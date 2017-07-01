Yerli ve milli uygulama: İTAKSİ

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de kuşkusuz ulaşım. Bir yerden bir yere gitmek için her şeyden önce güzergâhta bulunan ulaşım hatlarını kontrol ediyoruz. Hal böyle olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli ulaşım konusunda yeni ağlar kurmaya ve bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya devam ediyor. Toplu ulaşımı ve erişimi genişletme çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel ulaşımda hayata geçirdiği İTAKSİ hizmetiyle, Akıllı Şehir konseptine yerli ve milli bir vizyon getiriyor. Taksilerin yollarda boş gezmesini önlemeyi, zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi amaçlayan proje, İstanbulluların memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağa benziyor.

İTAKSİ projesini geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi’nde basın mensuplarına tanıtan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilk etapta 4 bin takside uygulanacak bu çalışmayla yollarda boşta giden taksi sayısını azaltabilecek taksilerin etkin ve verimli kullanımını ortaya çıkaracak ve şoför arkadaşlarımızın hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Tek bir merkezden kontrolünün yapılacağı uygulamada anında en yakın boş bir taksiye ulaşıyorsunuz. Yerli ve milli bir yazılım olan uygulama sayesinde taksiciler ve vatandaşlar daha rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilecek.

Hem rahatlığı hem de güvenliği amaç edinen uygulamada yolcular taksiye binmeden İBB’nin navigasyon programı ile gittiği yerin ücretini de öğrenebilecek. Bu sayede taksimetre ile ilgili yaşananlar sorunlar da ortadan kalmış olacak. Her araçta olan kamera sistemi ile oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı 7/24 önlem alınıyor. İlk etapta 4 bin takside uygulanan uygulamada vatandaşın ulaşım konusundaki tüm istek ve arzuları aynı çatıda buluşuyor.