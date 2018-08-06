16 ayda karar verilecek 3 ayda ödeme yapılacak 

Anayasa Mahkemesi’ne, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç, eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği gerekçesiyle yapılan 10 bin bireysel başvurunun, kısa süre içerisinde Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na gelmesi bekleniyor.

DOSYALAR DEVREDİLECEK

Resmi Gazete’de 31 Temmuz’da yayımlanarak yürürlüğe giren, terörle mücadelede yeni düzenlemeleri kapsayan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünün azaltılmasına yönelik hüküm yer almıştı. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programına da girmişti.

Yeni düzenlemeyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ceza hukuku çerçevesindeki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediğine ilişkin yapılan ve Yüksek Mahkeme’de derdest olan bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca incelenecek. Kanunun yürürlüğe girdiği 31 Temmuz 2018 sonrasındaki başvurular bu kapsama dahil olmayacak. Bu çerçevede yaklaşık 10 bin dosya, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu başvurulara yönelik kısa süre içerisinde vermesi beklenen “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik” kararlarının ardından Komisyona devredilecek.Yüksek Mahkemenin başvurularda vereceği “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik” kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine komisyon tarafından başvurular incelemeye alınacak.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene 30 günü geçmemek üzere süre verilecek.Komisyon başvuruları en geç 16 ay içinde karara bağlayacak.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığının, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiğinin ya da hiç icra edilmediğinin Komisyon tarafından tespit edilmesi halinde tazminatlar, kararın kesinleşmesinin ardından 3 ay içerisinde Adalet Bakanlığı’nca ödenecek. Komisyonun kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecek.