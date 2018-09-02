15 Temmuz’u siz de yaşamayın

Kazakistan’a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manas Uluslararası Havalimanı’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi ‘Borsok’ ve bal ikramı yaptı. Daha sonra Devlet Konukevi’nde, Yükksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Erdoğan ve Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenledi.

KARARLAR ALACAĞIZ

Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşması için ileriki dönemde her alanda yoğun çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Pazartesi günü Çolpan Ata’da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi›ne diğer üye ülke devlet başkanlarıyla katılarak önemli kararlar alacağız» dedi.

HAYATA GEÇMELİ

Gerek Kırgızistan ile gerekse Konsey üyesi diğer ülkelerle ticareti geliştirmenin yollarını arayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye ve Kırgızistan’ın ekonomik olarak da potansiyellerini hayata geçirmeleri şarttır. Zira ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her iş birliği bir süre sonra zayıflamaya mahkumdur. Bilhassa dost ve kardeş ülkeler arasına münasebetlerin perçinlenmesi için kültürden turizme, ticaretten eğitime kadar her alanda güçlü bağların tesis edilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

HER ÜLKEYE TEHDİT

Erdoğan, mevkidaşıyla görüşmelerinde Kırgızistan›daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesinin, başlıca gündem maddesini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: «15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ülkemiz son dönemde attığı kararlı adımlarla bu terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Demokrasimize kasteden, Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız.”

ORTAK MÜCADELE

Bu kapsamda görüşmelerde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Zira biz kardeşsek biz çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar, polis teşkilatına sızarlar, devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar. İki tarafın da bu terör örgütüyle mücadele bağlamında atılacağı adımlarla FETÖ meselesini gündemimizden çıkararak, olumlu gündeme yoğunlaşmak konusunda ben inanıyorum ki Kırgızistan’ın da kazanımları daha da artacak” diye konuştu.

12 ANLAŞMAYA İMZA

Erdoğan, deneyimleriyle her zaman Kırgızların yanında bulunacaklarını ifade ederek, “Bu bakımdan da Maarif Vakfını çok önemsiyoruz. Maarif Vakfı ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı’nın müşterek yapacağı çalışmalarla süratle buradaki sıkıntıyı gidermek ve el ele vermek suretiyle bu dayanışmayı göstermemizin faydalı olacağına inanıyorum. İlişkileri geleceğe güçlendirerek taşıyacağımızdan eminim” diye konuştu. İki ülke arasında farklı alanlarda 12 anlaşma imzalandı.