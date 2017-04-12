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Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz büyük bedel ödediğimiz bir olaydır

Başbakan Yıldırım, '15 Temmuz darbe girişimi açıkçası bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız, büyük bir bedel ödediğimiz bir olaydır.' dedi.

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Başbakan Bilal Yıldırım, "2016 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Siyaset için de iş dünyası için de zor bir yıl oldu. Yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri ve ayrıca ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi açıkçası bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız, büyük bir bedel ödediğimiz bir olaydır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, OECD ortalamasının ve Avrupa Birliği ortalamasının iki katı büyümeyi başarmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alelacele Türkiye'nin notlarını kıranlar, 'Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye'ye dönüp bakmayın' diyen kuruluşlara o gün söyledik 'Çok acele karar verdiniz, bu kararı değiştireceksiniz’ dedik. Şimdi de önceki öngörüleri ve tahminlerini 2017 ve 2018 için düzeltiyor daha olumlu bir söz söylüyor ve paylaşıyorlar." dedi.

Yıldırım, "Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni." ifadelerini kullandı.

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