Türkiye’den dünyaya bir armağan MidWood İstanbul

O’nu Türkiye’de gerçekleşen en büyük organizasyonların mimarı olarak tanıdık. Ahmet San kendisi de bunu kabul ediyor ve “Sektörün sınırlarını” çizdim diyor. Müzik sektöründe 40 yılı doldurduktan sonra rotasını sinemaya çeviren San şimdi de bu sektördeki kuralları değiştirme niyetinde. Ortağı Emin Günal ile Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en büyük ve dünyanın sayılıları arasına girebilecek bir film platosunun kurulumu için temel atma törenini gerçekleştirdiler. İki ortağın girişimi ile sinema sektörünün fenomenleri sayılan Hollywood ve Bollywood’a bir rakip de Türkiye’den geliyor: Midwood İstanbul Film Stüdyoları Kompleksi. San’ın çizdiği yeni rotayı, Türkiye’ye turizm ve ekonomi anlamında büyük kazanımlar sağlayacak Midwood projesini ve daha fazlasını San ve Günal ile konuştuk.

Sinema sektörüne geçiş nasıl oldu?

AHMET SAN: Üniversitede öğrenciydim müzik piyasasına girdiğimde. 1973’ten 90’lara kadar sektörün olmazsa olmazlarını Türkiye’de oturtmaya çalıştım. Dünyanın en büyük starlarını 15 gün arayla getirdikten sonra Türk sanatçılara yöneldim, Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tarkan, Sezen Aksu, Sertab Erener, gibi ünlü sanatçıları aynı anda yönettim. İşim hep sektördeki standartları oturtmak. 2010’da camiada her şeyi yaptığımı gördüm ve heyecanımı yitirdim. Müzikten daha kuvvetli ne yapabilirim diye düşünmeye başladım ve müzikle ortak çalışma gerektiren sinema sektörüne bir şeyler yapayım, kendimi yenileyeyim heyecanımı kazanayım dedim.

2010’de karar verdiniz, neredeyse 2017’deyiz.

A.S.: Bir yıl boyunca gönül gezdirdim. Dizilerimiz 60-70 ülkeye satılmaya başladı. Bütün pazar gerçeklerini değerlendirdim. 2011’de ‘Sinema sektöründe çok farklı bir projeye hayat verebilirim. Bu da sektörün ihtiyacı olan şey olmalı ki o da tartışmasız; altyapı’ dedim. Sektöre mesleki standartlar getirmeye karar verdim. Dünyadaki büyük stüdyoları gezdim, nasıl çalıştıklarını inceledim, hangi aşamalardan geçtiklerini analiz ettim. 2013’te hem dünya sinema endüstrisine hem Türkiye’deki sinema, dizi ve reklam sektörüne hizmet verecek büyük bir stüdyo projesini gerçekleştirmeye karar verdim. Eski dostum Emin Günal ile üç yıl önce bu projeyi beraber geliştirdik. 30 Ekim’de temelini attık. Türkiye’nin ilk ve teki, Avrupa’nın en büyüğü dünyanın da sayılıları arasına girecek MidWood İstanbul Stüdyo Kompleksi’ni hayata geçiriyoruz.

İnşaat ne zaman biter?

A.S.: İnşallah bir yıl içerisinde bir bölümü, iki yıl sonra tamamı bitecek.

İnşaat bittiğinde nasıl bir yer olacak?

EMİN GÜNAL: Proje 825 milyon TL öz kaynak yatırımıyla 505 bin metrekare bir arazinin üzerine konuşlanacak. İçerisinde ileri düzey mühendislik çözümleriyle tasarlanmış 21 ayrı stüdyo, 17 açık set ve 18 imalat atölyesi çekim için ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları ile sinema, dizi ve reklam sektörüne hizmet verecek. Dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak olan 5 yıldızın ötesinde bir otel, anaokulundan üniversiteye ve hatta yüksek öğrenime dek güzel sanatlar üzerine yoğunlaşan bir eğitim vadisi ki bu dünyada tek. Midwalk alanında ise tematik eğlence parkları, restoranlar, ofisler olacak. İki helikopter ile tek motorlu uçakların ineceği bir pist ve Sinema Müzesi olacak. Tüm alanları gezmek iki gün alıyor.

A.S.: Projenin Büyükçekmece’de kurulmasının özel bir nedeni daha var. Büyükçekmece Belediye Başkanı projenin hayalini kurmuş ve bir araziyi ihaleye çıkmış, projenin içine eğitim şartı koymuştu. Bizim sınırlı düşündüğümüz eğitim bir anda eğitim vadisine dönüştü.

Hollywood ve Bollywood gibi turizm değeri de olacak.

E.G.: Sinema sektörünün turizme katkı sağlaması konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’deki tanıtım programlarının bir kolu zaten. Bunu yapalım diye Midwood kurulmadı ama konuştuğumuz konu projenin doğal sonucu. En basitinden inşa edilecek konaklama tesisi hem buraya çekim için gelen Hollywood artistlerini ve çekim ekibini ağırlayacak hem de turlarla gelen film ve dizi tutkunu turistleri.

Turistler burayı neden görmek isteyecek?

E.G.: Kapalı setlerin özelliklerinden biri de ses geçirmeyen, çekimin izlenmesine olanak sağlayan alanlarının olması. Yönetmen ve yapımcının izin verdiği seanslarda film ve dizi çekimlerini izleyeceksiniz. Mesela Tom Hanks ‘Cehennem’ filmini çekerken bu plato açılmış olsaydı ve bazı sahnelerin izlenmesine izin vermiş olsaydık dünyadaki ilgiyi düşünebiliyor musunuz? İleride buna benzer projeler burada çekildiğinde dünyanın ilgisi bu yöne kayacak.

Şimdiden yaptığınız çekim anlaşmaları var mı?

E.G.: Çok fazla. İran, Hindistan, Yeni Zellanda, Fransa, Bulgaristan ve ABD’den projeler var. Türkiye’den de talepler var. Amacımız platoyu ihraç kalemi haline dönüştürmek. Hollywood prodüksiyonları başta olmak üzere dünya prodüksiyonlarını Türkiye’de çekilir hale getirmek. Hollywood’un Bulgaristan’da bulunan Boyana Film Stüdyoları’na 2014-2015 yılında bıraktığı para 750 milyon dolar. Bu paranın Türkiye’ye girmesini hedefliyoruz. Bizim sloganımız şu ‘Türkiye’den dünyaya bir armağan.’

TERÖR VE ÖNYARGI BİZİ ENGELLEMEZ

Terör meselesi yüzünden pek çok sanatçı konserini iptal etti, turistler çok ön yargılı ve gelmek istemiyor. Böyle bir durum varken ABD yapımları Türkiye’de çekim yapmak isteyecek mi?

E.G.: Özellikle 15 Temmuz olaylarından sonra özellikle Türkiye’nin de bu çalkantılı döneminde yönetim kurulu olarak oturduk ve ‘Türkiye’de güzel şeyler de yapılıyor ve bunu dünyaya göstermemiz lazım’ dedik. Böylece temel atma törenimizi Ekim ayında gerçekleştirdik. “Gelmiyorum çünkü Türkiye’de olaylar var” diyenlere biz de “Yok, burası Irak ya da İran değil. Yanlış görüyorsunuz” diyoruz. Gelmeyen kendi kaybeder.

A.S.: Biz aşarız o konuları dert değil! 1973’lerde bu ülkeye yabancı sanatçıları getirmiş bir insanım. Bu tarz konular benim için hiç sorun değil. Bu problemler benim için ‘yok’ hükmünde. Kolay mı? Değil ama bizim için sorun değil. Biz ülkemize ve kendimize güveniyoruz.

10 yıl sonra daha da büyüyecek

Tema cafelerden bahsettiniz. Warner Bros.’un dünyanın çeşitli yerlerinde Harry Ptter tema parkları var. İlerleyen zamanda bunun gibi eklemeler de olabilir mi?

O tür plato ve kompleksler geçmişi olanlar. Onlar orada çekilmeseydi o tema parklar kurulamazdı. Bizim şuan bir geçmişimiz yok ama olacak. İlerleyen zamanlar için bazı açık alanlar oluşturuyoruz. 10 yıl sonra sohbet ettiğimizde oluşacak olan tema parklarından bahsediyor olacağız.

12 YIL ÖNCE HAYALİNİ KURDUM

Midwood’a benzer bir proje aslında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’nün de hayaliydi. Konuyla ilgili görüşlerini Akgün “12 yıl önce Hollywood’u ziyaret ettiğimden beri Büyükçekmece’de film stüdyoları kurmayı düşünüyorum. Böyle bir proje için geniş bir alan ayırdım. Bu tip bir işin ülkeye ve ilçeye neler kazandıracağını çok iyi biliyorum bu nedenle böyle bir projenin ilçemizde yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde açıkladı.