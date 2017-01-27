15 Temmuz ruhu meydanlara inecek

Referandumda “evet” diyeceğini açıklayan MHP de, kampanya sürecine ilişkin çalışmalarını netleştiriyor. MHP meydanlarda, tabana “evet” çağrıları yerine, Anayasa değişikliği sürecinin içinde neden yer aldığını tabana net bir şekilde anlatacak. 15 Temmuz’da sokağa çıkan ülkücülerin ortaya koyduğu direniş ruhu, tabana da yansıtılacak. İlk etapta AK Parti’nin nasıl bir kampanya başlatacağını gözleyecek olan MHP, kendi tabanı ve teşkilatları ile ayrı programlar düzenleyecek. Teşkilatlarla istişare toplantılarına Meclis’teki Anayasa görüşmeleri nedeniyle ara veren MHP yönetimi, teşkilatla bu toplantılara yeniden başlayacak.

20 dolayında ilde gerçekleştirilen teşkilat toplantıları, milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve MYK üyelerinin katılımıyla diğer illerde de yapılacak. Teşkilatın yanında tabana yönelik olarak da, olumsuz hava koşulları da dikkate alınarak açık hava miting meydanları yerine geniş katılımlı salon toplantıları planlanıyor. Parti yönetimi, partinin uzman kadrosuyla kampanya üzerinde çalışmasını sürdürürken, kampanyanın çerçevesi de şekillendirmeye başladı. Meclis aşamasında 330’un aşılmasında önemli rol oynayan ve verdiği sözün arkasında duran MHP, referandum sürecinde de önemli bir görev üstlenecek. Anayasa değişikliğine Meclis’te “evet” diyen MHP, referandum stratejisini de belirlemeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, kritik öneme sahip olan ülkücüleri ikna etmeye dönük iki yönlü bir politika izleyecek. Bahçeli, tabanına “evet” çağrısı yerine parti olarak Anayasa değişiklik teklifinin içinde neden yer aldıklarını anlatacak.

BİLGİ VE BİLİNÇ

MHP’nin en önemli argümanı ise 15 Temmuz’da gösterilen direniş olacak. Bahçeli ve parti yönetimi, parti yönetimine muhalif isimlerin tabanda oluşturmaya çalıştığı “hayır” kampanyasına karşı öncelikle tabanın kafasının karıştırılmasını önlemeye çalışacaklar. “Tabanın büyük bölümünün değişikliğe karşı olduğu” yorumlarına katılmayan parti yönetimi,, Bahçeli’nin sahalara inmesiyle tabanın bakışının da değişeceği ve Genel Başkan’ın yanında yer alacağı düşüncesini dile getiriyor. Karşı kampanyalara geçit verilmemesi için tabana yapılacak “evet” çağrıları yerine, MHP’nin sürecin içinde neden yer aldığı, Anayasa değişikliğinin desteklenme sebebi” tabana anlatılacak.

OYUN ANLATILACAK

Bu çerçevede de FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik baskıları ve ülke üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekilecek. Referandum kampanyasının ana argümanını “15 Temmuz duruşu” oluşturacak. MHP tabanının ortaya koyduğu direniş referandum kampanyasına da temel oluşturacak. Anayasa değişikliğinin de “Erdoğan için değil, millet için yapıldığı” vurgulanacak.

Devlet isyanı