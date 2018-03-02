100 bin imza noter yerine YSK’ya verilecek
Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunun vatandaşların vereceği 100 bin imzayla yapılması durumunda noter masrafının fazla olacağı ve o kadar kişiyi notere taşımanın zorlaştırıcılığına karşı yeni formüller aranıyor.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA / STAR ANKARA
AK Parti’nin daha önce hazırladığı taslak metinde, 100 bin kişi yerine, temsilci olarak alınacak 100 kişinin noterden başvuru yapması formülü yer alıyordu. Ancak yasa üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bu konuda farklı bir çalışma yapılabileceği öne çıktı. YSK’nın, bir yazılım ile bu konuyu çözebileceği belirtildi.
YAZILIM ÇALIŞMASI
Bir yandan yasal düzenleme hazırlığı sürerken, diğer yandan da YSK’da bu yazılım konusunda çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Bu formülün mantıklı bulunması halinde seçme hakkına sahip kişiler, il veya ilçelerdeki seçim kurullarına gidip başvuruda bulunarak kimi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediklerini belirtecekler. Bir kişiyle ilgili başvuruların 100 bin kişiyi bulması durumunda YSK, o kişiye, “Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandınız” diyecek.
YSK 549 memur alacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 16 Mart Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Başvurular ‘www.ysk.gov.tr’de yer alan müracaat formunundan yapılabilecek.
CHP’DEN İTTİFAK ÇARKI
Daha önce Cumhur İttifakı’na yoğun muhalefet eden CHP; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ile Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’dan oluşan bir ‘ittifak’ komisyonu kurdu. Komisyon ittifak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday için zemin yoklayacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, asıl amaçlarının Cumhur İttifakı’nı “yenmek” olduğunu ifade etti. İlk zamanlarda CHP Glideri Kılıçdaroğlu, ittifak değil “Kendi adayımızı çıkartırız” mesajı vermişti. Ancak AK Parti ile MHP’nin gerçekleştirdiği “Cumhur İttifakı”nın, ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oya ulaşıp ikinci tura gerek kalmadan seçimleri alabileceği ihtimali, CHP’yi çark etmeye zorlamış görünüyor.
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