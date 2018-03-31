Üstün zekâli çocuklar lider ruhlu sağduyulu ve kreatiftir

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı Başkanı Kemal Tekden

- Öncelikle üstün zekalı nedir? Zeka seviyesi hangi derecelerde olmalıdır?

Üstün zeka, genel zeka alanlarında bariz şekilde yaşıtlarından önde, bir başka deyişle ortalamanın üstünde olma durumudur. Yaş ortalamasının gerektirdiği düzeyin gözle görülür şekilde aşılması gerekir. Genel zeka alanlarının tümünde bu çocukların yaşıtlarından en az iki yaş önde olmaları beklenir. Geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ve standardizasyonu yapılarak ülkemizde de kullanılmakta olan zeka testlerine göre 130 puan (120-130 puan arası parlak zekâlı) ve üzeri üstün zeka olarak değerlendirilirken, dahi seviyesi için 145 puan aşılmalıdır.

- Üstün zekalı çocuklar nasıl anlaşılır?

Üstün zekalı çocukların bazı özellikleri vardır. En başta araştırmacı bir kimlikleri olur. Merak duyguları ön plandadır. Devamlı sorgulama ve öğrenme peşinde olurlar. Yönetmek isterler, lider ruhludur. Ölüm, savaş, göç gibi sosyal konular ilgilerini çeker ve bu tür olaylara karşı hassasiyet gösterirler. Sağduyuları yüksektir. Sokakta üşüyen bir kedi için endişe duyup ona nasıl yardım edeceklerinin planını yapmaya çalışırlar. Kelime dağarcıkları zengindir, kendilerini ifade etmekte başarılı olurlar. Genellikle yetişkinlerle ve kendilerinden büyüklerle arkadaşlık kurma taraftarı olur, çünkü ileri düzeydeki zihinsel gelişimleri kendi akranları ile anlaşmakta güçlük oluşturabilir. Pek çok ilgi alanları olur ve bunlar arasında bir geçiş halinde olurlar. Kreatiftirler. Hafızaları kuvvetlidir. Mizah anlayışları gelişmiştir. Hızlı düşünürler. Maneviyatları ve adalet duyguları güçlüdür.

ZİHİN ARKADAŞLARI VE DUYGU ARKADAŞLARI AYRI AYRI OLMALI

- Ebeveynler, çocuklarını fark ettikten sonra nasıl bir yol izlemeli?

Ebeveynler bu durumu fark ettiklerinde öncelikle çocuklarının bir ‘çocuk’ olduğunu unutmamalı ve çocukları ile ilgili yüksek beklentilere girmemelidir. Yüksek beklentiler çocukta kaygıya yol açabilir. Üstün zekâlı çocuklar yaşıtlarından daha öndedir ancak her alanda aynı düzeyde yetkin olmak zorunda da değillerdir. Aileler, çocuklarının güçlü becerilerini geliştirmek amacıyla okul haricindeki zamanlarda bilişsel seviyelerine uygun çeşitli etkinliklere katılmalarını sağlayabilirler. Diğer yandan çocukların sosyal gelişimlerine de katkıda bulunulmalıdır. Bunu başarmak için ise çocukların normal zekaya sahip olan yaşıtları ile de vakit geçirmesi önerilir. Çocukların zihin arkadaşlığı ve duygu arkadaşlığı kurabilecekleri iki ayrı arkadaş grupları olmalı. Merak duyguları yüksek olan bu çocukların soruları doyurucu şekilde cevaplanmalıdır. Daima dürüst ve adil davranılmalıdır, çünkü onlar şiddetli adalet savunucularıdır. Ailelerin çocuklarının merak duygularını ve öğrenme heveslerini kırmayacak şekilde, onların fikirlerine saygı duyarak hareket etmeleri gerekir. Başarıları takdir ve teşvik edilmeli ancak aşırıya kaçılmamalı, her başarıya bir ödül verilerek çocuk şımartılmamalıdır. Kreatifliklerini besleyecek ortamların oluşmasına izin verilmelidir. Çocuklarla bol okumalar yapılarak hayal güçlerinin zenginleşmesine katkı sağlamak önemlidir.