Zihin kontrolü uzmanlarını dahi korkutan bulgu

Telegramın hedefi olan Bhutanlı Devlet Adamı Tek Nath Rizal 2012’de Tahkim Yayınları’ndan çıkan kitabı Beni Yavaşça Öldüren İşkence-Telegram’da “Kontrol eden kişi zihnimin derinliklerimi işgal ettiği ve beni sürekli sorguladığı için, özel hayatım dahil benim hakkımdaki her şeyi biliyordu. Onun beyni ve benim beynim âdete su ve süt gibi birbirine karışmıştı. Ve bu da onun işini oldukça kolaylaştırıyordu. Süreç içerisinde eğer bir şeyi gizlemeye çalışırsam, telegramcı hemen daha fazla acı veriyordu” ifadesine yer veriyor.

Yale Üniversitesi Tıb Fakültesi Nöropsikiyatri Direktörü Prof. Dr. Jose Delgado

İNSANOĞLUNUN KENDİ BEYNİNİ GELİŞTİRME HAKKI YOK

Telegram’ın ‘babası’ olarak anılan Yale Üniversitesi Tıb Fakültesi Nöropsikiyatri Direktörü Prof. Dr. Jose Delgado, ‘Niçin Telegram’ sorusuna 24 Şubat 1974’te Amerikan Kongresi önünde açık açık cevap verdi. Delgado: Toplumumuzun siyasî kontrolü için bir psikocerrahî programına ihtiyacımız var. Amaç, zihnin fizikî kontrolüdür. Kendisine sunulan normdan sapan fert, cerrahî olarak kesilip atılabilir. Fert, en önemli gerçeğin kendi varoluşu olduğunu düşünebilir, fakat bu yalnızca onun bakış açısıdır. Bu bakışta, tarihî yaklaşım eksiktir. Oysa insanoğlunun kendi zihnini geliştirme hakkı yoktur. Beyni elektriki olarak kontrol etmeliyiz. Bir gün ordular ve generaller, beynin elektriki uyarımıyla kontrol edilecektir” demişti. Dr. Delgado, hayalini gerçekleştirdiğini 17 Mayıs 1965 tarihli The New York Times gazetesinde ‘Radyolu Matador Kablolu Boğayı Durduruyor’ haberiyle kanıtladı. Dr. Delgado, arenada üzerine hızla koşan bir boğayı kumanda da yer alan bir düğmeye basarak durdurdu, başka bir düğmeye basarak boğanın sağa dönerek hızla uzaklaşmasını sağladı. Delgado’ya yöneltilen “İnsanlarda olsun, hayvanlarda olsun, sadece redyo dalgalarını kullanarak ve kafatasına herhangi bir şey yerleştirmeksizin beyni kontrol etmek için, her hangi bir girişimde bulundunuz mu?” sorusuna cevabı ise “Bazı deneyler yapıldı” şeklinde olmuştu. O dönemlerde Delgado’ Deniz Kuvvetleri Araştırma Dairesi’nde görevliydi.

Dr. Igor Smirnov-1999