Uzakdoğu’nun masal limanı: Singapur
Adı aslandan, cazibesi botanik bahçelerden geliyor. Asya’nın en havalı ülkesi. Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretiyle gündeme gelen Singapur’u keşfe çıktık. Bakın ülke turistlere neler vadediyor?
Uzakdoğu’nun küçük ama havalı ülkesi Singapur deyince çoğumuzun aklına dillere destan bahçeleri, sahilleri, adaları ve ilginç yasakları geliyor. Balıkçı kasabasından dünyanın en önemli finans ve ticaret merkezine dönüşen hikayesiyle çoğu ülkeye ilham veriyor. Aslan Şehir anlamına gelen Singapur geçen ay sonu Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretiyle gündeme geldi. Yüzölçümü İstanbul’un altıda biri kadar olan ülkeyi yakından tanımak istedik. Masal kitaplarındaki resimleri andıran ülke doğanın insan eliyle şekillendiği görsel bir şölenle karşılıyor misafirlerini. Babil’in Asma Bahçeleri’ni andıran botanik parkları içinde orkidelerin gölgesinde geziyor, göletlerde daha önce hiç görmediğiniz nilüferlerin yansımasını hayranlıkla izliyorsunuz. Sözü fazla uzatmadan gelin harikalar diyarını keşfe çıkalım.
Balıkçı adasından finans devine
Singapur’un adı 11’inci yüzyıla kadar ‘sondaki ada’ anlamına gelen ‘Pulau Ujong’ olarak biliniyor. 14’üncü yüzyılda Singapur’a gelen Malezyalı prens, bir aslan görür. Aslanın adaya şans getirmesi için bölgenin adını Malay dilinde aslan anlamına gelen ‘Singa’ ile şehir anlamına gelen ‘Pura’ sözcüklerinin birleşimi olan Aslan Şehri yapar. 1818 yılında İngiliz Sir Stamford Raffles Singapur adasını İngiltere sömürgeciliğine geçirmek için çalışmalarda bulunur. Malay Sultanı ikna edilir. Serbest liman ticareti başlatılır. Ülke II. Dünya Savaşı’ndaki Japon işgalinden savaş bitince kurtulur. 1946’ya kadar İngiliz kraliyet kolonisi olan Singapur, 1965‘te bağımsızlığını ilan eder.
Yasaklar ülkesi
Singapur, dünyanın en güvenilir ülkelerinin başında geliyor. Tecavüz ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlarda idam cezaları var. Etnik kültürleri bir arada tutmak için uygulanan yasaklarda ise ipin ucu bayağı kaçmış gibi. Ülkedeki ilginç yasaklardan bazıları şöyle: Sakız satışı ve tüketimi, gece yarısından sonra duş almak, sokakta yiyip içmek, yere çöp atmak yasak. “Bu yasaklar beni bağlamaz” diyorsanız cüzdanınızı kontrol etmelisiniz. Sokağa sigara külü döker ya da otobüste tostunuzdan bir ısırık alırsanız 1000 doları, açık alanda kuşa yem verirseniz 500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
GÖRMEDEN DÖNMEYİN
- Dünya’nın en yüksek dönme dolabı olan ve 165 metre yüksekliğindeki Singapore Flyer, Milli Kütüphane, Çin Mahallesi Miras Alanı, Bilim Merkezi, Sultan Cami, görülebilecek yerler arasında bulunuyor.
- Orkide Parkı: Orkidelerin binbir rengi ve çeşidi sizi bekliyor.
- Hayvanat Bahçesi: Nadir türlerin de bulunduğu hayvanat bahçesinde doğal ortam düzenlemesi yapılmış.
- Gece Safarisi: 40 hektarlık bir orman arazisinde kurulu parkta tamamı gece yaşayan bin kadar hayvan yer alıyor. Park geceleri gezilmek üzere tasarlanmış. Tur trenle veya yürüyerek yapılabilir.
- Helix Köprüsü: Singapur‘un en popüler yerlerinden Marina Bay‘de yer alıyor. Çelikten yapılmış köprü Singapur Nehri üzerinde 280 metre uzunluğuyla sadece yayalara hizmet veriyor.
- Bay South Garden: Orkidenin yapısına benzeyen dizaynıyla bahçe sanatının en güzel örneklerini sunuyor. Sürdürülebilir bina teknolojisinin enerji verimliliğini göstermek amaçlı kurulan kapalı salonlar Cloud Forest ve Flower Dome parkın en göz alıcı yerleri. Cloud Forest (Bulut Ormanı) bölümünde yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Cloud Mountain (Bulut Dağı) ve dünyanın en büyük iç mekan şelalesi, yemyeşil örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
DÖRT MEVSİM DOĞA HARİKASI
Singapur, coğrafi olarak ekvatora yakın bir konumda yer alıyor. Tropikal iklime sahip olan yerde sıcaklık, nem ve yağış görülüyor. Ülkede kasım-ocak ayları arasında kuzeydoğu musonları etkili oluyor ve yoğun yağış alıyor. Singapur’un yıllık ortalama sıcaklığı 27 derece. Dört mevsim ziyaret edilebilen ülkede muson yağmurlarının az olduğu dönemler turistik geziler için daha uygun.
VİZESİZ SEYAHAT LÜKSÜ
Singapur’a seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için vizeden muaf. Uçakta dağıtılan giriş formları doldurularak ülkeye giriş yapılıyor. İstanbul Singapur arası uçuş mesafesi 8 bin 678 km. Dolayısıyla ülkeye 12 saat 23 dakikalık uçuşla varılıyor.
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