmi bir tiyatronun başındayım hem de özel tiyatro sahibiyim. Özel tiyatro olarak bizler oynayacak salon gerçekten bulamıyoruz. Ondan dolayı bir kompleks, tiyatro alanı oluşturulmalı. Bunu yıllardan beri düşünürüm rahmetli babamın da fikriydi. Tiyatro binası kompleksi yapın.
DOLULUK YÜZDE 100
Bu sene inanılmaz bir seyirci patlaması var Türk tiyatrosunda. Biz İBB Şehir Tiyatroları olarak bu sezon bütün oyunlarımızı neredeyse yüzde 100 dolulukla oynadık. Mutluluktan havaya uçuyoruz. Çünkü tiyatro seyircisi tiyatrosuna sahip çıkıyor, siz onların mutlu olabileceği, sevebileceği oyunları yaparsanız mutlaka seyircinizle buluşursunuz.
DÜNYAYA AÇILMALIYIZ
Türk tiyatrosunda her seyircinin ruhuna hitap edebilecek, her tattan oyun yapılıyor. Tiyatromuzu daha da geliştirmek için dışarıya açılmalıyız. Dışarıdan yönetmenlerle çalışmamız, festivallere katılmamız lazım. Tiyatromuzun dışarıda tanıtımının eksik olduğunu düşünüyorum. Zaten dünya tiyatrosu ile baş edebilecek kabiliyete ve altyapıya sahibiz.
Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucularından usta sanatçı Metin Akpınar
Zihinsel devrim yapmalıyız
Batı formlarında istatistik yapıldığında bir nüfusun yüzde 10’u kadar aktif koltuk ve sanatçı sayısı olması gerektiği düşünülür. Yani biz 8-10 milyonluk bir ülke olsaydık, bugünkü rakamlarla aşağı yukarı 25-30 bin koltuk ve 2000’de sanatçı tamamdı. Ama yaklaşık 80 milyon olunca bugün tiyatronun gerçekten varlığından söz etmek olası değil diye düşünüyorum. Bu soru bana her sorulduğunda bu cevabı veriyorum ve değişen bir şeyin de olmaması beni daha çok üzüyor. Çok ütopik bir şey söylemek istemiyorum ama bir zihinsel devrim yapmak lazım, bir kültür ihtilali yapmak lazım… Çünkü bu eğitimden başlayacak, daha doğrusu siyasi otoritenin böyle bir kararı olacak. Eğitimden başlayacak, sivil inisiyatif buna girecek, belediyeler girecek daha da önemlisi sanat tüketicisi böyle bir eksiklik olduğunu vurgulayarak bunu talep edecek. Böylelikle bir ülkenin vazgeçilmezi, bir ulusun vazgeçilmezi olan tiyatro gelişecek ve dünya çapında olacak.
TİYATRODA GENİŞ YELPAZE OLMALI
Siyasi partiler yelpazesi gibi tiyatronun da bir yelpazesi var. Bu geniş bir yelpaze ve bir ülkede bu geniş yelpazenin hepsi lazım. Yani operası, balesi, dramatik tiyatrosu, kabare tiyatrosu, korku tiyatrosu da olacak… Bunların hepsinin eğitimleri olacak sadece oyuncuların, sanatçıların değil teknik elemanların da yetiştirilmesi için okullarımız açılacak. O zaman “Bu ülkede tiyatrodan, sanattan söz edilebilir, biz iyi bir ülkeyiz, demokrat bir ülkeyiz, gelişmiş bir ülkeyiz” diyebiliriz. Tiyatro eğitimi ortaöğretimden başlamalı. 15 yıllık eğitim içerisinde özellikle çocuğun kabiliyetini ölçecek hocaların yetişmesi lazım. “Bu çocuğun matematik zekası var, bunun müzik zekası var, bunda sanatçı potansiyeli var sanatçı olur” diye seçecek hocalar yetiştirilmeli ki doğru işler üretecek öğrenciler seçilsin, tiyatro gelişsin.
KABARE TOPLUMUN İÇBÜKEY AYNASIDIR
Bırakın o tiyatro bu tiyatroyu bugün Türkiye’de kabare tiyatrosu hiç yok. Sahne dünyanın aynasıdır, ayna gerçeği gösterir ama kabare tiyatrosu dev aynasıdır, içbükey aynadır. Biraz büyütür her şeyi, biraz abartır, kötüyü milletin gözüne gözüne sokar ki o yanlışa düşülmesin, kendini sorgulayarak doğruyu, güzeli, iyiyi seçsin. Onun için bir ülkede kabare tiyatrosu yoksa o ülkede ciddi bir eksiklik var demektir.
Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden ve Lüküs Hayat operetinin demirbaşı Zihni Göktay
Tiyatro aşkını söndürmemeliyiz
Türk tiyatrosu 60’lardan 1973’e kadar altın yılını yaşadı. O sırada bir takım şeyler oldu, anarşi olayları yaşandı. 1968’de kurulan TRT Ankara televizyonu yavaş yavaş Ankara’daki tiyatroları etkiledi. Tele misafirlik başladı. Halk tiyatroya gelmemeye başladı. 1973’te televizyon tabi ki İstanbul’a da geldi ve günleri, saatleri arttı. Böyle olunca İstanbul’daki 20 tiyatro sapır sapır döküldü. Bir de o sırada anarşi olayları vardı, tabancalar patlıyordu yollarda ve 71 muhtırası oldu. Bölge tiyatroları kanun tasarısı vardı, 35 sene gecikti. İstanbul’dan ve Ankara’dan turneye giden tiyatrolarda gittiğimiz yerde bizi bankacılar, askeri ve mülkiye erkan, bürokratlar, eşraftan zengin bir kaç kişi seyrediyor, teberru karşılığında bilet alıyorlardı. Bölge halkının şehrine tiyatro geldiğinden haberi yoktu. Dolayısıyla Anadolu’ya tiyatro götürdük diye bir şey olamaz. Hâlbuki ulu önder “Misak-i Milli hudutları içinde Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” dedi. Sadece askeri anlamda söylemedi, kültürel anlamda da söyledi.
DEVLET DAHA ÇOK DESTEK VERMELİ
Devlet, mücevherattan vergi almıyor ama tiyatrodan alıyor. Sonra salonsuzluk var. Özel tiyatro yapan kardeşlerimiz birer şövalye, Don Kişot halinde yel değirmenlerine karşı savaşıyorlar. Tiyatro pahalı bir iştir. Bir metre bez, kereste ne kadar, boyahanesi, terzihanesi, dekoru var. Bir sürü masrafları var tiyatronun. Seyirci buzdağının görünmeyen kısmını bilmiyor. Bu nasıl karşılanacak? Devletin vergi almaması lazım. Kültür Bakanlığı senelik yardım yapıyor ama o devede kulak bence. Devletin daha çok yardım etmesi lazım çünkü adı üstünde devlet baba.
YERLİ YAZARLARIMIZI KOLLAMALIYIZ
Eğlenceyi ve güzellikleri bir arada sunmalıyız. Yabancı klasik eserleri de oynamalıyız Türk klasik eserlerini de. Shakespeare’leri de Moliere’leri de oynayacağız ama yerli yazarlarımızı da kollayacağız. Öz milli tiyatromuzu da korumak zorundayız. Milliyetçilik sokağa çıkıp bağırmakla olmaz. Kendi öz benliğinde tiyatroyu da koruyacaksın. Türkiye batının ileri bir karakolu değildir. Türk tiyatrosu da değildir. Türk tiyatrosunu kurtarmak için kendi eserlerimizi oynamak zorundayız. Bir de istihdam lazım. Her yıl tiyatro kürsüsünden mezun olan gençler var. Tiyatro bir aşktır. Bütün sıkıntılarına rağmen bırakılmıyor. İhtiras, tutku mesleğidir bu. Bu aşkı söndürmemek lazım, bu çocukları teşvik etmek lazım.
SEYİRCİ MAÇLARDA AMİGOLUĞU YEĞLİYOR
Tiyatrolar fazlalaştıkça seyirci artmıyor ki. Bizim seyircimiz buraya 9-10 lira verip oyun seyredeceğine açık tribüne gidiyor orada -4 derecede amigoluk yapıyor. Maçlara gidiyor, bağırıyor çağırıyor, deşarj oluyor. Tiyatroya gelince ise 2,5 saat edepli vaziyette oturuyor, cep telefonunu kapatıyor bizi seyrediyor. Bizim seyirci o sıkıntıya gelmez… Bacaklarını uzatacak, sehpada oturacak dizi izleyecek televizyonda. Çünkü onu küçükken babası tiyatroya götürmemiş, öyle şeylerden haberi yok.
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