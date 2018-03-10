Sabri Ülker Vakfı aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla Tuza Dikkat Haftası 2018 etkinlikleri başlattı. Bu kapsamda ‘Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat’ başlığı ile düzenlenen toplantıda Türkiye ve Dünya’daki tuz tüketimine ilişkin verilerin yanı sıra tuz ve sağlık ilişkisi, hipertansiyon farkındalığı gibi pek çok konuda önemli bilgiler paylaşıldı. Bu konu ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor çünkü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer referans kurumlar günlük toplam tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 1 çay kaşığı tuz ile sınırlandırırken yapılan araştırmalar ülkemizde tuz tüketiminin bu önerinin tam üç katı olduğunu gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Erdem ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici, Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Tanju Besler ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katılımıyla düzenlenen toplantıda uzmanlar kalp-damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçebilmek için halka önerilerde bulundu. Toplantı sonrasında Prof. Dr. Ülver Derici aklımıza takılan soruları yanıtladı.

KALBİNİZE İYİ BAKIN

“Fazla tuz tüketiminin önüne geçmek hayati önem taşır” diyen Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici durumun ciddiyetini “Amacımız vücudumuzun ihtiyacı olandan fazla tuz tüketimini engellemek. Çünkü fazla tuz, kalp ve damar sağlığı için çok tehlikelidir; yüksek tansiyona neden olur, bu tansiyon yüksekliği nedeni ile kalp ve böbrek hastalıklarına kapı aralar, kemik erimesi yapar, mide kanseri ve gastrit gibi hastalıkları tetikler. En büyük risk tansiyon ve kalp rahatsızlıkları. Tansiyon hastası tuz tüketimini azaltırsa tansiyonunu belirgin oranda düşürebilir” diyerek özetliyor.

ALIŞKANLIKLAR ÇOCUKLUKTA BELİRLENİR

Tuzun insan vücudu için bir ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Derici tüketim sırasında dikkat edilmesi gerekenleri “Tuzsuz yaşayın demiyoruz tabii ki. Yetişkin bir birey için günlük maksimum tuz tüketimi 5-6 gram olmalı. Bu da bir çay kaşığı demek. Dilerseniz şurupların içinden çıkan minik ölçeklerle de ölçebilir, tuz tüketiminizi bu şekilde kolayca kontrol altına alabilirsiniz.

Çocuklar için tüketim oranları değişiyor; ilk 1 yaş grubu için en fazla 1 gram, 1-3 yaş aralığı için 2 grama kadar 3-6 yaş 3 gram, 7 ve üzerinde ise maksimum 5 gram tüketim bilim insanlarınca öneriliyor. Çocukluk döneminden itibaren düşük oranda tuz tüketmeyi alışkanlık haline getirmek de çok önemli.