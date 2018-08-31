10 kongre üyesine 274 bin dolar
FETÖ’nün ABD’deki en önemli isimlerinden Teksas imamı Kemal Öksüz’ün, ABD makamlarının isteği üzerine, ABD Kongresi’ne sahte belge vermekten Ermenistan’da yakalanması üzerine gözler FETÖ’nün ABD’deki diğer yolsuzluk ve sahteciliklerine çevrildi.
- STAR ANKARA
Öksüz, 29 Mayıs 2013’te ABD Kongre üyelerini Azerbaycan seyahatine götüren FETÖ’cü kuruluşların sahtekarlığının ortaya çıkması üzerine tutuklandı. Kemal Öksüz, FETÖ’nün en önemli organizasyonlarından ABD-Avrasya Türkuaz Konseyi Başkanı olarak geziye sponsor olan FETÖ’ye bağlı 5 dernek adına Kongre’ye bildirimde bulunmuştu.
Geziye ilişkin harcamaların Kongre Etik Kurulu tarafından incelemeye alındığını 27 Temmuz 2014’te duyuran Houston Chronicle gazetesi, FETÖ’cü 5 STK’nın (ABD-Avrasya Türkuaz Konseyi / Houston, Orta Batı Türk-Amerika Federasyonu / Chicago, Türk-Amerikan Birliği / Washington, Güneydoğu Türk Amerikan Federasyonu / Atlanta, Türk Amerikan Dernekleri Konseyi / New York), 10’u Kongre üyesi 35 kişinin seyahati için, 135 bini Kongre üyeleri için olmak üzere 274 bin 459 dolar harcadığını yazdı. Gazete, ABD heyeti üyelerinin 4’ünün eşleriyle birlikte birinci sınıf uçuş yaptığını, gezilerini Türkiye’deki lüks otellerdeki konaklamalarla uzattıklarını vurguladı. Gazete, Kongre üyelerinin Azerbaycan petrol şirketinin sponsorluğunda düzenlenen ‘Şahdeniz doğalgaz projesi’ konulu bir konferansa katıldığını; ABD’ye dönüşlerinden kısa süre sonra da Kongre’den şirkete İran’a yaptırımlardan ‘muafiyet’ kararı çıkarıldığını yazdı. Houston Chronicle, Turkuaz Konsey ve Avrasya Konseyi’nin gezi için “herhangi bir kurumsal destek ya da yabancı hükümet yardımı alınmadığını” açıkladığını, ancak şirket bağışları gizlenerek Kongre etik kuralları ve federal yasaların ihlal edildiğini belirtti. Gazete ayrıca, geziye katılan Kongre üyesi Stockman’ın Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz’den fazladan 5 bin dolar daha aldığını yazdı. Kemal Öksüz, FETÖ’cü kişi ve kuruluşların ABD’li siyasilere yaptığı bağışlar listesinde de ‘en çok bağışta bulunan’ isim. Öksüz, Türkuaz Konseyi ve Target Design Management adlı şirketi üzerinden aralarında Bakü gezisine katılan Stockman’ın da bulunduğu 12 adaya 55 bin dolar bağış yaptı. ABD’de yürütülen soruşturmada, Öksüz’ün dernek ve şirketler üzerinden para hareketleri de incelenecek. Soruşturmanın, bu gezilere sponsor olan diğer FETÖ’cü dernekleri ve bu derneklerin yöneticileri ile ortak oldukları şirketleri kapsaması; bu kişi ve şirketler üzerinden ABD’deki FETÖ okulların inşaatı, işletmesi ve alınan bağışların da incelemeye alınması bekleniyor.
Hakim Berman’a da sponsor olmuşlardı
Houston Chronicle, FETÖ’cü kuruluşların 2009-13 yılları arasında Kongre üyeleri ve personellerinden oluşan 272 kişiyi Azerbaycan ve Türkiye’ye geziye götürdüğünü de yazdı. Bugüne kadar toplam kaç kişinin yurt dışı gezisine götürüldüğü ise bilinmiyor. New York’ta görülen Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berman da FETÖ tarafından Mayıs 2014’te Türkiye’de bir sempozyuma getirilmişti. Berman’ın kaldığı İstanbul Four Seasons Hotel’deki 2203 numaralı odanın 480 euro faturasını ödeyen YKK (Yüksel, Kargın, Küçük) avukatlık şirketinin ortakları 15 Temmuz’dan sonra tutuklama kararıyla aranıyor. Ayrıca İstanbul Başsavcılığı, örgütün ABD imamı Faruk Taban’ın da aynı günlerde aynı otelde kaldığını ve sempozyuma katıldığını belirlemişti.
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