Zihin kontrolü uzmanlarını dahi korkutan bulgu

AKLIMDAN GEÇEN HER ŞEYİ OKUDULAR

Telegramın hedefi olan Bhutanlı Devlet Adamı Tek Nath Rizal 2012’de Tahkim Yayınları’ndan çıkan kitabı Beni Yavaşça Öldüren İşkence-Telegram’da “Kontrol eden kişi zihnimin derinliklerimi işgal ettiği ve beni sürekli sorguladığı için, özel hayatım dahil benim hakkımdaki her şeyi biliyordu. Onun beyni ve benim beynim âdete su ve süt gibi birbirine karışmıştı. Ve bu da onun işini oldukça kolaylaştırıyordu. Süreç içerisinde eğer bir şeyi gizlemeye çalışırsam, telegramcı hemen daha fazla acı veriyordu” ifadesine yer veriyor.

Yale Üniversitesi Tıb Fakültesi Nöropsikiyatri Direktörü Prof. Dr. Jose Delgado