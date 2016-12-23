Başbakan Yıldırım: 2018'de doğalgazı olmayan il kalmayacak

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜMÜZÜ 3 KAT ARTTIRDIK

İzmir Aliağa'dan vatandaşlarımıza sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bugün özel sektör eliyle başlattığımız iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikası belirlemenin ana hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Hükümet olarak bu politikayı oluştururken ilk sıraya enerji arz güvenliğini ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini aldık. Özel sektörü hedefimize ortak ettik ve bunun için gerekli yasal altyapıyı oluşturduk. Bugün yapacağımız açılışla hükümetimizin özel sektöre verdiği destek ve önerinin en güzel örneğidir. Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megawat güce ulaştık.

ÜLKEMİZDE 2108'DE DOĞALGAZ KULLANMAYAN İL KALMAYACAK

2018'e geldinde artık doğalgazı olmayan il kalmayacak. İlçelerimizden birçoğunda doğalgaz olacak. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi iki katına çıkıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla Azerbaycan ve Irak petrolünü bütün dünyaya ulaştırıyoruz. TANAP ve TAP projesiyle 16 milyar metreküp Azeri gazını ülkemize, buradan da Avrupa'ya iletmiş olacağız. Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Akım Projesi'ni karşılıklı olarak imzaladık. Önümüzdeki yıl Şangay Enerji Başkanlığı'nı Türkiye yürütecek. Bu çalışmalardaki hedefimiz Türkiye'yi enerji geçiş güzergahı haline getirmek, aynı zamanda da komşularımızın enerji ihtiyacını sağlamak.

ÇOK KISA VE REKOR SÜREDE TAMAMLANMA ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Ege Gaz kapasitesiyle milli gaz ihtiyacımızın karşılanmasına önemli bir destek sağlanacak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz liman işletmeleri tarafından Türkiye'de ilk defa yüzer bir sıvılaştırılmış bir doğalgaz tesisi, limanı ve dağıtım şebekelerini hizmete alıyoruz. 330 milyon yatırımla gerçekleştirilen ve 6 ay içerisinde tamamlanan bu tesis de kara terminallerinden çok daha kısa ve rekor bir seviyede tamamlanmış bir tesis olma özelliğini sağlıyor. Doğalgaz ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmamış olacak. Her iki terminalin İzmir Aliağa'da kurulmuş olması boğazlardan tehlikeli yük geçişini de azaltmış olacak. İki enerji projesi de ülkemiz için önemli projedir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

TÜRKİYE'Yİ TRANSİT BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEK HEDEFİMİZ

Bölgede yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında enerji kaynakların nasıl değerlendirileceği ve kimler tarafından denetleceği konusu yatıyor. Enerjiye olan talebin gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız. Geniş bir enerji vizyonumuz var. Türkiye'yi Doğu-Batı, Kuzey-Güney ekseninde transit ülke haline getirmek en temel hedefimiz.