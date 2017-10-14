Türkiye’de bankacılık Sistemi iyi durumda

İnternet artık herkesin hayatının olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Sınırları belli olmayan internet her ne kadar güzel gözükse de hiç bilinmeyenlerin perde arkasını Tolga Cem Küçükyılmaz Star Pazar’a anlattı.

Teknoloji çağının ganimeti, en büyük gücü internet tehlikeleri parmağımızın ucuna getirdi. Artık ne çocuklarımız ne kendimiz ne de uzakları yakın eden sosyal medyada görüştüğümüz dostlarımız güvende. Telefonlarımız, evlerimiz hatta günlük kullandığımız araçlarımız akıllandı. Bizim yerimize düşünüp çözüm bulan akıllı uygulamalarımız, eve dönüş yolunu söyleyen sanal asistanlarımız var. Ama çağın sorunsalı siber saldırılara karşı yalnızız. Saldırıların son hedefi olmamaya kafa yoruyor, hacker kabusuna uyanıyoruz. İnternete bağlı her cihazın potansiyel güç tehlikesine dönüştüğünü anlatan shift.net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz star Pazar’a önemli açıklamalarda bulundu.

- Bilgisayar, internete bağlı olduğunda farklı çeşitlerde güvenlik açıklarına sahip olabiliyor. Bu güvenlik açıkları neler?

Nesnelerin interneti diye popüler bir terim var. Bu şudur; IP alan akıllı cihazlar yani internete bağlı buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yani uzak bir noktadayken evdeki makineyi çalıştırıp durdurabiliyorsunuz. 2020 yılından itibaren 50 milyar cihazın internete bağlı olması düşünülüyor. Geçen yıl ABD’de yapılan saldırıda tam 20 milyar IP alan cihaz kullanıldı. Akıllı televizyonlar internete bağlı her cihazı etkiliyor ve DDOS saldırısı olarak güç alıyor. Bilgisayarlar birleşince saldırı olarak karşımıza çıkıyor.

- Bu tehlikenin önüne geçemez miyiz?

Geçebilirsiniz. En büyük tehlike 2020 yılına kadar her firma kendi akıllı cihazını üretecek. Bir cihaz ele geçtiği zaman başka cihazları ele geçirme ihtimalleri artıyor. İnternet alan cihazın gücünü başka bir saldırıda kullanabilirsiniz. Akıllı televizyonda film izlerken televizyon arka planda başka bir yere DDOS saldırısı yapabilir.

- Nasıl oluyor?

IP’den paket oluyor. Bir sunucuya 20 milyar veri gittiğinde sunucu çöküyor. DDOS çok basit saldırıdır ve çok yayın kullanılıyor.

UYGULAMALARI ARAŞTIRIN

- DDOS nedir biraz açar mısınız?

İki IP arasında ping atmaktır. (Cihaza başka cihazdan veri gönderme) Eğer iki IP birbirlerine bağlıysa bağlantıda sorun yoktur. Ama bunları 5 milyar cihazdan yollarsan sıkıntı olur. DDOS en basit mantığıyla ping atmaktır.

- Bireysel kullanıcılar, bu oluşan güvenlik açıklarına ve onlardan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı ne tür önlemler almalı?

Bilinçli kullanıcı olmak yeterli. Eğer doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek bir kullanıcı iseniz o noktada antivirüs programları hayat kurtarıcı olabilir. İnsanlarımız artık bilgisayarlarda olan virüslere karşı bilinçlendi fakat şimdi mobil cihazlarda sıkıntı var. Üreticisini bilmediğimiz bir yazılımı indirdiğimiz zaman buna izin veriyoruz ve karşı taraf tüm bilgilerimizi ele geçiriyor. Bir de kötü niyetli bir sitede bir banner olabilir o bannere tıkladığınızda web kameranız bile açılabiliyor. Facebook’un kurucusu bile kamerasını bantlıyor. Bunun farkına varmamız imkansız.

KİM, NASIL HACKLENİYOR

- ‘İnternet güvenliği’ mümkün müdür?

Birisi gerçekten sizin güvenliğinizi aşmak istiyorsa ve bu yetenekli biriyse bunu yapabilir. Standart bir kullanıcı iseniz rahatlıkla internete girebilirsiniz. Tıklanmaması gereken bir linki tıklamadığınız sürece başınıza bir şeyin gelme ihtimali çok düşük. Instagram uygulamasını kullandığın zaman bir şey yok ama Instagram’ın bana kim baktı ne olduğu belli olmayan bir uygulama indirdiğin zaman oyun başlıyor. Artık veri hırsızlığı var, bazı şeylere bakış açınız değişiyor. ‘Beni kim arıyor’ diye bazı programlar var senin tüm rehberini çekiyor, adını eşleştiriyor ve adını oradan buluyor. Yani atıyorum benim adım Tolga ben birini aradım ve benim numaramı bilmiyor ama orada Tolga diyor; nereden biliyor çünkü herkes listesini paylaştığı için numaralar ortak bir havuzda birikiyor. Bilgimi istemesem de paylaşıyorum. Bir uygulamayı indirirken farkında değiliz. Güvenlik senin bilgini alıyor ve başkasına satıyor.

Üreticisini bilmediğimiz bir yazılımı indirdiğimiz zaman karşı taraf tüm bilgilerimizi ele geçiriyor. Öte yandan kötü niyetli bir sitedeki banner’a tıkladığınızda web kameranız gizlice açılabiliyor.

Geçen yıl ABD’de yapılan siber saldırılarda 20 milyar IP alan cihaz kullanıldı. Akıllı televizyonlar internete bağlı her cihazı etki altına alıyor. Bilgisayarlar birleşince saldırı olarak karşımıza çıkıyor.