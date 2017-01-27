15 Temmuz ruhu meydanlara inecek
Anayasa referandumuna ‘evet’ diyeceğini açıklayan MHP, tabanını değişiklik konusunda bilgilendirecek. Meydanlara ise, 15 Temmuz’da sokağa çıkan ülkücülerin ortaya koyduğu direniş ruhu yansıtılacak.
- ŞERİFE GÜZEL
Referandumda “evet” diyeceğini açıklayan MHP de, kampanya sürecine ilişkin çalışmalarını netleştiriyor. MHP meydanlarda, tabana “evet” çağrıları yerine, Anayasa değişikliği sürecinin içinde neden yer aldığını tabana net bir şekilde anlatacak. 15 Temmuz’da sokağa çıkan ülkücülerin ortaya koyduğu direniş ruhu, tabana da yansıtılacak. İlk etapta AK Parti’nin nasıl bir kampanya başlatacağını gözleyecek olan MHP, kendi tabanı ve teşkilatları ile ayrı programlar düzenleyecek. Teşkilatlarla istişare toplantılarına Meclis’teki Anayasa görüşmeleri nedeniyle ara veren MHP yönetimi, teşkilatla bu toplantılara yeniden başlayacak.
20 dolayında ilde gerçekleştirilen teşkilat toplantıları, milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve MYK üyelerinin katılımıyla diğer illerde de yapılacak. Teşkilatın yanında tabana yönelik olarak da, olumsuz hava koşulları da dikkate alınarak açık hava miting meydanları yerine geniş katılımlı salon toplantıları planlanıyor. Parti yönetimi, partinin uzman kadrosuyla kampanya üzerinde çalışmasını sürdürürken, kampanyanın çerçevesi de şekillendirmeye başladı. Meclis aşamasında 330’un aşılmasında önemli rol oynayan ve verdiği sözün arkasında duran MHP, referandum sürecinde de önemli bir görev üstlenecek. Anayasa değişikliğine Meclis’te “evet” diyen MHP, referandum stratejisini de belirlemeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, kritik öneme sahip olan ülkücüleri ikna etmeye dönük iki yönlü bir politika izleyecek. Bahçeli, tabanına “evet” çağrısı yerine parti olarak Anayasa değişiklik teklifinin içinde neden yer aldıklarını anlatacak.
BİLGİ VE BİLİNÇ
MHP’nin en önemli argümanı ise 15 Temmuz’da gösterilen direniş olacak. Bahçeli ve parti yönetimi, parti yönetimine muhalif isimlerin tabanda oluşturmaya çalıştığı “hayır” kampanyasına karşı öncelikle tabanın kafasının karıştırılmasını önlemeye çalışacaklar. “Tabanın büyük bölümünün değişikliğe karşı olduğu” yorumlarına katılmayan parti yönetimi,, Bahçeli’nin sahalara inmesiyle tabanın bakışının da değişeceği ve Genel Başkan’ın yanında yer alacağı düşüncesini dile getiriyor. Karşı kampanyalara geçit verilmemesi için tabana yapılacak “evet” çağrıları yerine, MHP’nin sürecin içinde neden yer aldığı, Anayasa değişikliğinin desteklenme sebebi” tabana anlatılacak.
OYUN ANLATILACAK
Bu çerçevede de FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik baskıları ve ülke üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekilecek. Referandum kampanyasının ana argümanını “15 Temmuz duruşu” oluşturacak. MHP tabanının ortaya koyduğu direniş referandum kampanyasına da temel oluşturacak. Anayasa değişikliğinin de “Erdoğan için değil, millet için yapıldığı” vurgulanacak.
Devlet isyanı
Anayasa değişikliğine verdiği destek sebebiyle belli kesimlerini hedef aldığı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, partisine yönelik yapılan operasyona sert tepki gösterdi.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli, MHP aleyhine yapılan yayınlar nedeniyle bazı TV kanallarının patronlarına çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli açıklamasında; “Madem MHP’de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan’ı oturtsun. Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar” dedi
İşte Bahçeli’nin attığı o tweetler: Patronlara büyük tepki
- Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın;yönümüz doğru,siyasetimiz doğrudur.Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır:
- Madem MHP’de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan’ı oturtsun.
- Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar.
- Ve MHP’li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bu demokratik teklifimiz de tarafımıza çok görülmesin.
- Ak koyun-kara koyun ayrılsın, anayasa uzmanı Cingöz Recailerin, yalan ustalarının gerçek yüz ve sayıları belirlensin, belli olsun.
- Bizde devlet kavramı, hukuk kitaplarının, siyasal sözlüklerin, ansiklopedilerin tariflerinden daha ileri düzeydedir. Bunu bildik, inandık.
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