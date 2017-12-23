Türkiye’nin ilk nöbetçi ocakbaşı

Bir aile işletmesi olarak yola çıkan Beyoğlu’nda tarihi bir handa hizmet veren 4ten 4e Ocakbaşı, çeşitli mezeleri, özel soslarla marine edilmiş kuzu şiş, kuzu lokum, küşleme, ciğer çöp şiş, kebap mönüsü ve mimarisiyle hem mideye hem de göze hitap ediyor. Etleri hayvancılığı ile ünlü Balıkesir’den, şalgamı Tarsus’tan, zeytin ve zeytinyağı Manisa Saruhan’dan, sarımsağı Taşköprü’den, tüm baharatları Antep’ten, dağ kekiği Sivas’ın yaylalarından gelen mekanı, sahibi Sait Doğan anlattı.

- 4’ten 4’e Ocakbaşı nasıl çıktı yola?

Aile işletmesi olarak yola koyuldu. Ben, ablam ve kardeşim. Çok samimi olduğum yol arkadaşlarım da vardı yanımda. Bir araya gelip yıllardır konuştuğumuz hayalimizi gerçekleştirdik. Fanatiği olduğum takımın deplasman maçlarına her gittiğimde ziyaret ettiğim mekanlardan topladığım dip notlarla oluştu bu ocakbaşı. İnsanların gelip rahatça oturabileceği, sıcak samimi bir yer oldu.

- Ne demek nöbetçi ocakbaşı?

İstanbul’da dünya mutfağının bulunduğu birçok restoranda gece 11’de mutfaklar kapanıyor. O saatten sonra yalnızca fast food mekanlarında yemek yiyebiliyorsunuz. Ben de kültürümüz olan bu yemeklerin neden geç saatlere kadar yenmediğini, neden ocakbaşıların gece geç saatlere kadar açık olmadığını düşünüyordum. İnsanların gecenin bir saatinde acıktıklarında da gelebilecekleri bir mekan olsun istedik.

- Farklı bir ambiyansı var mekanın…

Ananemin sandığından çıkan, komşularımın ve benim evimde yer alan eski eşyalarla mekanı hareketlendirdik. Tarihi Demir Han’da yer alan mekan, dokusuyla yapının mimarisini destekliyor.

- İsminin anlamı ne?

Mekanın ismi de bu durumdan dolayı otomatik olarak çıktı. Duvarlarımızdaki yazılarımızın, tabak servislerindeki notlarımızın hepsinin bir hikayesi var. Hafta içi biraz daha erken kapatsak da hafta sonları 4’e kadar ocağımız yanıyor.

- Sizi diğer ocakbaşı restoranlardan ayıran ne?

Yöresel ürünler ve lezzetler sunuyoruz. Birçok ürünü üretildiği şehirden alıyoruz. Yerli üreticilerin ürünlerini kullanmak da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Burada en çok istediğimiz şey samimiyet ve sıcaklık.

- Türkler kadar yabancılar da kebabı seviyor. Onların tercihleri ne oluyor?

Yabancı misafirlerimiz de kebabı çok seviyor. Zaman zaman farklı lezzetler de denemelerini tavsiye ediyoruz.

- İyi bir kebap nasıl olmalı?

Herkesin istediğini yapmaya kalkarsak, doğru bir şeyin ortaya çıkmayacağını düşünüyoruz. O yüzden bizim prensiplerimiz var. İyi bir kebap erkek kuzunun kuyruk yağından zırhla çekilerek yapılır. Kebabı yediğiniz zaman ağzınızda dağılmalıdır. İçine kırmızı biberi doğrarsınız, sonra suyunu alıp karıştırıp şişe çekersiniz. Alevli ateşte asla kebap pişmez. Kor ateşte ağır ağır pişer. Buraya gelen insanların karınlarını et ile doyurmak istiyoruz. O yüzde meze çeşidimiz çok yok. Etlerimizi ise Balıkersir Gönen’den getiriyoruz. Et konusunda da çok iddialıyız.