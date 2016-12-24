Burak Aðdemir: Ustalarý fazlasýyla yaþatmayý istiyorum

Þimdilerde Kafa ve Fitbol dergilerinde Ýllüstratörlük yapan Burak Aðdemir, son zamanlarda Instagram hesabýndan paylaþtýðý çizim ve illüstrasyonlarý ile bir hayli dikkat çekti. Pek çok alanda çizimleri olan sanatçýnýn ‘Yeþilçam University’ projesi bir baþka güzel. Kemal Sunal’dan Adile Naþit’e, Þener Þen’den Ýlyas Salman’a Gülþen Bubikoðlu’ndan Türkan Þoray’a kadar Yeþilçam’ýn en iyi isimlerini en iyi karakterleriyle çizen Aðdemir ile projenin oluþum hikayesini ve ilham kaynaðýný konuþtuk.

Türk sinemasýný yeniden canlandýrma fikri nereden ortaya çýktý?

Aslýnda uzun zamandýr aklýmdaydý. Yaptýðým þeyler ile sadece farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyorum. Batýlýlaþma sürecinde günümüz Türkiye’sini oynamanýn lüzumu yok Yetkin Gülmen’in dediði gibi. Orta dünya faktörleri, LOTR, silmarillion, Game Of Thrones, Marvel, DC evrenlerini ben de seviyorum fakat bizi biz yapan þeyler bunlar deðil. Batýnýn yaptýðýna deðil kendi yaptýklarýmýza odaklansak eminim daha yaratýcý þeyler çýkacaktýr.

Kimler var yaptýðýnýz çalýþmalar arasýnda?

Sanýrým en çok Kemal Sunal’ý çizdim çünkü yeri ayrýdýr. Aslýnda kimleri çizmedim sorusunu sormak daha kolay olur. Her bir ustayý fazlasýyla yaþatmayý istiyorum.

Oyuncularýn rollerindeki kýyafetlerin yanýnda modern tarzlara da yer verdiðiniz isimler var. Kimi neye göre çizdiniz?

Dokuyu bozmamak için her birinin özelliðini belli eden rollerdeki sahnelere gönderme yaptým. Örneðin ‘Yeþilçam Üniversitesi’ serisinde Halit Akçatepe’nin üzerindeki tiþörte bir soba bulunur. Bu ‘Hababam Sýnýfý’ filmindeki sobadaki kopya sahnesine bir göndermedir. Ama günümüze göre haliyle seriyi tamamlamam gerekti. Bunun için yabancý marka modellerinin trendlerini görüp öyle tasarýmlarýma yansýttým.

Birisini çizmeye baþlamadan önce nasýl bir çalýþma izliyorsunuz?

Öncelikle birçok filmin hafýzamda yer edinmiþ olduðu replikleri gözden geçiriyorum, ardýndan oyuncunun diðer filmlerindeki bakýþ ve mimiklerini göz önünde bulunduruyorum. En sevdiðim filmin bir sahnesinde oyuncunun en iyi performansýndaki halini aklýma getiriyorum ve sahneyi bir köþede tutup, sahne üzerinde yüz hatlarýný taklit ederek çizimi gerçekleþtiriyorum. Fakat Kemal Sunal’ý o kadar çok çizdim ki, bakmadan karikatürize edip, karakterini verebiliyorum.

Geçirdiðimiz zor günlerde insanlarýn yüzünde bir nebze de olsun gülücük görmek nasýl bir duydu? Nasýl tepkiler alýyorsunuz?

Hain bir saldýrý oluyor ve þehit haberleri alýyoruz maalesef. Huzur kalbi terk edip gidiyor, bir ortamda fazla kahkaha atan bir insan bile o neþeli mutluluðunu gizlemek zorunda kalýyor. Çünkü yadýrgayan bakýþlar peþini býrakmýyor... Ýþte bu huzursuzluk tablosu insanlarýn geçmiþe olan özlemini daha çok yansýtýyor ve bende geçmiþten beslenerek, günümüzle harmanlandýrdýðým için mutlu ve güzel yorumlar alýyorum genel olarak.

Bundan sonraki projeleriniz neler?

‘Hababam Sýnýfý’ karakterlerini Tim Burton tarzýyla yeniden yorumlamak istiyorum. Ve sürprizler de olmaya devam edecek. Amaçlarým arasýnda da online olarak bir sergi ortamý oluþturmak var.

Kemal Sunal’ý o kadar çok çizdim ki, bakmadan karikatürize edip, karakterini verebiliyorum.