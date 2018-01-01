2017 böyle geçti
OCAK
- 1 OCAK: İstanbul’ Ortaköy’deki bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında 39 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.
- 5 OCAK: İzmir’de saldırıya hazırlanan teröristlere müdahale eden polis memuru Fethi Sekin, canı pahasına katliamı önledi.
- 7 OCAK: Başbakan Yıldırım, Irak’ın K.Irak’taki Türk üssü Başika’yla ilgili çıkışını görüşmek üzere Bağdat’a gitti. Yıldırım, sorunu ‘dostane ‘ çözeceklerini söyledi.
- 11 OCAK: MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.
- 17 OCAK: Ortaköy saldırganı DEAŞ’lı terörist Abdülgadir Masharipov yakalandı.
- 21 OCAK: Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kadın personele desensiz başörtü serbest bırakıldı.
ŞUBAT
- 6 ŞUBAT: Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 763 kişi gözaltına alındı.
- 16 ŞUBAT: 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumu için süreç başladı.
- 22 ŞUBAT: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.
- 22 ŞUBAT: TSK’da görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
-24 ŞUBAT: Fırat Kalkanı Harekatı’nıda Suriye’nin kuzeyindeki Bab kenti DEAŞ’tan temizlendi.
MART
- 1 MART: Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasına “park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı” öne sürülerek engel çıkarıldı.
- 3 MART: Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliklerin iptal edilmesine ilişkin, “Ben video konferansla oradaki bir meydan mitingine katılacağım konuşma yapmamı engelliyor. Fakat Cemil Bayık’ı Kandil’den oraya bağlıyorlar” dedi.
- 3 MART: Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin katılacağı Almanya etkinliği iptal edildi.
- 11 MART: Hollanda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçak iniş iznini iptal etti.
- 11 MART: Hollanda polisi, Aile Bakanı Kaya’nın aracını durdurdu, polis eşliğinde ülke dışına çıkarıldı.
NİSAN
- 15 NİSAN: New York Senatörü Charles Schummer, savcı Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, CIA elemanı Henry Barkey, FETÖ’cü, neocon Michael Rubin ve eski CIA çalışanı Graham E. Fuller’in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
- 16 NİSAN: Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için sandık başına gitti.
- 16 NİSAN: YSK sonucun ‘evet’ çıktığını belirterek 24 milyon 763 bin 516 ‘evet’, 23 milyon 511 bin 155 ‘hayır’ oyu kullanıldığını açıkladı.
- 28 NİSAN: Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs’ta AK Parti’nin olağanüstü kongresini toplayacaklarını açıkladı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üyeliğinin tekrar başlatılacağını bildirdi.
MAYIS
- 2 MAYIS: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye üye oldu. Erdoğan, partisine, “979 gün” sonra döndü.
- 19 MAYIS: ‘’FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’’, ‘’cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı’’, ‘’silahlı isyan’’ suçlarından Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- 18 MAYIS: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD toplantısı’nda yerli otomobil çağrısı yaptı. Erdoğan, “Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım” dedi.
-21 MAYIS: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, 998 gün sonra yeniden
AK Parti Genel Başkanlığını üstlendi.
HAZİRAN
- 5 HAZİRAN: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 130 kişinin 3 ay içinde ülkeye gelmemeleri halinde Türk vatandaşlığından çıkarılması süreci başladı.
- 11 HAZİRAN: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, iki yılda 10 bin 657 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
- 14 HAZİRAN: CHP Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun, MİT tırları kumpasıyla ilgili “casusluk”tan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maltepe Cezaevi’ne konuldu.
- 15 HAZİRAN: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Berberoğlu için İstanbul›a yürümeye başladı.
-15 HAZİRAN: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş” dedi.
TEMMUZ
- 9 TEMMUZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu FETÖ’cüler için Ankara’dan adalet adı altında başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe’de sona erdirdi.
- 15 TEMMUZ: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni” düzenlendi. Türkiye genelinde 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.
- 19 TEMMUZ: Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineyi açıkladı.
AĞUSTOS
- 1 AĞUSTOS: HDP Van Milletvekili Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekillikleri düşürüldü.
- 1 AĞUSTOS: FETÖ’nün darbenin komuta merkezi yaptığı Akıncı Üssü’ne ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı.
- 11 AĞUSTOS: Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristler Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül şehit oldu.
- 24 AĞUSTOS: FETÖ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan 734 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.
- 26 AĞUSTOS: CHP’nin “Adalet Kurultayı”, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda başladı. CHP’lilerin şehitlikte alkol alıp dans ettiği ortaya çıktı.
EYLÜL
- 5 EYLÜL: Mynmar’da Müslümanlara yapılan baskıların durdurulması için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mynmar’ın lideri Aung San Sus Çii ile görüştü.
- 6 EYLÜL: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş’e sığınan Arakanlılar’ı ziyaret etti yardım götürdü. Emine Erdoğan’a, oğlu Bilal da refakat etti.
- 8 EYLÜL: Muğla’da FETÖ’cü darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminin davası başladı.
- 22 EYLÜL: MGK’da IKYB Başkanı Mesud Barzani’nin sözde bağımsız referandumuna karşı “Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tuttuğu” açıklandı.
EKİM
- 1 EKİM: Genelkurmay Başkanı Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri’nin davetiyle Tahran’a gitti.
- 4 EKİM: ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ’den tutuklandı.
- 9 EKİM: ABD, FETÖ’cü Metin Topuz tutuklandığı için Türkiye’deki tüm vize işlemlerini askıya aldı.
- 9 EKİM: Türkiye’de ABD’deki vize işlemlerini askıya aldı.
- 13 EKİM: Genelkurmay, Suriye İdlib›te gözlem noktaları kurdu.
- 13 EKİM: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Milli Piyade Tüfeği’ni kullanmaya başladı.
- 16 EKİM: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, beyin kanaması geçirdi.
KASIM
- 1 KASIM: İşadamı Osman Kavala darbeden tutuklandı.
- 14 KASIM: Şırnak Bestler-Dereler’de kırmızı listedeki PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hülya Eroğlu öldürüldü.
- 24 KASIM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, 1 milyon 500 bin TL’lik dava açtı.
- 25 KASIM: 28 Şubat’ın sembol ismi Merve Safa Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.
- 28 KASIM: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın akrabalarının Man Adası’na milyonlarca dolar kaçırdığını iddia etti.
- 29 KASIM: “Kutlu Doğum” haftasının adı “Mevlid-i Nebi” oldu. Hicri Takvim’e göre rebiülevvel ayının 12’nci günü olması kararlaştırıldı.
ARALIK
- 1 ARALIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon 500 bin TL’lik 2. davayı açtı.
- 6 ARALIK: ABD Başkanı Trump’ın Kudüs provokasyonuna Türkiye’nin tepkisi çok sert oldu.
- 8 ARALIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon 500 bin TL’lik 3. davayı açtı.
- 16 ARALIK: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, evinde ölü bulundu.
- 26 ARALIK: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
- 28 ARALIK: ABD ve Türkiye vize kısıtlamasını karşılıklı kaldırdı.
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