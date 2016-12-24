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Uçaða binmeden önce dikkat!

Uçak yolculuklarý sýrasýnda uçaðýn elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere yolcular da bu manyetik alana maruz kalýrlar.

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Buna basýnç farký, ýsýtýlan veya soðutulan havanýn sirküle edilmesi, jetlag oluþumu da eklenince uçak yolculuklarýnýn vücut üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.  Dr. Sibel Özgül, bu durumun vücudumuzun baðýþýklýk sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattýðýný belirtiyor. Uçaða binmeden önce  özellikle  2 litre su içmek gerektiðini söylüyor. Özgül ayrýca þunlarý da ekliyor: Bol su içmenin yanýnda uçuþtan önce 2 gram ve yolculuk ortasýnda 1 gram olmak üzere toplam 3 gram; okyanus aþýrý uçuþlarda ise uçuþtan önce 2 gram, yolculuðun ortasýnda 1 gram ve sonuna doðru 2 gram daha olmak üzere toplam 5 gram C vitamini alýnmasý vücudumuzun bioritmini koruyarak olumsuz etkilerini azaltacaktýr. C vitaminine ilave olarak alýnan 200 mcg Selenyum’un da benzer þekilde faydalarý olacaktýr. Dolaþým sorunu olanlarýn mutlaka, saðlýklý bireylerin de uzun uçuþlardan önce ayrýca bebe aspirini kullanmalarý gerekir

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