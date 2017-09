Westeros’a kış geliyor hayranlar beklemede

Son yıllarda, konuya hakim olsun olmasın herkesin, kulağına çalınan bir cümle var: Winter is coming. (Kış geliyor) Gökyüzünde uçan ejderhalar, üç gözlü kuzgunlar, mavi gözlü yürüyen ölüler ordusu, fantastik bir yapım için fazlasıyla gerçek olan savaşlar ve taht kavgaları… Evet, Game of Thrones’tan söz ediyoruz. ABD’li yazar George R. R. Martin’nin kaleminden çıkan fantastik kitap serisi ve ardından gelen ve izlenme rekorunu hala elinde tutan diziden. Hayranlar hasretle yeni kitabın yolunu gözler, dizi de “Sonun Başlangıcı” diyerek 7’nci sezon finali ile izleyiciye veda ederken şimdiden klasikler arasına giren bu yapımı inceledik.

EN GERÇEKÇİ FANTASTİK ROMAN

ABD’li yazar George R. R. Martin’in halen devam etmekte olan Buz ve Ateşin Şarkısı adlı epik fantezi türündeki roman serisinin ilk kitabı Taht Oyunları adıyla ilk kez 1996 yılında yayınlandı. İlk üç kitabı art arda yazarak yayımlayan yazar seriyi yedi kitap halinde yayınlamayı planladığını daha en başından duyurmuştu ve sırasıyla Kralların Çarpışması, Kılıçların Fırtınası, Kargaların Ziyafeti, Ejderhaların Dansı şeklinde ilk beş kitap yayınlandı bile. Şimdi hayranlar merakla Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası kitaplarıyla serinin tamamlanmasını bekliyor. Yazar her fırsatta eserleri aceleye getirmek istemediğini dile getiriyor, kitaplar arasına uzun zamanlar koyuyor ama bu okuyucuyu yıldırmıyor. Öyle ki seri dünya genelinde 60 milyondan fazla sattı ve 45’ten fazla dile çevrildi. Martin’in beş yıldan fazla sürede yazdığı serinin dördüncü ve beşinci kitapları New York Times’ın ‘En Çok Satanlar’ listesine girdi. Tüm bunlar olurken TV sektörü de bu ilgiye kayıtsız kalması ve seri 2011 yılında HBO adlı TV kanalı tarafından Game of Thrones adıyla diziye uyarlandı. Aynı zamanda kitaptan esinlenerek birçok video ve masa oyunu da geliştirildi. Tüm bu gelişmeler, Martin’in dünyanın en çok kazanan 10 yazarı listesine adını yazdırmasına yetti.

NEDEN BU KADAR SEVİLDİ

Hayranlara seriyi neden bu kadar çok sevdikleri sorulduğunda hep benzer cevaplar alınıyor; fantastik alanında yazılan bu seri, savaş ve siyasi oyunlardaki gerçekçiliğin ve sihir gibi öğelerin az işlenmesiyle rakiplerini geride bırakıyor. Yazar Martin tarihi olaylardan esinlenerek, seride kasıtlı olarak bolca şiddet öğesi kullanıyor, fantastik ögeleri son derece ölçülü bir biçimde hikayeye yediriyor. Böylece fantezi türünün alışılagelmiş kurallarına da meydan okumuş oluyor. Ana karakterler, kahramanların da her savaştan galip çıkamayacağını vurgulamak amacıyla ani ölümlerle hikayeden ayrılabiliyor. Ayrıca hangi karakterin iyi hangisinin kötü olduğuna yine okuyucunun karar vermesine de izin veriyor.