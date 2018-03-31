Zarifoğlu, Aşık Veysel ve Seyyid Kutup aynı albümde

Cahit Zarifoğlu, Aziz Mahmud Hüdai, Aşık Veysel ve Seyyid Kutup’u ‘Biri var’ adlı albümünde buluşturan Yusuf Goncagül, manevi dünyamızı zenginleştiren rehberlerimizin sözlerinden esinlenerek müzik yapıyor. Goncagül’ün ‘Biri Var’ adlı ilk albümü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.

Yusuf Goncagül, “Biri Var” isimli ilk albümünün tanıtımını, düzenlenen özel bir etkinlikle yaptı.

Goncagül’ün yakınları ve ailesinin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı program Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Müzikle olan ilişkisinin lise yıllarında babasının aldığı gitarla başladığını söyleyen Goncagül, film müzikleri üzerine yüksek lisans yaptı. Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi›nde gitar dersleri veren genç sanatçının “Biri Var” eserine çektikleri klip 4 Nisan’da yayınlanacak.

Goncagül albüm tanıtımında “Biz de genciz ve lise, üniversite dönemlerindeki dertleri biliyoruz. Çevremizdekilerin dertleriyle dertlenmeyince kendi derdinin içinde yuvarlanıp bir kapana kısılıyorsun. En büyük derdimiz de ebedi saadete ulaşmak. Bunu da hayatımızdaki değerlerle devamlı taze kalarak sağlayabiliriz.” diye konuştu.

Albümün daha çok gençlere yönelik umut dolu sözler söylediğini belirten Goncagül, “Hepimiz hayatımızda zaman zaman kendimizi bırakıyoruz. ‘Bırakma Kendini’ adında, sözü müziği bana ait bir şarkı var. Bu şarkıyla insanların kendisini bırakmaması gerektiğini, işine, dinine ve hayatına sarılması gerektiğini söylüyoruz. Hayatımızın bazı dönemlerinde zorluklar sıkıntılar da oluyor ama her zaman bizi kollayan, seven ve koruyan, bize bizden daha yakın Rabbimiz var. Bunu da ‘Biri Var’ eserinde anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanıtım gecesinde sahneye çıkan Goncagül, albümde yer alan şarkıları davetlilerle birlikte söylerken, “Çocukluğum” şarkısıyla adını duyuran Resul Aydemir de konuk sanatçı olarak sahne aldı. Tiyatro oyuncusu ve sunucu Hüseyin Goncagül de sözlerini yazdığı “Selam Sizlere” eserini, yeğeni Yusuf Goncagül ile birlikte seslendirdi.

Sahnede Goncagül’e elektro gitarda Serdar Seçme, bas gitarda Savaş Akbaba, kemanda Doğukan Çakal, nefesli çalgılarda Tuğrulhan Şen ve davulda Samet Süer eşlik etti.

Caner Gökdemir şefliğindeki orkestrada Sadık Enes Çetinkaya ve Berat Buldağ da vokal olarak performans sergiledi. Ahenk Müzik etiketiyle çıkan albümde, Yusuf Goncagül’ün yazıp bestelediği şarkıların yanı sıra Lütfi Arslan, Cahit Zarifoğlu, Aziz Mahmud Hüdai ve Aşık Veysel’in eserleri de yer alıyor. Seyyid Kutup’un sözlerinden oluşan ve daha çok Arapça haliyle bilinen “Ahi Ente Hurrun” eseri de Mustafa Asım Küçükaşçı çevirisiyle “Sen Hürsün Ey Kardeşim” adıyla albümde dinleyicilerle buluşuyor. Dijital platformlarda yayınlanan “Biri Var” albümü, 2 Nisan’da müzik marketlerde yerini alacak.

Hepimiz hayatımızda zaman zaman kendimizi bırakıyoruz. ‘Bırakma Kendini’ şarkısıyla insanların, hayatlarına sarılması gerektiğini söylüyoruz.