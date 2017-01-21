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Türkiye’nin ilk kutup penguenleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Okullara kısa bir mola verecek olan çocuklarınızı, İstanbul Akvaryum’da Türkiye’nin ilk kutup penguenleri ile tanıştırmaya ne dersiniz? Okul süresi boyunca yorulan çocuklara bu en büyük karne hediyesi olabilir.

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İstanbul Akvaryum, çocuklara Türkiye’nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpekbalıkları, vatozlar, timsahlar ve guiness rekorlar kitabına girmiş dünyanın en büyük kemirgenleri kapibaralar ile tanışma fırsatı sunuyor. Akvaryum birbirinden ilginç kara ve deniz canlılarıyla farklı bir deneyim sunarken çocuklara, mavi kanlı atnalı yengeci, benekli bahçe müreni gibi deniz canlılarının dünyasıyla da tanıştırıyor. ‘Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi’ programı kapsamında Türkiye’ye gelen Gentoo soğuk iklim penguenlerinin dünyasını çocuklar hem tatilde yeni şeyler öğrenerek hem de eğlenerek güzel vakit geçirebilir.

Bu penguenlerin nasıl yemek yediğine her gün 14:00-14:45 saatleri arasında çocuklarınızla birlikte şahit olabilirsiniz. Ayrıca kutuplara göre ayarlanmış geceye dönen alanda da penguenlerin uyumalarını izleyebilirsiz. Ana tankta yer alan hemşire köpekbalıkları, vatozlar, orfozlar ve diğer canlıların beslenmeleri de pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00’da gerçekleşiyor. Amazon Yağmur Ormanları’nda yer alan caiman timsahları ise cumartesi günleri saat 16.00’da besleniyor. Böylece çocuklar hangi balığın nasıl bir beslenme alışkanlığının olduğunu ve balıkların besin gereksinimlerini canlı olarak görme şansı yakalıyor.

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