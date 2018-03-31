Üstün zekâli çocuklar lider ruhlu sağduyulu ve kreatiftir
Çocuğunuz çok hiperaktif, çok soru soruyor, yaşıtlarıyla değil, sürekli büyüklerle arkadaşlık ediyor, fazla adaletli, merhametli ya da meraklıysa dikkat! Ülkemizde üstün zekalı oranı yüzde 2 olarak tespit edilmiş ancak bu oranın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çocukların üstün zekalı olup olmadığını anlamak için ebeveynlere çok iş düşüyor. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı Başkanı Kemal Tekden “Avantajlı gibi gözüken üstün zeka, gerektiği şekilde ilgilenilmediği zaman dezavantaja dönüşebilir” diyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı Başkanı Kemal Tekden
- Öncelikle üstün zekalı nedir? Zeka seviyesi hangi derecelerde olmalıdır?
Üstün zeka, genel zeka alanlarında bariz şekilde yaşıtlarından önde, bir başka deyişle ortalamanın üstünde olma durumudur. Yaş ortalamasının gerektirdiği düzeyin gözle görülür şekilde aşılması gerekir. Genel zeka alanlarının tümünde bu çocukların yaşıtlarından en az iki yaş önde olmaları beklenir. Geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ve standardizasyonu yapılarak ülkemizde de kullanılmakta olan zeka testlerine göre 130 puan (120-130 puan arası parlak zekâlı) ve üzeri üstün zeka olarak değerlendirilirken, dahi seviyesi için 145 puan aşılmalıdır.
- Üstün zekalı çocuklar nasıl anlaşılır?
Üstün zekalı çocukların bazı özellikleri vardır. En başta araştırmacı bir kimlikleri olur. Merak duyguları ön plandadır. Devamlı sorgulama ve öğrenme peşinde olurlar. Yönetmek isterler, lider ruhludur. Ölüm, savaş, göç gibi sosyal konular ilgilerini çeker ve bu tür olaylara karşı hassasiyet gösterirler. Sağduyuları yüksektir. Sokakta üşüyen bir kedi için endişe duyup ona nasıl yardım edeceklerinin planını yapmaya çalışırlar. Kelime dağarcıkları zengindir, kendilerini ifade etmekte başarılı olurlar. Genellikle yetişkinlerle ve kendilerinden büyüklerle arkadaşlık kurma taraftarı olur, çünkü ileri düzeydeki zihinsel gelişimleri kendi akranları ile anlaşmakta güçlük oluşturabilir. Pek çok ilgi alanları olur ve bunlar arasında bir geçiş halinde olurlar. Kreatiftirler. Hafızaları kuvvetlidir. Mizah anlayışları gelişmiştir. Hızlı düşünürler. Maneviyatları ve adalet duyguları güçlüdür.
ZİHİN ARKADAŞLARI VE DUYGU ARKADAŞLARI AYRI AYRI OLMALI
- Ebeveynler, çocuklarını fark ettikten sonra nasıl bir yol izlemeli?
Ebeveynler bu durumu fark ettiklerinde öncelikle çocuklarının bir ‘çocuk’ olduğunu unutmamalı ve çocukları ile ilgili yüksek beklentilere girmemelidir. Yüksek beklentiler çocukta kaygıya yol açabilir. Üstün zekâlı çocuklar yaşıtlarından daha öndedir ancak her alanda aynı düzeyde yetkin olmak zorunda da değillerdir. Aileler, çocuklarının güçlü becerilerini geliştirmek amacıyla okul haricindeki zamanlarda bilişsel seviyelerine uygun çeşitli etkinliklere katılmalarını sağlayabilirler. Diğer yandan çocukların sosyal gelişimlerine de katkıda bulunulmalıdır. Bunu başarmak için ise çocukların normal zekaya sahip olan yaşıtları ile de vakit geçirmesi önerilir. Çocukların zihin arkadaşlığı ve duygu arkadaşlığı kurabilecekleri iki ayrı arkadaş grupları olmalı. Merak duyguları yüksek olan bu çocukların soruları doyurucu şekilde cevaplanmalıdır. Daima dürüst ve adil davranılmalıdır, çünkü onlar şiddetli adalet savunucularıdır. Ailelerin çocuklarının merak duygularını ve öğrenme heveslerini kırmayacak şekilde, onların fikirlerine saygı duyarak hareket etmeleri gerekir. Başarıları takdir ve teşvik edilmeli ancak aşırıya kaçılmamalı, her başarıya bir ödül verilerek çocuk şımartılmamalıdır. Kreatifliklerini besleyecek ortamların oluşmasına izin verilmelidir. Çocuklarla bol okumalar yapılarak hayal güçlerinin zenginleşmesine katkı sağlamak önemlidir.
YETİŞKİNLERİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ ÇOCUKLARININ SAHİP OLDUĞU POTANSİYELİN KÖRELMESİNE İZİN VERMEDEN AYNI ZAMANDA MUTLU OLMALARI İÇİN ÇABALAMAK OLMALIDIR.
SOSYALLİK İHMAL EDİLMEMELİ
Üstünlük potansiyelinin erken yaşlarda tespit edilmesi önemlidir. Böylece yaratıcılık ve yeteneklerini destekleyici çalışma gruplarında ve aktiviteler de yer alabilir. Çocuklara tevazu anlayışı verilmelidir. Üstün zekalı çocuklar normalden farklı olarak yeteneklerini parlatabilecekleri bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Ezber yerine araştırma, sorgulama, sentez, analiz gibi süreçler onlar için çok değerlidir. Teoriden çok pratiği tercih ederler. Zihinlerinde tasarladıklarını hayata geçirebilecekleri özgür bir çalışma alanı isterler. Bu çocukların bilişsel ve sosyal yönlerini ihmal etmeden geliştirmek gerekir.
ZEKA HER YAŞTA GELİŞTİRİLEBİLİR
Keşfedilmiş hiçbir üstün zeka geç kalınmışlık anlamı taşımamalıdır. Erken yaş tercih edilse de zekâ her yaşta geliştirilebilir. Bireyin kendini geliştirebilmesi ve daha mutlu bir hayat sürebilmesi için farkındalığın erken yaşta gerçekleşmesi elbette tercih edilir. Aksi halde yaşları ilerledikçe çocukların keşfedilmesi zorlaşır, çeşitli davranış ve uyum sorunları ortaya çıkabilir.
Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı Proje Danışmanı, Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Üsküdar Üniversitesi, Rektör Danışmanı Halide İncekara,
SINAV STRESİNDEN UZAK TUTULMALILAR
Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı Proje Danışmanı, Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Üsküdar Üniversitesi, Rektör Danışmanı Halide İncekara, üstün yetenekli çocukların devlet tarafından kazanılması gerektiğine dikkat çekiyor. “Bu çocuklar imtihan streslerinden uzak tutulmalıdır” diyen İncekara, devlet tarafından yürütülen projeleri anlattı.
- Üstün yetenekli çocuklar için toplum ve devlet olarak neler yapmalıyız?
Bu konuda devlet tarafından atılan ilk adımlardan biri başkanlığını üstlendiğim ‘Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkenin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması’ amacıyla kurulan araştırma komisyonu olmuştur. ÜYÇ sadece o çocuğun eğitim ve güven sorunu değil, aynı zamanda memleket meselesi, ülkenin gelişme, güvenlik ve ekonomi meselesidir. Bu noktada devletin erken yaşlardan itibaren önlem almasında fayda var. Altı yaşından önce çocuk gelişimine ciddi bir bütçe ayrılmalı. Şimdi aile doktorlarının yanına, çocuk gelişimciler de verildi. En az doktor kadar çocuklarımızın hayatına değecekler. Ben abartarak şunu da istiyorum: Dört yaşında bir çocuğum için doktora gittiğimde bana sadece besin reçetesi değil, oyun, oyuncak reçetesi de versin. Okuyacağımız masalları da yazsın. Masal ve hikaye onun ufkunu geliştirir. Bu uygulamaların yapıldığı ülkeler var.
- Normal okullara ayak uyduramayan çocuklara nasıl yaklaşılmalı?
Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar farklılıklarıyla kabul edilmedikleri ortamlarda, gruptan kendilerini soyutlayabiliyor, dikkat çekme/kabul görme amaçlı gösterilerde bulunuyor veya herkes gibi görünmeye çalışarak yeteneklerini gizleyebiliyorlar. Bu durum da “Bu çocuk ilgisiz”, “Bu çocuk haylaz” ya da “Bu çocuk durgun. Yapacak bir şey yok mizacı böyle...” diyen öğretmenlere yol açıyor. Fakat böyle çocukların; farklılığı fark edebilen yetişkinler ile yol alabilmesi gerekiyor. Sınıf içi farklılaştırma uygulamalarına, destek eğitim odalarına, farklı sosyal ortamlara, aile-çocuk-öğretmen iş birliğine ve kaliteli bir rehberlik hizmetine ihtiyaçları var.
- Bu anlamda başka nasıl çalışmalar yürütülmeli?
Yürütücülüğünü üstlendiğimiz Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 2017 Türkiye Üstün Yetenekliler Strateji Belgesi’nin hedeflerine binaen İSTKA iş birliğiyle yetenekli çocuklarımızla ilgili akademisyenlerimizi bir araya getirmek üzere harekete geçmiştir. Yani yetenekli gençlerimiz üniversitede derslere girecek, alanları ise laboratuarlara girecek, Ar-ge yapmayı öğrenecekler. Bu projenin eğitim sistemi içerisinde sıkışan farklı sorularına yanıt bulamayan bir rol model ve yol gösterici ihtiyacı bulunan özel yetenekli çocuklar için bir nefes olabileceği kanaatindeyiz.
BİLSEM’LER HAFTA SONU KURSU GÖRÜNÜMÜNDEN ÇIKMALI
Türkiye’de nüfusun yüzde iki gibi bir oranının üstün yetenekli olduğu ifade edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli çocuklara Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı RAM’lar (Rehberlik Araştırma Merkezleri) ve BİLSEM’ler (Bilim Sanat Merkezleri) aracılığıyla dokunabilmektedir. Aile ve öğretmen yönlendirmeleri ile RAM’larda tanılanan çocuklar Bilim Sanat Merkezlerine seçilmektedir. Birçok çocuğumuzun bu şansı yok. BİLSEM sayısı da yetersiz. Ne yazık ki var olan BİLSEM’ler sınava odaklı kurslar ve okul dışında, kısa bir zaman aralığına sıkıştırılan eğitim kurumu olmaktan öteye gidememektedir. Özel yetenekli çocukların iş birliği ve kendi alanlarında rehberliğe ihtiyaçları var. BİLSEM’ler hafta sonu kursu görünümünden çıkıp çocuk yeteneklerinin ölçümlendiği bir merkez haline gelmelidir.
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