2017 böyle geçti

- 1 AĞUSTOS: HDP Van Milletvekili Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekillikleri düşürüldü.

- 1 AĞUSTOS: FETÖ’nün darbenin komuta merkezi yaptığı Akıncı Üssü’ne ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı.

- 11 AĞUSTOS: Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristler Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül şehit oldu.

- 24 AĞUSTOS: FETÖ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.

- 26 AĞUSTOS: CHP’nin “Adalet Kurultayı”, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda başladı. CHP’lilerin şehitlikte alkol alıp dans ettiği ortaya çıktı.

EYLÜL

- 5 EYLÜL: Mynmar’da Müslümanlara yapılan baskıların durdurulması için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mynmar’ın lideri Aung San Sus Çii ile görüştü.

- 6 EYLÜL: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş’e sığınan Arakanlılar’ı ziyaret etti yardım götürdü. Emine Erdoğan’a, oğlu Bilal da refakat etti.

- 8 EYLÜL: Muğla’da FETÖ’cü darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminin davası başladı.

- 22 EYLÜL: MGK’da IKYB Başkanı Mesud Barzani’nin sözde bağımsız referandumuna karşı “Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tuttuğu” açıklandı.

EKİM