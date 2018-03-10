Tuzu azalt ömrünü uzat
Tuza Dikkat Haftası 2018 etkinlikleri ile bir araya geldiğimiz Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici “Kaya, himalaya, deniz türü ne olursa olsun tuzun fazlası zarardır. Bizde değil tüm dünyada bilim insanlarının kullandığı ortak dildir. Bu görüş değil kanıta dayalı gerçek” diyor.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Sabri Ülker Vakfı aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla Tuza Dikkat Haftası 2018 etkinlikleri başlattı. Bu kapsamda ‘Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat’ başlığı ile düzenlenen toplantıda Türkiye ve Dünya’daki tuz tüketimine ilişkin verilerin yanı sıra tuz ve sağlık ilişkisi, hipertansiyon farkındalığı gibi pek çok konuda önemli bilgiler paylaşıldı. Bu konu ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor çünkü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer referans kurumlar günlük toplam tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 1 çay kaşığı tuz ile sınırlandırırken yapılan araştırmalar ülkemizde tuz tüketiminin bu önerinin tam üç katı olduğunu gösteriyor.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Erdem ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici, Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Tanju Besler ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katılımıyla düzenlenen toplantıda uzmanlar kalp-damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçebilmek için halka önerilerde bulundu. Toplantı sonrasında Prof. Dr. Ülver Derici aklımıza takılan soruları yanıtladı.
KALBİNİZE İYİ BAKIN
“Fazla tuz tüketiminin önüne geçmek hayati önem taşır” diyen Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici durumun ciddiyetini “Amacımız vücudumuzun ihtiyacı olandan fazla tuz tüketimini engellemek. Çünkü fazla tuz, kalp ve damar sağlığı için çok tehlikelidir; yüksek tansiyona neden olur, bu tansiyon yüksekliği nedeni ile kalp ve böbrek hastalıklarına kapı aralar, kemik erimesi yapar, mide kanseri ve gastrit gibi hastalıkları tetikler. En büyük risk tansiyon ve kalp rahatsızlıkları. Tansiyon hastası tuz tüketimini azaltırsa tansiyonunu belirgin oranda düşürebilir” diyerek özetliyor.
ALIŞKANLIKLAR ÇOCUKLUKTA BELİRLENİR
Tuzun insan vücudu için bir ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Derici tüketim sırasında dikkat edilmesi gerekenleri “Tuzsuz yaşayın demiyoruz tabii ki. Yetişkin bir birey için günlük maksimum tuz tüketimi 5-6 gram olmalı. Bu da bir çay kaşığı demek. Dilerseniz şurupların içinden çıkan minik ölçeklerle de ölçebilir, tuz tüketiminizi bu şekilde kolayca kontrol altına alabilirsiniz.
Çocuklar için tüketim oranları değişiyor; ilk 1 yaş grubu için en fazla 1 gram, 1-3 yaş aralığı için 2 grama kadar 3-6 yaş 3 gram, 7 ve üzerinde ise maksimum 5 gram tüketim bilim insanlarınca öneriliyor. Çocukluk döneminden itibaren düşük oranda tuz tüketmeyi alışkanlık haline getirmek de çok önemli.
TUZUN KONTROLÜ KADININ ELİNDE
Uzmanların toplantıda verdiği bilgilerin başlıkları şöyleydi:
- Tuzun bileşiminde bulunan sodyum, yaşam için olmazsa olmaz bir mineraldir! Sodyum kan basıncı, asit baz dengesi, sinir sistemi ve kas dokusunun çalışmasında çok önemli görevler üstleniyor. Ancak günümüzde aşırı tuz tüketimi ve dolayısıyla yüksek sodyum alımı, kalp, beyin ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen, önemli bir toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkıyor.
- Günlük tuz alımının önemli bir kısmını tencereye eklenen tuz oluşturuyor
- Fazla tuz tüketimini azaltmak her 4 kişiden birinin hayatını kurtarabilir
- Kadınların tuz tüketimi hakkında farkındalığının artırılması toplum sağlığı açısından önemli rol oynuyor. Çünkü bilinçli anneler sayesinde çocukluk çağında doğru tuz tüketim alışkanlıkları kazanılabilir ve ileri yaşlarda da sürdürülebilir. Toplumumuzda kadınlar doğru yeme ve beslenme davranışlarının aileye ve çocuklara kazandırılmasında önemli rol üstleniyor.
- Özellikle gebelik ve menopoz dönemindeki kadınlar aşırı tuz tüketimi konusunda dikkatli olmalılar. Zira kadınlar menopoz ve menopoz sonrası dönemde, kemik erimesi açısından risk altındadır. Aşırı tuz tüketimi, vücuttan kalsiyum atımını artırarak, kemik erimesinin ilerlemesinde rol oynayabilir.
- Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığı kadınlarda yüzde 32.3, erkeklerde ise yüzde 28.4. Toplumun genelinde, hipertansiyonu olan bireylerin yüzde 45.3’ü ise bu durumun farkında değil.
KAYA TUZU DA OLSA FAZLASI ZARAR
Tuzun fazla tüketimi ile ilgili verilen bilgiler ve yayınlanan istatistikleri dinlerken bir yandan da akıllara geçtiğimiz günlerde Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın tuz tüketimi ile ilgili söylemleri geldi. Karatay’ın “Kaya tuzu aslında tuz değildir, çok önemli bir mineraldir. İnsan vücudunda bulunan 92 mineral ve elementin 84’ünü barındırır. Tüketebildiğiniz kadar tüketmelisiniz” sözlerini Prof. Derici’ye sorduğumuzda “Bizim de kendimize göre tecrübelerimiz var. Bunları söylerken tezimizi bilimsel olgularla ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada farklı ülkelerde çok farklı çalışmalar var bu çalışmalardan edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Halkımızın tuz ile ilgili uyarılarımıza mutlaka itibar edeceğine inanıyorum” diye konuştu.
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