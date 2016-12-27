15 Temmuz gecesi... Binali Yıldırım'ın o görüntüleri ortaya çıktı
Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti. Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu. Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.
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