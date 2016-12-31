Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2017’de terörün başiını ezeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı yeni yıl mesajında 2017’nin ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni etti. 2016’nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşandığı bir yıl olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:”15 Temmuz darbe girişimi ise hiç şüphesiz, tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak, sadece 2016’ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye, 79 milyon insanıyla, darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla, içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. ”

FETÖ’NÜN KANLI YÜZÜ

“Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır” hakikatini, 15 Temmuz’un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını anlatan Erdoğan, şunları belirtti: “Aldığımız tedbirlerle, devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir. Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her alanda, bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamızı gerektiren bir mücadeledir. 2015, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016 da FETÖ’nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu.”

80 MİLYON BİZİMLE

Yaşanan tüm badirelere rağmen, milletten aldıkları destekle yatırımlara, büyük projelere, ekonominin gelişmesine yönelik adımları kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “2016’da açtığımız Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, altyapı ve üstyapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. İnşallah 2017›de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, Allah›ın izni ve inayetiyle, bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur.”

YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin desteğiyle Suriye’de Cerablus’tan başlayıp El Bab istikametine doğru ilerleyen operasyonun da DEAŞ’ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil ettiğini vurgulayarak, operasyonla Türkiye’nin sınırlarının PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinden temizlendiğini vurguladı. Türkiye›nin içinden geçtiği süreci doğru tanımlamanın önemine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye, son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, ekonomimiz büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri, bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz, asıl bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz”