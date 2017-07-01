Yerli ve milli uygulama: İTAKSİ
Teknolojinin ilerlemesi ile ‘akıllı’ olan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir konseptine milli yazılımla yeni bir vizyon getiren İTAKSİ hayata geçti. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak ve İstanbul kart ile kullanılabilecek olan taksi, İstanbulluların ulaşım sorununa alternatif olmayı hedefliyor.
İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de kuşkusuz ulaşım. Bir yerden bir yere gitmek için her şeyden önce güzergâhta bulunan ulaşım hatlarını kontrol ediyoruz. Hal böyle olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli ulaşım konusunda yeni ağlar kurmaya ve bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya devam ediyor. Toplu ulaşımı ve erişimi genişletme çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel ulaşımda hayata geçirdiği İTAKSİ hizmetiyle, Akıllı Şehir konseptine yerli ve milli bir vizyon getiriyor. Taksilerin yollarda boş gezmesini önlemeyi, zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi amaçlayan proje, İstanbulluların memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağa benziyor.
İTAKSİ projesini geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi’nde basın mensuplarına tanıtan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilk etapta 4 bin takside uygulanacak bu çalışmayla yollarda boşta giden taksi sayısını azaltabilecek taksilerin etkin ve verimli kullanımını ortaya çıkaracak ve şoför arkadaşlarımızın hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Tek bir merkezden kontrolünün yapılacağı uygulamada anında en yakın boş bir taksiye ulaşıyorsunuz. Yerli ve milli bir yazılım olan uygulama sayesinde taksiciler ve vatandaşlar daha rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilecek.
Hem rahatlığı hem de güvenliği amaç edinen uygulamada yolcular taksiye binmeden İBB’nin navigasyon programı ile gittiği yerin ücretini de öğrenebilecek. Bu sayede taksimetre ile ilgili yaşananlar sorunlar da ortadan kalmış olacak. Her araçta olan kamera sistemi ile oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı 7/24 önlem alınıyor. İlk etapta 4 bin takside uygulanan uygulamada vatandaşın ulaşım konusundaki tüm istek ve arzuları aynı çatıda buluşuyor.
ÖZELLİKLERİ
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi.
- Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergah alternatiflerinin sunulması.
- Araç takip hizmetlerini kullanan sisteme kayıtlı araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi.
- Sürücülerin ve yolculuğun hizmet kalitesinin puanlanması sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması.
- Sürücüleri ve araçları kayıt altında tutarak müşteri güveninin ve emniyetinin arttırılması.
- Zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi, Toplu ulaşım hizmetine erişim kolaylığı.
- Trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi.
- Kredi kartı İstanbul kart, mobil ödeme ve diğer akıllı ödeme sistemleri entegrasyonu ile ulaşım sektörüne nakit dışında da alternatif ödeme yöntemlerinin kazandırılması.
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