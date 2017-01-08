Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

15 Temmuz'a 'darbe' diyemedi

FETÖ tarafından kaset operasyonu ile CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi için 'kontrollü' diyecek kadar kontrolünü kaybetti. CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ile hızlı ve etkin mücadele etmek için 20 Temmuz'da alınan OHAL kararını da 'darbe' diye niteleyerek tarafını belli etmiş oldu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında skandal açıklamalar yaptı. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek için yürütülen anayasa değişikliği çalışmalarına başından beri mazeretsiz muhalefet yapan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini açıklama bahanesiyle düzenlediği toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimini önemsizleştirmeye çalıştı,  "kontrollü darbe girişimi" diyecek kadar kontrolünü kaybetti.    

Kılıçdaroğlu, FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi çok sayıda terör örgütüyle hızlı ve etkili mücadele etmek amacıyla 20 Temmuz'da alınan OHAL kararı için  "darbe" diyerek hem yeni bir skandala imza attı, hem de terör örgütleri ile mücadeleden rahatsız olduğunu ifşa etmiş oldu.

Konuşmasında "Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim" diyerek gerçeklikten ne kadar kopuk yaşadığını belli eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkarak "Yenikapı Ruhu"na ihanet etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını ve kaçırmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye çok sayıda terör örgütü ile aynı zamanda zorlu bir mücadele yürütüyor. AK Parti, CHP ve MHP tabanı da olaya siyaset üstü bakarak terörle mücadeleye destek veriyor.  Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreçte ana muhalefet partisi olmak gibi önemli göreve sahip olan CHP ve CHP'li seçmenlerden de genel başkanlık koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelmesi bekleniyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
Tekin08.01.2017 14:51
Bi adam ancak bu kadar hastalikli olur akli kiralik olur. Fetonun elinde demekki oylebi kaseti varki gıkını cikartamiyor. Ulan bizde adam dite buna yorum yaziyoz. Zaten allah vurmus kendi haline birakmis bu meczubu
  • 0
  • 0
Şikayet Et
oflu08.01.2017 14:25
adamin hayali darbeyle başbakan olmakti..hayalleri yıkıldi...işin kanatetimce içindeydi...nasıl darbe desin. .. bu ülkeye nasıl çalışsın
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Başbakan Yıldırım: Sincar'da PKK'nın temizlenmesi için çalışmalar yapılacak

Başbakan Yıldırım: Sincar'da PKK'nın temizlenmesi için çalışmalar yapılacak

PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

PKK'nın inleri kullanılamaz hale getirildi

Emekliye ek ödeme müjdesi

Emekliye ek ödeme müjdesi

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA