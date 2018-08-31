10 kongre üyesine 274 bin dolar

Öksüz, 29 Mayıs 2013’te ABD Kongre üyelerini Azerbaycan seyahatine götüren FETÖ’cü kuruluşların sahtekarlığının ortaya çıkması üzerine tutuklandı. Kemal Öksüz, FETÖ’nün en önemli organizasyonlarından ABD-Avrasya Türkuaz Konseyi Başkanı olarak geziye sponsor olan FETÖ’ye bağlı 5 dernek adına Kongre’ye bildirimde bulunmuştu.

Geziye ilişkin harcamaların Kongre Etik Kurulu tarafından incelemeye alındığını 27 Temmuz 2014’te duyuran Houston Chronicle gazetesi, FETÖ’cü 5 STK’nın (ABD-Avrasya Türkuaz Konseyi / Houston, Orta Batı Türk-Amerika Federasyonu / Chicago, Türk-Amerikan Birliği / Washington, Güneydoğu Türk Amerikan Federasyonu / Atlanta, Türk Amerikan Dernekleri Konseyi / New York), 10’u Kongre üyesi 35 kişinin seyahati için, 135 bini Kongre üyeleri için olmak üzere 274 bin 459 dolar harcadığını yazdı. Gazete, ABD heyeti üyelerinin 4’ünün eşleriyle birlikte birinci sınıf uçuş yaptığını, gezilerini Türkiye’deki lüks otellerdeki konaklamalarla uzattıklarını vurguladı. Gazete, Kongre üyelerinin Azerbaycan petrol şirketinin sponsorluğunda düzenlenen ‘Şahdeniz doğalgaz projesi’ konulu bir konferansa katıldığını; ABD’ye dönüşlerinden kısa süre sonra da Kongre’den şirkete İran’a yaptırımlardan ‘muafiyet’ kararı çıkarıldığını yazdı. Houston Chronicle, Turkuaz Konsey ve Avrasya Konseyi’nin gezi için “herhangi bir kurumsal destek ya da yabancı hükümet yardımı alınmadığını” açıkladığını, ancak şirket bağışları gizlenerek Kongre etik kuralları ve federal yasaların ihlal edildiğini belirtti. Gazete ayrıca, geziye katılan Kongre üyesi Stockman’ın Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz’den fazladan 5 bin dolar daha aldığını yazdı. Kemal Öksüz, FETÖ’cü kişi ve kuruluşların ABD’li siyasilere yaptığı bağışlar listesinde de ‘en çok bağışta bulunan’ isim. Öksüz, Türkuaz Konseyi ve Target Design Management adlı şirketi üzerinden aralarında Bakü gezisine katılan Stockman’ın da bulunduğu 12 adaya 55 bin dolar bağış yaptı. ABD’de yürütülen soruşturmada, Öksüz’ün dernek ve şirketler üzerinden para hareketleri de incelenecek. Soruşturmanın, bu gezilere sponsor olan diğer FETÖ’cü dernekleri ve bu derneklerin yöneticileri ile ortak oldukları şirketleri kapsaması; bu kişi ve şirketler üzerinden ABD’deki FETÖ okulların inşaatı, işletmesi ve alınan bağışların da incelemeye alınması bekleniyor.

Hakim Berman’a da sponsor olmuşlardı