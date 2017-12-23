2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi
TBMM'de 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi
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