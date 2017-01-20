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19 yıl önce bugün yaşananları anlattı

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in, 1998 yılında Milliyet Gazetesi’ne verdiği söyleşide bugün yaşanan Başkanlık sistemi tartışmalarının, 19 yıl öncesinde de var olduğunu açığa çıkardı.

  • STAR / ANKARA
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Ömer Çelik, “Arşivler incelense Tayyip Erdoğan’ın Siirt konuşmasından daha sert konuşmaları bulunabilir. Niçin şimdi bir dava açıldı?” sorusuna, 19 yıl önce şu yanıtı verdi: “İstanbul Belediye Başkanlığı için Erdoğan’ın oy oranına yetişecek bir lider bulunamadı. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan’ın bertaraf edilmesi ile ilgili bir dava bu. İkincisi de, Türkiye’nin gizli gündemi, siyasi çalkantılarının nedeni, başkanlık sistemine geçme çabaları. Bu sisteme geçildiği zaman, zinde güçler kendilerini rahatlatacak birini görmek istiyorlar. Başkanlık sistemi yarışında da Erdoğan’ın önemli bir figür olduğu görülüyor. Erdoğan hakkındaki dava da bir mühendislik faaliyeti sonucu ortaya çıktı. FP’ni küçülten bir operasyonda bu kadar büyüyen bir Erdoğan’a tahammül edilemeyeceği görülüyor.” 

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