Uyuşturucuyla mücadelenin formülü: Aile sevgisi

Kurtuluş Vakfı Psikoloğu Sevgi Ögür son günlerde tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye’ye de girdiği tespit edilen zombi hapı olarak bilinen uyuşturucuyla ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Aile içinde mutlu olan çocuğun sentetik mutluluk arayışına girmeyeceğine dikkat çeken Psikolog Ögür, “Çocuklarla aramızdaki saygıyı yitirmemek adına arkadaşlık bağından önce anne baba bağını sağlam tutmalıyız. Onlara rol model olun ama asla size benzemeleri için ya da bir başkalarına benzemeleri için uğraş vermeyin. Sorunlarıyla başa çıkması için izin verin destek olun ama onların sorununu siz çözmeyin. Unutmayın mutluluğu sizinle yakalayan çocuklarınız sahte mutluluk vadedenlerin peşinde asla olmayacaklar” diyor. Madde bağımlılığının tedavisi konusunda uygulanan birçok yöntem olmasına karşın en doğru tercihin eğitim ve rehabilitasyon olduğunu vurgulayan Ögür, “Madde bağımlılığında kişiler nerede bırakacağına inanıyorsa onu denemeli çünkü başarının temel kaynağı inanmak” açıklamasını yapıyor.