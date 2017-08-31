Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

15 Temmuz milletin mesajıdır

“Bu tarihi zaferi, Malazgirt’ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 15 Temmuz gecesi milletin sergilediği destansı direniş, ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 AĞustos Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi  Akar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: “Aziz Atatürk, büyük zaferin 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş, ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.Bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” 

Sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anıtkabir’de vatandaşlar “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganıyla karşıladı. Sevgi gösterisine Erdoğan el sallayarak karşılık verdi.

Erdoğan bayramda istanbul’da

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bayram boyunca İstanbul’da olması planlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın bayramı İstanbul’da karşılaması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘casusluk’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan CHP’li Enis Berberoğlu’yla görüşeceği için İstanbul’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara’da olacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA