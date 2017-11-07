2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bütçeler üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Binalarımız yükseliyor ama ufkumuz kararıyor." ifadesini kullandı.

Milyonlarca insanın kentlerde büyük bir yalnızlık yaşadığını belirten Temizel, topraktan koparıldığında insanın kimyasının bozulduğunu dile getirdi. Bu tür projelerin artık dünyada tasvip görmediğine dikkati çeken Temizel, projelerin insanı ve tabiatı merkeze alması gerektiğini söyledi.

Temizel, "Eğer ekonominizi büyütmek sadece inşaat sektörüne bağımlıysa, burada feda ettiğiniz doğa oluyor. Hiçbir şeyin değeri kalmıyor. Kalkınmanızı sadece inşaata bağladıysanız, 'beton biriktirerek büyüyeceğiz' diyorsanız, bu sektör sizin bisikletinizin bedalı oluyor. Sürekli basmak zorundasınız, ancak o zaman düşmüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, "Sayın Bakan, sizin sunuşunuz, evet bazı olumlu gelişmeleri de haber veriyor ama AK Parti Genel Merkez siyaseti, sizin anlayışınızın üzerinden silindir gibi geçiyor." dedi.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, çevre ve şehircilik alanında, koruma ve kullanma dengesinin gözetildiği bir yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayhan, "Kaynakların akıllı kullanılması lazım. Bu, makro göstergelerin ortaya koyduğu olmusuzlukların bertarafı için de gerekli." diye konuştu.

"Yapılacak işler var"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 15 yılda çevre ve şehircilik alanında birbirinden değerli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Vizyonel bakış açısıyla birçok hizmet gerçekleştirildiğini belirten Savaş, AK Parti iktidarları öncesi, katı atık düzenli depolama tesis sayısının sadece 15 olduğunu, şimdi ise tesis sayısının 84'e ulaştığını bildirdi.

Bu tesislerin 53 milyon vatandaşa hizmet verdiğini anlatan Savaş, "Türkiye, artık çöpünden bile enerji üreten tertemiz bir ülke olmuştur. Eski manzaralar tarihe gömülmüş olsa da yapılacak işler var. 2023 yılında 80 milyonun tümüne bu hizmetlerin tamamını verecek duruma geleceğiz." dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, çevre ve doğa bilincini ve kültürünü oluşturma noktasında yapılması gerekenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sunumunda anlatılmadığını ifade etti.

Ayhan, "Doğa kent ilişkisinde ciddi bir sorun yaşamaktayız. Bu sorunu çözmezsek geleceğe bırakabilecek kentlerimiz kalmayacak. Mekanlarımızı rant alanına çevirmek, kentlerimizi yıkıma tabi tutmak, geçmişimizi de ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Doğa merkezli planlamaların yapılması gerekiyor. Kentin ruhsal kimliğinin korunması gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, su kaynaklarının korunmasının, bunların sağlıklı olarak geleceğe aktarılmasının en önemli konulardan biri olduğunu, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.