Yakın bir yer’de bir şeyler oluyor

Tarihin en eski medeniyetlerinden birine sahip Suriye’nin oluşturduğu kültür ve medeniyet birikimi, Suriye Güzel Sanatları ile insan olma deyiminin, doğa, yaşam, kültür ve toplumun arasındaki ilişkilerin en hayranlık uyandırıcı ifadelerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Sadece Arap dünyasının değil, uluslararası sanat camiasının da entelektüel ve kültürel gelişimini doğrudan yansıtan Suriye sanatı, günümüzde dünyanın en önemli müzelerinde yer alıyorlar. Suriyeli sanatçılar şimdi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat’ta 24 Aralık’a kadar sergilenecek olan Yakın Bir Yer Kelimat Koleksiyonu’ndan Çağdaş Suriye Resmi sergisi adı altında Kelimat Koleksiyonu’ndan bir seçki ile İstanbul’da. 1990’lı yılların başında kurulan ve Ortadoğulu sanatçılara ait 2500’den fazla eseri kapsayan Kelimat Koleksiyonu’nda, resim sanatına odaklanmakla beraber figür sanatı, lirik ve organik soyutlama gibi farklı disiplinden sanatçıların eserlerine rastlamak mümkün.

Yakın Bir Yer sergisinde trajedi, şiddet ve yıkımın yanı sıra aşkın, güzelliğin ve umudun ele alındığı resimler karakterize ediliyor. Bu anlamda sergi, savaşla sarsılan bu ülkedeki resim sanatının farklı birçok yüzünü yorumluyor ve Suriye çağdaş resim sanatçılarının iç dünyasından bir kesit sunuyor.

SURİYENİN RUH HALİ SANATINA YANSIDI

Savaşın ve terörün yol açtığı korkunç krizler neticesinde büyük değişimler yaşayan ülke, aslında, haber başlıklarının bizlere ilettiklerinden çok daha karmaşık. Ülke, zengin ve önemli tarihinin yanı sıra güçlü bir çağdaş sanat sahnesine de sahip. Bu sergi, farklı kuşak ve tarzlardaki sanatçıları bir araya getirerek günümüz Suriye resim sanatının son durumunu izleyiciye yansıtıyor. Küratörlüğünü Marcus Graf’ın üstlendiği ve Akrem Zave, Alaa Sharabi, Hani Mazhar, Ibrahim Brimo, Iman Hasbani, Sbhan Adam, Mohammad Zaza, Ruba Khwes, Zain Alahmad, Ibrahim Alhasoun, Khayyam Zedan, Rouba Hamzeh, Tammam Azam gibi pek çok Suriyeli sanatçının eserini bulabileceğiniz Yakın Bir Yer’de biz de acısını paylaştığımız komşumuzun iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkma fırsatı bulduk. Ortadoğulu sanatçılara ait eserleri kapsayan Kelimat Koleksiyonu’nda resim, figür sanatı, lirik ve organik soyutlama gibi farklı disiplinlere rastlamak mümkün.

Küratörlüğünü Marcus Graf’ın üstlendiği Yakın Bir Yer sergisinde Ibrahim Brimo, Iman Hasbani, Sbhan Adam, Mohammad Zaza, Ruba Khwes, Zain Alahmad, Khayyam Zedan Rouba Hamzeh, Tammam Azam gibi sanatçıların eserleri 24 Aralık’a kadar sergilenecek.