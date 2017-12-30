Yaşadığımız dünyayı unutun hayal aleminde buluşalım
Dünyanın en iyi illüzyonistleri arasında gösterilen Lee Alex, sömestr tatili süresince her hafta izleyicileriyle buluşacak. Ailecek izleyebileceğiniz Magic Dream şovunu anlatan Alex, herkesi masalsı bir dünyaya davet ediyor.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Sihirbazlık dünyasının Oscar’a eşdeğer gösterilen Merlin Ödüllerinde “Dünya’da yılın en iyi illüzyonisti” ödülünü alan Lee Alex, bugüne kadar 4 kıtada Amerika’dan Çin’e, Avustralya’dan Singapur’a kadar 25 ülkede 500 bin seyirciyle buluştu. Alex, Magic Dreams adını verdiği şovu ile 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde olacak. Bu kez bildiğimiz illüzyon gösterilerinden farklı bir şey izleyeceğimizi söyleyen Alex’in gösterisinde müzik, dans ve teatral kurgu bir arada olacak… Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken ünlü illüzyonist “Dünya zor bir dönemden geçerken izleyiciyi eğlenceli bir hayal alemine götürmek istiyorum” diyor.
- Hikayeniz nasıl başladı?
Çok uzun zaman önce… Her şeyden önce bir hobi olarak başladı. İngiltere’de yayınlanan bir program vardı o zamanlar onu izlerdim. Siyah-beyaz yayının olduğu zamanlar! Bugünün çocukları bilmez ama o zamanlar kütüphane dediğimiz bir şey vardı. Şovu izledikten sonra kütüphaneye gittim ve bu konu hakkında kitapları araştırdım. Ayrıca bu konuyla ilgili küçük topluluklara gittim. 5-6 yaşlarımdayken illüzyon numaralarını öğrenmeye, 12-13 yaşlarımda da bu işten para kazanmaya başladım. Doğum günü ve yılbaşı partilerine katılır numaralarımı sergilerdim. Kendime ‘Tamam oldu, artık illüzyonistim’ dediğimi hatırlamıyorum. İllüzyon dediğimiz şey her zaman gelişmekte olan bir alan. Hayal gücünün sınırları yoktur ve bu iş hayal gücünüz ne kadar genişse o kadar gelişebilir… Zaten bu nedenle ‘Magic Dream’ diyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor.
- Şimdi Magic Dreams’i sergilemek için Türkiye’desiniz.
20 Ocak-4 Şubat arası Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gösterimiz olacak. Cumartesi ve Pazar günleri üçer seansta izleyici ile buluşacağız. Ek seanslar konusunda da görüşüyoruz. Türkiye’de bu dönem sömestr tatili olduğu için bu aralık belirlendi. Tabii söylemem gerekir; bu yalnızca çocuklar için hazırlanan bir gösteri değil. Ailecek izlenebilecek, yetişkinlere de büyük keyif verebilecek bir şov. 5 seans da özel etkinliğimiz olacak.
- Kısa bir süre için çok yoğun bir program değil mi? Kaç saat sürüyor bir gösteri?
Evet, düşündüğünüzde öyle ama bu tempo beni gençleştiriyor! Bazen tura çıktığımda bir şehirde şovumuzu tamamlayıp aynı gün başka bir şehirde iki gösteri daha yapıyoruz… İstanbul’da da iki günde toplam altı gösteri sergileyeceğiz. İki perdelik bir şov sunuyoruz ve ara ile birlikte 90 dakika sürüyor. Her gösteri arasında iki saatlik dinlenme şansımız olacak. Boş olan zamanımızı da verimli geçirmeyi hedefliyoruz.
- Ne gibi?
Hasta ya da şova gelemeyecek durumda olan çocuklar için özel şovlar ve illüzyonla ilgili küçük workshoplar düzenliyoruz, biz onlara gidiyoruz. Onlara minik hediyeler veriyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz. Bunun bir umut ışığı oluşturmasını diliyorum. Çünkü imkansız gibi görünen şeyleri illüzyon ile yapabiliyoruz, umuda ihtiyacı olan çocuklara hayatta her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum. O nedenle bu projemizin adı ‘Magic Is Hope.’ Türk Kanser Derneği adına ilk şovumuzu sergileyeceğiz. Kapalı bir etkinlik olacak ve gelirin tamamı derneğe bağışlanacak. Bunun yanında hastanelerde çocukları ziyaret edeceğim, onlara birkaç numara öğreteceğim.
Düş kurmanın sınırı yoktur. Hayal gücünüz ne kadar genişse illüzyonlarınız da o kadar gelişir… Her şey hayal etmekle başlıyor.
İLLÜZYON DANS VE TİYATRO BİR ARADA
- Neler olacak şovda?
İllüzyon dünyası için yeni bir tarz oluşturmaya çalışıyoruz. Geleneksel gösterilerden farklı olacak. Normalde sihirbazlar ya da illüzyonistler sahneye çıkar ve ‘Evet şimdi bu hanımefendiyi ikiye böleceğiz’ tarzı şeyler söylerler. Magic Dream daha çok teatral bir şov. Gösteri boyunca bana bir ekip eşlik ediyor ve neredeyse konuşmadan izleyiciye dans ve tiyatroyu harmanladığımız bir müzikal sunuyoruz. Amacımız diğer sihirbaz ve illüzyonistlerden farklı olarak insanların duygularına da dokunabilmek ve bu hayali benimle birlikte yaşamalarını sağlayabilmek.
- İzleyiciye söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Dünya zor bir zamandan geçiyor. Politik olarak da kişisel olarak da zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Ruh halimizin karamsar olduğu bu günlerde insanları bir rüyanın içine çekmek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk saat kadar kendilerini farklı bir dünyada gibi hissetmelerini diliyorum. Beni daha önce izleyenlerin bu kez öncesinden daha fazla eğlendiğini, beni özlemiş olduklarını görmek beni mutlu ederdi.
EN ÇALIŞKAN ÖĞRENCİM: CEM YILMAZ
- Başka bir şov için daha önce de Türkiye’ye gelmiştiniz. Ve tabii bir de Cem Yılmaz’ı Hokkabaz filmine hazırlamak için.
En çalışkan öğrencim; Cem Yılmaz. Kendisine Hokkabaz filminde danışmanlık yapmış ve birkaç numara öğretmiştim. Yılmaz gerçekten kendini bu işe çok iyi vermişti, iyi dinleyen, çalışkan bir öğrenciydi. Bilirsiniz sinemada efektler kullanmayı seçerler genelde. Ancak o bu işi yapar gibi görünmek değil gerçekten yapmak istedi. Gerçek bir sihirbaz olmak için çok çalıştı.
MERLİN ÖDÜLÜ RAKİPLERDEN GELDİ
- Merlin Ödülleri’nde ‘Dünya’da Yılın En İyi İllüzyonisti’ seçildiniz.
Merlin Ödülleri ABD’de bulunan büyük bir Sihirbazlık Vakfı tarafından veriliyor. Bu bir yarışma değil. Bu ödüle yalnızca diğer prestijli isimler tarafından aday gösterilebilirsiniz. Bu nedenle benim için çok değerli. Bu alanda iyi olan ve bir bakıma da benim rakiplerim beni dünyanın en iyisi seçti. Merlin’in iki ayağı var biri uluslararası diğeri lokal. Lokalde de ‘En iyiler’ seçiliyor. Ancak ben Uluslararası platformda aldım ödülümü.
LÜTFEN KARIMI YOK EDER MİSİN!?
- Bazı insanlar TV’de gördükleri dizi karakterlerini gerçekle karıştırabiliyor. Sizin yaptığınız şey de yanılgıya çok müsait. Sizin gerçekten sihir yaptığınıza inananlar, peşinize düşenler oluyor mu?
Aslına bakarsanız sürekli yaşadığım bir şey bu! Bir gün adamın biri gelip ‘Karımı yok edebilir misin?’ diye sordu. Ya da ‘Beni zengin edebilir misin?’ diye soruyorlar. Yaptığımız gösterilerde tabii ki bir sır var. Ama biz izleyici gelip bana ‘Beni zengin yapar mısın?’ dediğinde ben de ona ‘Eğer böyle bir büyü yapabilseydim bu işi yapıyor olmazdım! Piyango’nun bana çıkmasını sağlardım ve kısa yoldan zengin olurdum!’ diyorum. (Gülüyor)
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