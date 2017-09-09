Uzakdoğu’nun masal limanı: Singapur

Uzakdoğu’nun küçük ama havalı ülkesi Singapur deyince çoğumuzun aklına dillere destan bahçeleri, sahilleri, adaları ve ilginç yasakları geliyor. Balıkçı kasabasından dünyanın en önemli finans ve ticaret merkezine dönüşen hikayesiyle çoğu ülkeye ilham veriyor. Aslan Şehir anlamına gelen Singapur geçen ay sonu Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretiyle gündeme geldi. Yüzölçümü İstanbul’un altıda biri kadar olan ülkeyi yakından tanımak istedik. Masal kitaplarındaki resimleri andıran ülke doğanın insan eliyle şekillendiği görsel bir şölenle karşılıyor misafirlerini. Babil’in Asma Bahçeleri’ni andıran botanik parkları içinde orkidelerin gölgesinde geziyor, göletlerde daha önce hiç görmediğiniz nilüferlerin yansımasını hayranlıkla izliyorsunuz. Sözü fazla uzatmadan gelin harikalar diyarını keşfe çıkalım.

Balıkçı adasından finans devine

Singapur’un adı 11’inci yüzyıla kadar ‘sondaki ada’ anlamına gelen ‘Pulau Ujong’ olarak biliniyor. 14’üncü yüzyılda Singapur’a gelen Malezyalı prens, bir aslan görür. Aslanın adaya şans getirmesi için bölgenin adını Malay dilinde aslan anlamına gelen ‘Singa’ ile şehir anlamına gelen ‘Pura’ sözcüklerinin birleşimi olan Aslan Şehri yapar. 1818 yılında İngiliz Sir Stamford Raffles Singapur adasını İngiltere sömürgeciliğine geçirmek için çalışmalarda bulunur. Malay Sultanı ikna edilir. Serbest liman ticareti başlatılır. Ülke II. Dünya Savaşı’ndaki Japon işgalinden savaş bitince kurtulur. 1946’ya kadar İngiliz kraliyet kolonisi olan Singapur, 1965‘te bağımsızlığını ilan eder.

Yasaklar ülkesi

Singapur, dünyanın en güvenilir ülkelerinin başında geliyor. Tecavüz ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlarda idam cezaları var. Etnik kültürleri bir arada tutmak için uygulanan yasaklarda ise ipin ucu bayağı kaçmış gibi. Ülkedeki ilginç yasaklardan bazıları şöyle: Sakız satışı ve tüketimi, gece yarısından sonra duş almak, sokakta yiyip içmek, yere çöp atmak yasak. “Bu yasaklar beni bağlamaz” diyorsanız cüzdanınızı kontrol etmelisiniz. Sokağa sigara külü döker ya da otobüste tostunuzdan bir ısırık alırsanız 1000 doları, açık alanda kuşa yem verirseniz 500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.