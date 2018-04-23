CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekil ile AK Parti'li vekil arasında dikkat çeken diyalog

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada AK Partili Köseoğlu ile bir gün önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu arasında geçen dikkat çeken bir konuşma kameralara yansıdı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören salonunda tebrikleri kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Yargı Başkanları, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri, İsmail Kahraman'a tebriklerini iletti. Kutlamaları tokalaşarak kabul eden İsmail Kahraman, Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin ile öpüştü.

GÜNDEM VEKİL TRANSFERİYDİ

AK Partili Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP'den İYİ Parti sıralarına geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasındaki diyalog dün yaşanan CHP’den İYİ Parti’ye vekil transferi ile ilgiliydi.

BU ŞEKİLDE TARİHE GEÇMEK İSTEMEZDİM

Kameralara yansıyan diyalogda AK Partili Köseoğlu, İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMM salonuna doğru hareket etti.