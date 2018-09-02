15 Temmuz’u siz de yaşamayın
Başkan Erdoğan, görüşmelerde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımların değerlendirildiğini belirterek, “Biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Aynı darbeyi burada da yaparlar” dedi.
Kazakistan’a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manas Uluslararası Havalimanı’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi ‘Borsok’ ve bal ikramı yaptı. Daha sonra Devlet Konukevi’nde, Yükksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Erdoğan ve Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenledi.
KARARLAR ALACAĞIZ
Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşması için ileriki dönemde her alanda yoğun çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Pazartesi günü Çolpan Ata’da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi›ne diğer üye ülke devlet başkanlarıyla katılarak önemli kararlar alacağız» dedi.
HAYATA GEÇMELİ
Gerek Kırgızistan ile gerekse Konsey üyesi diğer ülkelerle ticareti geliştirmenin yollarını arayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye ve Kırgızistan’ın ekonomik olarak da potansiyellerini hayata geçirmeleri şarttır. Zira ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her iş birliği bir süre sonra zayıflamaya mahkumdur. Bilhassa dost ve kardeş ülkeler arasına münasebetlerin perçinlenmesi için kültürden turizme, ticaretten eğitime kadar her alanda güçlü bağların tesis edilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
HER ÜLKEYE TEHDİT
Erdoğan, mevkidaşıyla görüşmelerinde Kırgızistan›daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesinin, başlıca gündem maddesini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: «15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ülkemiz son dönemde attığı kararlı adımlarla bu terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Demokrasimize kasteden, Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız.”
ORTAK MÜCADELE
Bu kapsamda görüşmelerde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Zira biz kardeşsek biz çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar, polis teşkilatına sızarlar, devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar. İki tarafın da bu terör örgütüyle mücadele bağlamında atılacağı adımlarla FETÖ meselesini gündemimizden çıkararak, olumlu gündeme yoğunlaşmak konusunda ben inanıyorum ki Kırgızistan’ın da kazanımları daha da artacak” diye konuştu.
12 ANLAŞMAYA İMZA
Erdoğan, deneyimleriyle her zaman Kırgızların yanında bulunacaklarını ifade ederek, “Bu bakımdan da Maarif Vakfını çok önemsiyoruz. Maarif Vakfı ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı’nın müşterek yapacağı çalışmalarla süratle buradaki sıkıntıyı gidermek ve el ele vermek suretiyle bu dayanışmayı göstermemizin faydalı olacağına inanıyorum. İlişkileri geleceğe güçlendirerek taşıyacağımızdan eminim” diye konuştu. İki ülke arasında farklı alanlarda 12 anlaşma imzalandı.
BORSOK VE BAL İKRAMI
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, geleneksel Kırgız hamur işi ‘Borsok’ ve bal ikramı yaptı. Erdoğan çiftini Ceenbekov ve eşi uçağın merdivenlerinde karşıladı.
30 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek
Yapımına Nisan 2012’de başlanan cami, Bişkek şehir merkezinde, tarih boyunca doğu ile batının bağlantı yolu olmuş İpek Yolu Caddesi’nde yer alıyor. Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığına ait 35 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen cami, Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ AŞ aracılığıyla tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi. Başkent Bişkek’in sembol binaları arasında yer alan cami, yaklaşık 7 bin 500 m2’lik kapalı alana sahip. Kapalı ibadet alanlarında aynı anda 9 bin kişinin namaz kılabileceği camide, açık alanlar ile birlikte cuma ve bayram günlerinde ise aynı anda 30 bin kişi ibadet edebilecek.Yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara’daki Kocatepe Camisi’ni andıran caminin her biri 68 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört minaresi bulunuyor.
TİKA’dan 761 proje
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan’da, 1992’den bu yana altyapı, eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, iletişim, acil ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda 761 projeyi hayata geçirdi
Dostluk hastanesine ziyaret
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TİKA koordinasyonu ile inşa edilen Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, hastanenin donanımı hakkında yetkililerden bilgi aldı, ileri teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanedeki çeşitli üniteleri gezdi. Hastane yetkilileriyle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye dostluğuna katkı sağlayacak hastanede tedavi görecek olan hastalara şifa diledi. Erdoğan’a ziyareti sırasında first Aygül Ceenbekov, Türk heyetinde bulunan bakan eşlerinin yanı sıra bazı Kırgız bakanlar ve TİKA yetkilileri de eşlik etti. Öte yandan, Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un eşi Aygül Ceenbekova bugün Cengiz Aytmatov Kırgız-Türk Kültür Merkezi’nin açılıyşını yapacak.
Kırgız teğmenlere büyük jest
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Kırgız teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu’nu özel uçak ‘TUR’a davet ederek Bişkek’e götürdü. Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, Erdoğan’ın kendilerini uçağına davet etmesinden çok heyecanlandığını belirterek “Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. Bu bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum” dedi. Tank Teğmen Marasulov da Erdoğan’ın davetinden gurur duyduğunu söyledi.
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