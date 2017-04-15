Türkiye’nin beyin üssü

Teknoloji çağındayız. Modern tıbbın en popüler alanı beyin. Çünkü beynin sırrı çözülürse, çoğu hastalık tarih olacak, dünyayı ve uzayı anlamamız kolaylaşacak. Bugün hükümetlerin sağlık giderlerinde beyin hastalıkları ilk sırada. Alzheimer, parkinson, şizofreni, depresyon, beyin kanamasına bağlı felç hastaları için hayat zorlu ve uzun süreçte ilerliyor. Bu amaçla başlatılan uluslararası beyin haritalandırma projesi yarışında bizi Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve ekibi temsil etmişti. Şimdi ise Türkiye’yi yarışın şampiyonu haline getirecek yeni bir oluşuma imza attı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğinde İstanbul Ümraniye’de kurulan Avrupa’nın ikinci beyin hastanesi unvanına sahip NPİSTANBUL Beyin Hastanesi açıldı.

30 BİN METREKARE!

Dışarıdan standart hastane gibi görünen NPİSTANBUL’un kapısından içeri girip katları dolaşırken kendinizi bilim kurgu filmi setinde gibi hissediyorsunuz. İşin başında alanında otorite olan bir psikiyatr olunca burada her şey farklı. Örneğin intihar riskini bertaraf etmek için hastanenin kapı kollarından tavanına, odalardaki duş başlığından yatağa kadar her ayrıntıda güvenlik unsuru ön planda tutulmuş. Dile kolay ama düşünün hastanenin kurulduğu 30 bin metrekarelik alandan söz ediyoruz.

80 MİLYON LİRALIK

Hastanenin özelliklerine geçmeden önce uzman kadroyu atlamak olmaz. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Kaya Aksoy otorite isim. 10 branşın tepe isimleri de alanının en iyileri. Yıldız isimler, devasa alan, son teknoloji dedik. Ülkemize böylesi bir merkezi kazandırmanın faturasını yüklenmeye herkesin cesaret edemeyeceği aşikar: 80 milyon lira. Bu bilgilerden sonra başlıyoruz hastaneyi dolaşmaya...

MİKROPSUZ MİKRO CERRAHİ

Beyin Hastanesi, beyin alanına odaklı ve ek olarak 10 branş ile hizmet veriyor. Bel ve omurga cerrahisi, erişkin ve çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları, Parkinson, tremor, distoni, major depresyon, OCD, epilepsi, toruette sendromu, derin beyin stimulasyonu, boyun-bel fıtığı, skolyoz ameliyatları ve nöromodülasyon cerrahilerinin tamamı yapılabiliyor. Prof. Dr. Kaya Aksoy “Türkiye’nin nöroşirürji merkezi olma yolundayız. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz” diyor.

20 YILLIK TECRÜBE VE UZUN BİR YOL VAR

Bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanındaki tecrübelerine cerrahiyi de ekleyerek kendilerini genel hastane konumuna taşıdıklarını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a böylesine bir merkez kurarken neyi amaçladığını nelerde zorlandıklarını soruyoruz. 20 yıllık tecrübeyle işe başladıklarını söyleyen Tarhan, şöyle devam ediyor: Ameliyathanelerimizi hazırlarken her cerrahın operasyonlarını gerçekleştirmek için arzu ettiği bir ameliyathane tasarladık. Kullanılan teknolojilerden tüm cihazlara kadar mükemmel bir altyapı oluşturmayı hedefledik böylece minimum riskle ameliyatlar yapılabilecek, hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmeti sunacak bir hastane olmayı amaçladık. Cerrahi operasyonlar için SGK ve özel sağlık sigorta kurumları ile anlaşmalarımızı yaptık. Buna ek olarak Üsküdar Üniversitesi’nde beyin araştırmalarımız sürüyor. İleride Türkiye’nin beyin konusunda dünya çapında kendi otoritelerini ve teknolojisini geliştirmesini sağlayacak alt yapısını kurduk. Genç beyinler ve parlak fikirlerle bunu da başaracağımıza inanıyoruz.

OTİZMDE ABD TEK UMUT DEĞİL

Gelelim psikiyatri bölümüne. Burası beş yıldızlı otelden farksız. Odalarda yok yok. Mesela hasta yatağını ele alalım. Öyle alıştığınız düğmeye basınca dikleşen bir yataktan bahsetmiyoruz. Özel minderleri var ister koltuk ister yatak konforu. Karşı duvarda geniş ekran televizyon. Hasta yakını için de konfor maksimumda. Odalar rengarenk. Kış bahçeleri, dinlenme bölümleri... Nevzat Tarhan’ın “Ev konforunu hedef edindik” dediği odaları yatak kapasitesi şimdilik 169 ile sınırlı. Hizmetlere geçelim. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi’nde 0-18 yaş grubunun gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorluklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet veriyor. Hemen parantez açalım: Bu tanıların her biri klasik metotlarla değil beyin fonksiyonları ölçülerek yapılıyor. Bu yöntem otizmli çocukların gelişiminde çığır açacak, umudu ABD’de arayanların yolunu kısaltacak. Ölçümlendirmeler, duyu bütünleme kliniği, bilimsel tedavi ve kanıtlarla otizmli çocuk normal bir hayat sürecek.