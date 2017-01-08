15 Temmuz'a 'darbe' diyemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında skandal açıklamalar yaptı. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek için yürütülen anayasa değişikliği çalışmalarına başından beri mazeretsiz muhalefet yapan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini açıklama bahanesiyle düzenlediği toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimini önemsizleştirmeye çalıştı, "kontrollü darbe girişimi" diyecek kadar kontrolünü kaybetti.

Kılıçdaroğlu, FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi çok sayıda terör örgütüyle hızlı ve etkili mücadele etmek amacıyla 20 Temmuz'da alınan OHAL kararı için "darbe" diyerek hem yeni bir skandala imza attı, hem de terör örgütleri ile mücadeleden rahatsız olduğunu ifşa etmiş oldu.

Konuşmasında "Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim" diyerek gerçeklikten ne kadar kopuk yaşadığını belli eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkarak "Yenikapı Ruhu"na ihanet etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını ve kaçırmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye çok sayıda terör örgütü ile aynı zamanda zorlu bir mücadele yürütüyor. AK Parti, CHP ve MHP tabanı da olaya siyaset üstü bakarak terörle mücadeleye destek veriyor. Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreçte ana muhalefet partisi olmak gibi önemli göreve sahip olan CHP ve CHP'li seçmenlerden de genel başkanlık koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelmesi bekleniyor.