Işık: 1,5 yılda 10 bin terörist öldürüldü

Savunma Bakanı Fikri Işık, ‘’PKK terör örgütüyle amansız mücadele yaptıklarını belirterek, “Allah’a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir’’ dedi. Işık, Edirne’de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

SONUNA DEK SÜRECEK

‘’Güneydoğu’da PKK terör örgütüyle amansız mücadele yapıyoruz. Allah’a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kış şartlarında bile bütün güvenlik güçlerimiz kar kış demeden bu mücadeleyi sürdürüyor. Ne Türkiye’nin içi, ne de dışı terör örgütü için güvenli bir alan olmaktan çıkmıştır. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.’’

ALMANYA YANLIŞ YOLDA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ayrıca, Yunanistan ve Almaynya’ya Edirne’den tepki gösterdi. Bakan Işık, 40 darbecinin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Aynı şey Almanya için geçerlidir. 40 tane güya onlara asker demeye dilimiz varmıyor. Bu 40 kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Alman yargısı ve Alman makamlarının bunu çok dikkatli değerlendirmeleri ve kesinlikle iltica başvurularını kabul etmemeleri gerekiyor. Bu kabul edilemez” dedi.

MUHARİP UÇAĞIMIZI YAPACAĞIZ

Milli muharip uçağı hakkında da bilgiler veren Fikri Işık, “Milli muharip uçağı ile ilk hedefimiz 2023 yılı. İlk hedefimiz savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 80’e çıkarmak, Türkiye’nin kritik teknolojilere sahip olmasını sağlamak. Bu açıdan pek çok projeyi sürdürüyoruz. Kendi hava üssü füze çalışmamızı yapıyoruz. Kendimize ait milli muharip uçağı geliştirmek içinde çalışmalara başladık. Atılan imzalarla milli muharip uçağı geliştirilecek” diye konuştu.

Yunanistan darbecileri vermeli

Yunanistan’ın 8 darbeci askeri iade etmemesine ilişkin olarak da Bakan Işık, “Tabi bu Yunanistan’ın tavrını anlamamız mümkün değil. Yunanistan, NATO’da bizim müttefikimiz. Her şeyden önce de komşumuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin terör örgütü saydığı bir örgütün üyesi teröristi Türkiye’ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugün de basına yansıyan haberler vardı. Bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesini, teröristi Türkiye’ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu açıdan 8 tane FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz kişinin Türkiye’ye iade edilmemesi kabul edilemez. Efendim yargı kararı. Hayır bu siyasi bir karardır. Eğer İade etmezlerse, eğer bu olmazsa her türlü konuyu Türkiye değerlendirecektir” şeklinde konuştu.