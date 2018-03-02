100 bin imza noter yerine YSK’ya verilecek

AK Parti’nin daha önce hazırladığı taslak metinde, 100 bin kişi yerine, temsilci olarak alınacak 100 kişinin noterden başvuru yapması formülü yer alıyordu. Ancak yasa üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bu konuda farklı bir çalışma yapılabileceği öne çıktı. YSK’nın, bir yazılım ile bu konuyu çözebileceği belirtildi.

YAZILIM ÇALIŞMASI

Bir yandan yasal düzenleme hazırlığı sürerken, diğer yandan da YSK’da bu yazılım konusunda çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Bu formülün mantıklı bulunması halinde seçme hakkına sahip kişiler, il veya ilçelerdeki seçim kurullarına gidip başvuruda bulunarak kimi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediklerini belirtecekler. Bir kişiyle ilgili başvuruların 100 bin kişiyi bulması durumunda YSK, o kişiye, “Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandınız” diyecek.

YSK 549 memur alacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 16 Mart Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Başvurular ‘www.ysk.gov.tr’de yer alan müracaat formunundan yapılabilecek.