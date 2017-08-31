15 Temmuz milletin mesajıdır

30 AĞustos Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: “Aziz Atatürk, büyük zaferin 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş, ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.Bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

Sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anıtkabir’de vatandaşlar “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganıyla karşıladı. Sevgi gösterisine Erdoğan el sallayarak karşılık verdi.

Erdoğan bayramda istanbul’da

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bayram boyunca İstanbul’da olması planlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın bayramı İstanbul’da karşılaması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘casusluk’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan CHP’li Enis Berberoğlu’yla görüşeceği için İstanbul’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara’da olacak.