Türk tiyatrosu nasıl kurtarılır

Batı etkisiyle yoğrulan, geleneksel ile modern arasında seçim yapmaya itilen Türk tiyatrosu, yüzyılı aşkın süredir değiştirdiği kabuklarla eleştirilerin odağında yer aldı. En temel eleştiriler ise Türk tiyatrosunun kimlikli, özgün, gelenekle bağı olan bir çizgiye gelemeyişine dair. Hâlbuki William Shakespeare’in de söylediği gibi “Bir milletin güzel söyleyiş kudreti edebiyatında; edebiyatın da en canlı ifadesi tiyatrosunda belli olur.” Kıssadan hisse yapmak gerekirse söze can katıp, eyleme dönüştüren tiyatro sanatı, var olduğu toplumun aynasıdır. Ses Dergisi de 1 Nisan 1972’de Altan Erbulak, Ayfer Feray, Gazanfer Özcan, Haldun Dormen, Nejat Uygur, Nisa Serezli, Suna Pekuysal, Toto Karaca, Ulvi Uraz ve Yıldız Kenter gibi usta sanatçılara ‘Türk tiyatrosu nasıl kurtulur?’ sorusunu yönelterek cevap aramış. Biz de 46 yıl sonra tiyatromuzun geçirdiği evrimleri ve gelişmesi için yapılması gerekenleri usta oyuncular Metin Akpınar, Zihni Göktay ve merhum Nejat Uygur’un büyük oğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’a sorduk.

SES DERGİSİ 1 NİSAN 1972’DE ‘TÜRK TİYATROSU NASIL KURTULUR?’ SORUSUNU 11 TİYATRO USTASINA SORMUŞ.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur

EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ SALON

Aslında Türk tiyatrosu kurulduğundan bu yana değerini bence seyircinin karşısında bulmuş bir sanat dalıdır. Tabii ki zorlukları, karşılaştığımız engeller, maddi ve manevi boğuştuğumuz sıkıntılar var. Ama bunların hiçbirinin tiyatro sanatını ikinci plana atması gerektiğini düşünmüyorum çünkü tiyatro fedakarlık sanatıdır. Bu işe gönül vermişseniz her türlü zorluğu da kabul ederek yola çıkacaksınız. Türkiye’de tiyatro yapmak geçmişten bu yana 71-72 sezonu ustalarının, rahmetli babam da dâhil, bahsettiği sıkıntılardan günümüze değişen pek bir şey yok. Her sezon yeni tiyatrolar açılıyor ama kendisini ispatlamış ve her türlü zorluğa rağmen mücadele veren tiyatrolar hala ayakta.

TİYATRO KOMPLEKSLERİ YAPILMALI

Devletin sanat politikasını belli bir yere kadar kabul edebiliyorum. O da şudur; Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara her sene destek veriyor. Bu güzel bir şey. Ama ben de diyorum ki; bu maddi destek yerine tiyatroların oynayabilecekleri salon açsınlar. Şu an ben hem resmi bir tiyatronun başındayım hem de özel tiyatro sahibiyim. Özel tiyatro olarak bizler oynayacak salon gerçekten bulamıyoruz. Ondan dolayı bir kompleks, tiyatro alanı oluşturulmalı. Bunu yıllardan beri düşünürüm rahmetli babamın da fikriydi. Tiyatro binası kompleksi yapın.

DOLULUK YÜZDE 100

Bu sene inanılmaz bir seyirci patlaması var Türk tiyatrosunda. Biz İBB Şehir Tiyatroları olarak bu sezon bütün oyunlarımızı neredeyse yüzde 100 dolulukla oynadık. Mutluluktan havaya uçuyoruz. Çünkü tiyatro seyircisi tiyatrosuna sahip çıkıyor, siz onların mutlu olabileceği, sevebileceği oyunları yaparsanız mutlaka seyircinizle buluşursunuz.

DÜNYAYA AÇILMALIYIZ

Türk tiyatrosunda her seyircinin ruhuna hitap edebilecek, her tattan oyun yapılıyor. Tiyatromuzu daha da geliştirmek için dışarıya açılmalıyız. Dışarıdan yönetmenlerle çalışmamız, festivallere katılmamız lazım. Tiyatromuzun dışarıda tanıtımının eksik olduğunu düşünüyorum. Zaten dünya tiyatrosu ile baş edebilecek kabiliyete ve altyapıya sahibiz.