Türkiye’nin şapkalarını o veriyor

Şapkacılık sektöründe 64 yılı geride bırakan ve dürüst olduğu için iki hediye markanın sahibi olan İbrahim Demirbaş ile kesişiyor yollarımız. Şimdilerde Ose ve Duman markalarının çalışmalarını sürdüren başarılı emektar, 78 yaşında. İlk günkü çalışma aşkının devam ettiğini ve Pazar günleri dahil her sabah 6:30’da kalkıp işe gittiğini söyleyen Demirbaş, teknolojinin hızla ilerlediği günlerde, hala el ile yapılan bu sanattan haftada maksimum 500 tane üretildiğini söylüyor. 8 köşeli, 5 köşeli kasketler ile düğmeli, ördekli ve kaptan gibi modern modellerin üretimini yapan Demirbaş ile hikayesini ve bu sanatın detaylarını konuştuk.

‘Şapka nedir’ diye sorduğumuz İsmail Usta, “Şapka, bir giysidir. Yazın yazlığını, kışın kışlığını takarsın” diye cevap veriyor ve ekliyor: Dokuz yaşında İstanbul’a geldiğimde “Sen şapkacılığa git” dediler. Ben de gencim tabii. İçimdeki meslek öğrenme azmiyle başladım bu işe. İlk patronum Kapalıçarşı’da kelli felli bir adam oldu. Usta beni çok severdi. Ustanın gözüne girebilmek için, bir yere gittiğim zaman koşa koşa geri dönerdim. Yıllar sonra ustanın yanından ayrılıp, başka bir yer geçtim. Ama çok uzun sürmedi. Dayanamayıp yine ustamın yanına döndüm. Askere gidip döndüğümde ise ustamın İsrail’e gittiğini öğrendim. İnanın 33 sene sonra beni burada ziyaret etti. “Oğlum senden her şeyi beklerdim” dedi.

Makineci olarak çalıştığı atölyeyi daha sonra devralan İsmail Bey, şapka sektörüne adını yazmasının hikayesini anlatıyor: Çalışma arkadaşlarıma hep önderlik yapıyordum. Maaşımızın az olduğu dönemlerde onları toplayıp, kongre başkanının yanına gidip zam alıyorduk. Bu hareketimizle de her yıl bize otomatik zam yapılmasına vesile olduk. Bana “Şapka inkılâbı olduğu için mi bu mesleği seçtin” diyorlar. Halbuki hiç alakası yok, kısmet… Hala çok iyi oranda şapka takıldığını söyleyen İsmail Demirbaş “Şu an iki markam var. İnkılâbın yapıldığı dönemde Karaköy’de bir Rum sekiz köşe şapka yapıyordu. Ose markası oradan geliyor. Bir gün bu adam bana “Ben işi bırakıyorum ve bu markayı sana hediye ediyorum” dedi. Bir diğer marka da Duman Şapka. Duman Şapka’nın sahibi Naim Amca da hasta olduğu için markasını bana verdi. Şapkacılıkta makas paysı diye bir tabir vardır. Bazı şapkacılar her metreden bir şapka artırırlardı. Ama ben hiç birini yapmadım. Ve ikisi de “Dürüst olduğun için sana bu markayı emanet ediyoruz” dediler. Ben Samsun, Çarşamba, Adana, Gaziantep, Antalya, Adıyaman, Ağrı, Malatya müşterilerim arasındaki şehirler. Bana yamuk yapana da bir daha mal vermiyorum.

Türkiye’nin şapka oranının yüzde 90’ını karşıladığını söyleyen İsmail Usta, “Türkiye’nen şapka oranının büyük bir kısmını ben karşılıyorum. Bir gün ustanın söylediği bir söze alınıp, ağlamıştım. Bir abla gördü beni neden ağladığımı sordu. Ben de ‘Ağladım be abla’ dedim. Sonra usta geldi, omzuma vurdu ve ‘Oğlum haftalığını 1 lira arttırdım’ dedi. Ama o zamanlar kuru fasulyenin tabağı 25 kuruştu. Ben de bu parayla dört gün kuru fasulye yiyeceğim için çok sevinmiştim” diyor.