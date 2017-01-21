Hacer Aydın: Türkiye’den vazgeçmek öyle kolay değil!

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan terör olayları turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Bir de bundan çıkar sağlamak için özellikle batı medyasının Türkiye’ye karşı başlattığı anti-propagandalarla turizm açısından sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ancak 2017’nin pozitif geçeceğini düşünüyoruz! Neden mi? Çünkü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için geri sayım başlamışken ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın ile bir araya geldik. Aydın bize güzel haberler verdi: Batının negatif propagandası başarısız oldu, Türkiye’deki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu onlar da çok iyi biliyor ve bizden vazgeçmeleri mümkün değil! 21’inci yılını kutlayan turizm fuarı 26-29 Ocak tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyanın en önemli beş turizm fuarından biri olan etkinlikte 80 farklı ülkeden 450 yabancı katılımcının yanında dünya turizmine yön veren isimler destek için geliyor. EMITT’in detayları ve Türkiye turizminin geleceği sohbetin geri kalanında...

Neler olacak bu yıl EMITT’te?

Çok güzel şeyler olacak! Fuar daha da büyüdü. Yeni çok fazla ülke katılacak: Kırgızistan, Kosova, Nepal ve Mauritius Türkiye pazarına ilk kez girecek. Japonya da ilk kez bakanlık olarak katılacak.

2016 biraz kasvetliydi...

Türkiye çok turist alan bir ülke. Yılda 34 milyon civarında turist geliyor. 2016 yılında bu rakam biraz düştü. Yaşanan Rusya krizi ciddi anlamda etkiledi. Rakam 24 milyona düştü. Ama şu da bir gerçek ki çok ciddi bir toparlanma söz konusu. Rusya pazarı bizim için çok önemli. İki ülkenin arası düzeldiğinde sezon bitmişti, fayda olmadı. Politik gerginlikler geçici olarak etkiliyor sektörü. 2017 yılı için çok ciddi bir beklenti var. Bunun yanında Ukrayna’dan da ciddi turist gelecek.

2017’de sektör rahatlıyor yani.

Sadece turizm sektörü değil ekonomik anlamda bir ferahlama olacak. Çünkü ülkenin geliri artacak; turizm sektörü yüzlerce yan sektöre girdi sağlıyor. Çok büyük bir sektör olduğu için toparlanma da aynı hızla oluyor. Bir de tarihte de gördüğümüz gibi Türkler yaşadığı krizlerden çok kolay kurtulabilen bir toplum: ‘Biz hallederiz!’

Sadece Rusya değil ki! Batı medyası “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı yapıyordu. Ne oldu?

Terör Türkiye’nin değil dünyanın sorunu. Eline fırsat geçirenler yaşanan olayları kendi aleyhlerine çevirmek için kullandılar, doğru. Akdeniz çanağındaki ülkeler belli: Türkiye, Mısır, Tunus, Yunanistan, İspanya, İtalya... O çanağın içindekiler kendi çıkarlarını düşündüler, bazıları da onları destekledi. Ancak “Türkiye’de terör var” söylemi artık geçerli değil. Sonuç olarak Paris’te de Berlin’de de Brüksel’de de terör var. Türkiye bu kadar güvensiz bir ülke olsa Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri (UNWTO) Taleb Rifai Emitt’in açılışına gelir miydi? Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı (DRV) Norbert Fiebig ve Avrupa Otelciler Birliği Başkanı (HOTREC) Susanne Kraus Winkler da bu fuar için İstanbul’da olacak.

Ne için geliyor bu isimler?

Onlar da bizim söylediklerimizi destekliyor ve bunu dünyaya açıklayacağız. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak geliyorlar. Türk turizm sektörüne destek veriyorlar ve Türkiye’deki stratejilerini açıklayacaklar. Bu kişiler turizm sektörünün kaderini belirleyen, önemli insanlar. Dolayısıyla burada olmaları çok önemli. Bize “Yanınızdayız” diyorlar.

Neden yanımızdalar?

Sadece Türkiye’ye destek vermek için yaptıkları bir şey değil bu. Türkiye çok önemli bir pazar. Kimsenin kolay kolay vazgeçebileceği bir ülke değil. “Biz gelmiyoruz, küstük” diyebilecekleri bir ülke değiliz biz. Burada aldıkları hizmeti, buradaki tatil çeşitliliğini hiçbir yerde göremezler. Burada ne isterlerse var! Deniz-kum-güneş, kongre turizmi, kültür turları, kış turizmi, sağlık turizmi... Aklınıza gelebilecek her şeyi burada bulabilirsiniz. Üstelik bir çok ülkeden çok daha iyi fiyatlara ve çok daha kaliteli bir hizmetle. E her şeyin bu kadar mükemmel olduğu bir ülkeyi kalkıp da çöpe atmayı göze alabilirler mi? Mümkün değil! O nedenle “Evet Türkiye’ye bir saldırı var, bazı medya kuruluşları bu durumu kullanıyor ve abartılıyor. Halbuki terör bir dünya problemi. Türkiye’de gönül rahatlığıyla tatil yapabilirsiniz” demek durumda bu insanlar.

FUARDA SÜRPRİZ VAR

“Ziyaretçiler EMITT’e geldiklerinde mevcut kampanyalar üzerinden ekstra indirimler de kazanabilecek. Bunun yanında sürpriz tatil çekilişleri de yapılacak. Ayrıca çok farklı tatil alternatifiyle tanışma imkanı da var. Türkiye’nin her köşesinden katılımcımız olacak. Kendi kültürümüze daha da yakınlaşacağız. Seyahat etmenin çok zor olmadığını göreceksiniz geldiğinizde. Bir de erken rezervasyon yaptırdığınızda çok daha avantajlı fiyatlarla karşılaştığınızı bir kez daha göreceksiniz. Kış turizmiyle ilgili bir alanımız olacak. Orada ulaşılabilir fiyatlarla yeni rotasyonlar keşfedebilecekler. Katılmak isteyenler www.fuardavetiyesi.com adresinden online davetiyelerini ücretsiz olarak alabilirler.

Baltık ülkeleri için bakanlıktan hamle

“T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın bir projesi vardı. Baltık ülkeleri için uçaklara yakıt desteği sağlıyordu.

O proje devam ediyor, üstelik katlanarak. Ayrıca sadece yakıt desteği değil aynı zamanda turizm sektöründe çalışanların SSK’larında bir takım indirimler yapıldı, onun dışında farklı çalışmalar da var. Çünkü sadece orada acentesi ya da oteli olanın problemi değil turizm, ülkemizin gelirinden bahsediyoruz.”

Yurt dışından 450 tur operatörü geliyor

“Fuarın iki ayağı var. İlki turizm profesyonellerine yönelik ikincisi tüketiciye. Bu yıl profesyonellere yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. EMITT’in katılımcı ülkeleriyle beraber bir de yurt dışından, yeni pazarlardan 450 civarında tur operatörü davet ettik. Bu çok kritik bir konu. Ciddi bir potansiyeli Türk turizmcilerin ayağına getiriyoruz. Fuarın birinci ve ikinci günü onları burada ağırlayacağız. Bu ülkelerin bir kısmının bu zamana kadar Türkiye’ye yönelik hiç operasyonu olmamış, bazılarının kısıtlı çalışmaları var geri kalan da hali hazırda burayla çalışan ama çalışmalarını genişletmek isteyenlerden oluşuyor. Toplamda 80 ülke yapıyor. İlk iki gün Türk katılımcılarla bu yeni gelen tur operatörleri birer saatlik toplantılar yapacaklar.”