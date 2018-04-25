24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre; cumhurbaşkanı adayı olan kişi milletvekili olamayacak.